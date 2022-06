70 Bauplätze im Wörther Westen

SAF-Gelände: Das Thema SAF-Gelände wurde von der Tagesordnung genommen. Wie Bürgermeister Andreas Fath-Halbig (FW) informierte, waren bei einem Ortstermin mit Behördenvertretern Fragen aufgetaucht, die bis zur Juli-Sitzung geklärt werden sollen.

Weidenhecken: Der Entwurf zur Änderung des Bebauungsplanes lag bis 5. Mai aus. Die Einwände der Stadt Klingenberg und des Bauernverbandes wurden zurückgewiesen. Anschließend wurde die Satzung über die Änderung des Bebauungsplans einstimmig vom Stadtrat verabschiedet.

Kita Wirbelwind: Die Zaunbauarbeiten werden an die Firma Dominik Ansorge in Wörth am Main vergeben. Diese hatte mit rund 48.000 Euro das niedrigste Gebot abgegeben. Einstimmig wurden die Schlosserarbeiten für rund 24.000 Euro an den günstigsten Bieter vergeben. Die laufenden Reinigungsarbeiten (inklusive Glasflächenreinigung) in festgelegten Intervallen sowie die Grundreinigung in der Schließzeit wurden ebenfalls an den günstigsten Bieter mit rund 36.000 Euro vergeben.

Wasserversorgung: Einstimmig entschied der Stadtrat, dass der Jahresabschluss der Wasserversorgung mit einer Bilanzsumme von rund 1,6 Millionen Eurofestgestellt wird. Der Jahresgewinn wird der Rücklage zugeführt.

Hallenbetrieb: Einstimmig wurde der Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von rund 9,6 Millionen Euro und einem Jahresgewinn von rund 400.000 Euro festgestellt. Jahresgewinne werden bis auf Weiteres der Rücklage zugeführt.

Stiftungsvermögen: Ebenso einstimmig beschloss der Stadtrat, dass ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro in die Festzinsanleihe Green Bond mit einer Laufzeit von fünf Jahren investiert wird. Weitere 15.000 Euro werden in den Fonds Deka-Nachhaltigkeit CF investiert.

Mähraupe: Einstimmig wurde die Anschaffung einer ferngesteuerten Mähraupe für den Bauhof beschlossen. Die Kosten für das Vorführgerät belaufen sich auf rund 37.000 Euro