Mu­sik, Weih­nachts­ge­schich­te, Lich­ter­glanz, ein le­cke­res Mit­ta­ges­sen, Kaf­fee, Ku­chen und vor al­lem viel Ge­sel­lig­keit in ge­müt­li­cher und be­sinn­li­cher At­mo­sphä­re. Die of­fe­ne Weih­nacht im Ca­fé Atrio des AWO Ta­ges­zen­trums in Mil­ten­berg war ei­ne in al­len Be­lan­gen sc­hö­ne Ver­an­stal­tung.