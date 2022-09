50 Jahre Kreis Miltenberg: Eine historische Meisterleistung

Analyse von Renate Ries

Miltenberg 23.09.2022 - 11:00 Uhr 3 Min.

Mit 95 Prozent der Stimmen wurde Karl Oberle im Jahr 1972 zum Landrat gewählt. Unser Archivbild zeigt ihn (rechts) bei seiner Vereidigung. Foto: Archiv

Mit einem Erlenbacher Wein wurde am 1. Juli 1972 um 0.00 Uhr auf den neuen Großkreis, wie es seinerzeit hieß, angestoßen. »Von einem kräftigen Prosit« und einem »Freischoppen für die Kreis- und Stadträte« ist in einem Artikel unserer Redaktion von damals zu lesen. Heute erscheint es unvorstellbar, dass sich Gremien selbst abschaffen.

Genauso unvorstellbar ist es, dass es keine Feierstunde gegeben hat. Das »kräftige Prosit« auf den neuen Landkreis wurde mehr oder weniger beim Erlenbacher Weinfest gesprochen, wo sich alle getroffen haben: Landrat Karl Oberle und »seine Kreisräte« sowie der bisherige Miltenberger Landrat Richard Galmbacher. Der »charmanten Weinprinzessin« Renate Knapp wurde »gehuldigt«, ist zu lesen. Man wollte den Altlandkreis Obernburg gemeinsam verabschieden, mit einem »süffigen Schoppen«. Der neue Landkreis wurde so gut es geht totgeschwiegen, das Wort »Miltenberg« erst recht.

Ich bin in dem Jahr geboren, als Obernburg und Miltenberg zusammengelegt wurden. Ich kenne also nur den Kreis Miltenberg. Und doch habe ich vor drei Jahren auf ein OBB-Kennzeichen umgesattelt. Nicht, weil ich mir den Altlandkreis zurückwünsche. Aber ich schätze regionale Nähe - für mich ein Stück Heimatverbundenheit. Und da ist mir Obernburg näher als Miltenberg.

Nette Begebenheiten gibt es mit dem OBB-Kennzeichen auch. Ob ich aus Oberbayern komme, wurde ich schon in Aschaffenburg gefragt. Und in Oberbayern hat mich jemand anhand meines OBB-Kennzeichens korrekterweise nach Franken verortet und einen fränkischen Dialekt vermisst. Damit können wir Untermainer jenseits des Spessarts nicht dienen. Auch in meiner Heimatgemeinde Leidersbach verlaufen noch die »Frontlinien« zwischen dem Hauptort und den eingemeindeten Ortsteilen. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass ich noch nie über die »Pannekichelchen« (Pfannküchlein) aus Volkersbrunn gelästert hätte. Umgekehrt läuft es nicht anders.

Im Elsenfelder Bürgerzentrum feierte der Landkreis Miltenberg sein 50. Jubiläum.

Die kleinen Nickeligkeiten gibt es bis heute. Doch sie sind inzwischen mehr Folklore als ernstzunehmende Rivalität. Mit jeder neuen Generation wachsen die Ortschaften weiter zusammen. Ohne interkommunale Kooperationen könnte schon heute vielerorts der Schul- und Vereinsbetrieb nicht mehr aufrecht erhalten werden. Die katholische Kirche hat die Orte inzwischen zu großen pastoralen Räumen zusammengefasst. Beispielsweise werden Mömlingen, Niedernberg, Großwallstadt und Obernburg jetzt gemeinsam verwaltet. Wie es um die Vereinswelt steht, zeigt das Beispiel Hausen mit seinen 1862 Einwohnern. In kleinen Orten funktionieren die dörflichen Strukturen noch besser. Doch auch in Hausen kämpfen Traditionsvereine und -veranstaltungen wie das Haspelfest ums Überleben. Zwei Jahre Pandemie liegen bleischwer auf den Strukturen, die das dörfliche Leben prägen und die es so liebenswert machen.

