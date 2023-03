Corona-Proteste: 70 Tagessätze für Gewaltandrohung gegen Bürgermeister

Für Straf­rich­ter Hel­mut Sch­mied be­ste­hen kei­ne Zwei­fel, dass ein heu­te 61­jäh­ri­ger Oden­wäl­der sich mit sei­nen am 29. No­vem­ber 2021 in ei­ner öf­f­ent­lich zu­gäng­li­chen Grup­pe ei­nes Mes­sen­ger-Di­ensts ver­sen­de­ten Posts straf­bar ge­macht hat. Es war in der Hoch­pha­se der Co­ro­na-Pan­de­mie, als der Ver­ur­teil­te mit kur­zen, aber kla­ren Sät­zen da­zu auf­ge­for­dert hat­te, dem Bür­ger­meis­ter von Er­bach im pri­va­ten Um­feld nach­zu­s­tel­len. »Das Haus muss im Prin­zip tag­täg­lich 'be­la­gert' sein«, lau­te­te ei­ner der Ein­trä­ge, die das Ge­richt als Auf­for­de­rung zu Straf­ta­ten und Auf­ruf zur Ge­walt wer­te­te. Das Ur­teil lau­te­te auf Zah­lung ei­ner Geld­stra­fe von 70 Ta­ges­sät­zen zu je 30 Eu­ro.