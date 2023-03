Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

51 junge Elektroniker haben ihre Gesellenbriefe

Freisprechungsfeier der Innung für Elektro- und Informationstechnik in Leidersbach

Leidersbach 19.03.2023 - 13:52 Uhr 2 Min.

Obermeister Edwin Palzer (rechts) zeichnet gemeinsam mit Lehrlingswart Julian Roth und dem Prüfungsausschussvorsitzenden Michael Stegmann die Prüfungsbesten Moritz Blank, Jason Bleistein und Louis Stenger (von links) aus.

Für die jungen Handwerker im Bereich der Elektrotechnik sei der Tag der Freisprechung eine besonderer Tag, so der Prüfungsausschussvorsitzende Michael Stegmann. Er markiere den Beginn eines neuen Lebensabschnitts - die frischgebackenen Gesellen müssten sich bewusst sein, dass sie die Verantwortung für ihre zukünftigen Handlungen allein zu tragen hätten. Bisher hätten sie immer einen erfahrenen Gesellen oder einen Ausbildungsmeister an ihrer Seite gehabt, der ihnen die Verantwortung abgenommen habe: »Nun liegt es an Ihnen, auf eigenen Beinen zu stehen und ihr weiteres Leben selbst zu gestalten.«

»Sie haben einen Beruf gewählt, der in der heutigen Zeit hohe Anforderungen stellt und ständig neue Techniken hervorbringt«, fuhr der Prüfungsausschussvorsitzende fort. Das heiße aber auch, sich nicht auf dem Erreichten auszuruhen, sondern ständig bemüht zu sein, sich mit Neuerungen und Weiterentwicklungen zu beschäftigen . In der Corona-Zeit und der aktuellen Energiekrise zeige sich, dass die Junghandwerker einen Beruf mit Zukunft und ständiger Beschäftigungsmöglichkeit erlernt hätten. Das Prüfungszeugnis eröffne viele Möglichkeiten der Weiterbildung. Diese gelte es zu nutzen, egal ob für die Meisterprüfung oder den Besuch einer weiterführenden Schule. Stegmann: »Die Branche bietet Ihnen ein breites Beschäftigungsfeld.«

Ralf Hettler

Hintergrund: Die erfolgreichen Junghandwerker Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik: Mohammad Al Issa (Wohnort: Aschaffenburg; Ausbildungsbetrieb: Elektro Aulenbach, Rothenbuch), Shawn-Romeo Bachmann (Weilbach; Wirl Elektrotechnik, Kleinheubach), Sascha Beck (Collenberg; Wirl Elektrotechnik, Kleinheubach), Emil Beucker (Johannesberg; Roth Elektrotechnik, Großwallstadt), Jan Bilz (Sulzbach; Elektro Schucker, Aschaffenburg), Moritz Blank (Aschaffenburg; Elektro-Büttner, Aschaffenburg), Jason Bleistein (Aschaffenburg; König System- & Elektrotechnik, Großostheim), Kaan Bostanci (Aschaffenburg; Elektro-Sperling, Aschaffenburg), Sandro Brunner (Aschaffenburg; Aschaffenburger Versorgungsgesellschaft, Aschaffenburg), Samer Dabbas (Mömlingen; Elektro Zipf, Bürgstadt), Leon Englert (Heigenbrücken; Müller & Grimm Elektrobau, Heigenbrücken), Ensar Erdöl (Alzenau; Elektro Brehm, Alzenau), Daniel Flemmer (Mainaschaff; Elektro-Timmer Inh. Rolf Hubrich, Kleinostheim), Santino Foti (Stockstadt; Aschaffenburger Versorgungsgesellschaft, Aschaffenburg), Robin Gallasch (Sailauf; ULLTECH Haustechnik, Aschaffenburg), Adnan Hasan (Aschaffenburg; Müller & Grimm Elektrobau, Heigenbrücken), Peter Herzfeld (Hösbach; Elektro Beisler, Hösbach), Niklas Herzog (Aschaffenburg; Abb Elektrotechnik, Mainaschaff), Joshua Hoffmann (Hösbach; Morhard & Schwabe Sicherheitstechnik, Sailauf), Georgi Iliev (Klingenberg; Fick Elektrotechnik Alexander Ühlein, Erlenbach a. Main), Nico Keller (Collenberg; Pfeifer Elektro, Collenberg), Maurice Klein (Klingenberg; Giaquinta Elektrotechnik, Elsenfeld), Jonas Krausert (Goldbach; Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach, Goldbach), Thomas Kurenkov (Collenberg; MSG, Dorfprozelten), Lucas Lancaster (Karlstein; Spinnler Elektro- u. Sicherheitstechnik, Aschaffenburg), Sebastian Lang (Bessenbach; Elektro-Zimmermann, Aschaffenburg), Marius Licht (Alzenau; ELEKTRO LUTZ, Alzenau), Justin McCray (Wörth; Schmitt Elektro-Service, Klingenberg), Uwe Paulus (Mainaschaff; Paulus Elektroinstallations, Mainaschaff), Rinaldo Perez (Aschaffenburg; Spinnler Elektro- u. Sicherheitstechnik, Aschaffenburg), Jan-Christopher Rosenberger (Schneppenbach; Elektro Rosenberger, Schöllkrippen), Leon Rosenberger (Mömbris; Spinnler Elektro- u. Sicherheitstechnik, Aschaffenburg), Nick Rückert (Hösbach; Aschaffenburger Versorgungsgesellschaft, Aschaffenburg), Peter Rückert (Haibach; maidhof elektro.technik, Mömbris), Cedric Schmidt (Stockstadt; Heger Energietechnik, Großostheim), Aaron Schreiter (Lützelbach-Seckmauern; MS Elektrotechnik, Elsenfeld), Niklas Simmermeier (Goldbach; Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach, Goldbach), Jeremy Simpson (Großheubach; Wirl Elektrotechnik, Kleinheubach), Finn Stadtmüller (Hösbach; Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach, Goldbach), Anton Steigerwald (Stockstadt; Elektro Kraus Inh. Stefan Kraus, Großostheim), Louis Stenger (Sailauf; Elektro-Süß, Aschaffenburg), Kenan Eren Top (Kahl; Elektro Brehm, Alzenau), Oliver Weibert (Kreuzwertheim; Hablawetz Sylvia Elektrotechnik, Faulbach), Jonas Wissel (Blankenbach; Comimex, Kleinwallstadt) und Tim Zankl (Kleinheubach; Wirl Elektrotechnik, Kleinheubach). Elektroniker Maschinen und Antriebstechnik: Mohamad Al Hussein (Aschaffenburg; Elektro-Zimmermann Aschaffenburg). Informationselektroniker: Buss-Timothy Desmond (Kahl), Frederik Neumeier (Alzenau), Tom Sauer (Hösbach), Justin Wimmer (Hösbach) und Tolgahan Yildirim (Klingenberg; alle Technical Repair Service, Hösbach).