Und täglich werden die großen Aufgaben drängender: Energiewende, Energiekosten, Klimawandel, Wetterextreme, Mobilität, um nur einige Schlagworte zu nennen. Alles Themen, die sich nicht in kleinen Verwaltungseinheiten stemmen lassen. Schlimmer noch: Von örtlichen Bürgerinitiativen werden Projekte, die nicht nur für den Ort, sondern oft für die ganze Region Relevanz haben, blockiert. Eigentlich ist die Zeit reif für die nächste Gebietsreform! Das hat auch Werner Trost, Historiker und Festredner bei einer Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen des Landkreises ins Spiel gebracht, als er sagte: »Wie groß muss der Landkreis sein? Wie klein muss er sein? Das ist noch nicht zu Ende diskutiert.«

Hintergrund: Zahlen und Fakten zum Landkreis Miltenberg

Vor der Gebietsreform gab es im Kreis rund 70 Gemeinden, danach waren es noch 32. Nur wenige Gemeinden sind alleine geblieben - darunter auch Altenbuch, dem eine besondere Freiheitsliebe nachgesagt wird, oder Rüdenau, die kleinste Gemeinde im Landkreis. Die meisten Eingemeindungen hatte Miltenberg, das von München als Kreisstadt für den »Großkreis« auserkoren worden war - entgegen dem Votum der Kreisräte, die für Obernburg stimmten. Miltenberg hat sechs Ortschaften integriert. Berndiel mit seinen 29 Einwohnern darf sich heute Stadtteil nennen. Im Landkreis leben 128.834 Menschen (Stand Juni 2021) auf einer Fläche von 71.558 Hektar. Die größte Fläche davon - 41.651 Hektar - ist Wald. Die Hauptverkehrsader durch den Landkreis ist die B 469. (re)

Hintergrund: Wie der Landkreis wurde, was er ist Im Elsenfelder Bürgerzentrum feierte der Landkreis Miltenberg sein 50. Jubiläum. Zur Gründung des Landkreises hat man sich einen Festakt gespart, auch deshalb, weil viele keinen Grund zum Feiern sahen. 50 Jahre später sieht das anders aus: Am Donnerstagabend haben 220 geladene Gäste im Elsenfelder Bürgerzentrum das Jubiläum gefeiert. Mit launigen und historischen Vorträgen, mit Musik und mit einem anschließenden Stehempfang. Ausgeschenkt wurden Weine aus Erlenbach und Großwallstadt sowie Bier aus Miltenberg. Und auch so wurde der Miltenberg-Obernburg-Proporz gewahrt. Landrat Jens Marco Scherf (Jahrgang 1974) war bei Landkreisgründung noch gar nicht geboren. Für seinen Blick zurück hat er in alten Main-Echo-Ausgaben geblättert und Beispiele dafür gefunden, dass Schlagzeilen aus dem Jahr 1972 auch 50 Jahre später noch Gültigkeit haben: »Straßenbauamt schickt Plan für Ortsumgehung von Schneeberg - Mit dem Bau ist in den nächsten Jahren nicht zu rechnen.« Während andere Schlagzeilen bisher nicht eingetroffen seien: »Geheimpläne der Staatsregierung: Landkreisverwaltung zieht von Miltenberg nach Obernburg«. Ein kleiner Seitenhieb des grünen Landrats Richtung München darf nicht fehlen. Zumal auch damals die Festlegung auf Miltenberg als Kreisstadt in München getroffen worden war, über die Köpfe der Kreisräte hinweg. Dass Miltenberg »folgerichtig« Kreisstadt wurde, belegte Historiker Werner Trost, ehemaliger Kreisheimatpfleger, in seinen Ausführungen. Dafür spannte er den Bogen vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Er klärte auf über die rheinfränkische-mainfränkische Grenze, die den Kreis bei Großheubach teilt. Die sei bis heute zu hören und zu sehen. Er nannte den Äppeläquator oder die Telefonvorwahlen als Beispiele. (re)

Renate Ries