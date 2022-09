50 Jahre Landkreis Miltenberg: Alte Rivalitäten, launige Reden

Der Land­kreis Mil­ten­berg hat am Don­ners­ta­g­a­bend mit 220 ge­la­de­nen Gäs­ten sein 50-jäh­ri­ges Be­ste­hen ge­fei­ert. Das "Who ist who" des Land­k­rei­ses kam ins El­sen­fel­der Bür­ger­zen­trum.