50 Jahre Gebietsreform: Niedernberg wollte zu Aschaffenburg

Und wie ist das heute? Wir fragen nach

Wehmütiger Blick auf das Schloss Johannisburg in Aschaffenburg. Viele Niedernberger hätten sich lieber auf die Aschaffenburger Seite geschlagen. Doch München wollte den Zuschnitt der Landkreise anders. Foto: Petra Reith Erkennungszeichen für Niedernberg: das Hochregallager der Gries Deco Company. Foto: Julie Hofmann Heimatpfleger Albert Wagner (83)

Bürgermeister Jürgen Reinhard

Bürgermeister Jürgen Reinhard (55): Dass die Niedernberger lieber nach Aschaffenburg gehören wollen, ist heute kein Thema mehr. Wir liegen mit unserer Ortschaft an der B 469, an der zentralen Schnittstelle zwischen Aschaffenburg und Miltenberg genau in der Mitte und wir haben keine Nachteile. Das private Leben und die Arbeitswelt orientieren sich selbstverständlich Richtung Aschaffenburg, weniger nach Miltenberg. Es ist die Nähe. Mit dem Fahrrad bin ich die sieben Kilometer am Mainradweg in einer halben Stunde gefahren. Nach Miltenberg fahre ich eine halbe Stunde mit dem Auto. Die Gemeinde Niedernberg hat dem Landkreis Miltenberg gut getan. Die Niedernberger haben sich schon immer mit allen verstanden, mit den Aschaffenburgern und den Miltenbergern. Das ist bis heute so geblieben. Eigentlich hätten wir ein eigenes Nummernschild verdient: NIE.

Kurt König (72)

Kurt König (72): Bei der Umfrage hatte Niedernberg sich für Obernburg entschieden, weil hier auch der Kreissitz bleiben sollte. Nach der ersten Kreisratssitzung in Stadtprozelten wurde von München entschieden, dass nicht Obernburg Kreissitz wird, sondern Miltenberg. Da wurde mit falschen Aussagen argumentiert. Niedernberg hatte die Chance gehabt, nach Aschaffenburg zu gehen. Die hätte man nutzen sollen. Hier war alles sehr konservativ eingestellt. Man hatte Angst gehabt vor der Verstädterung. Aber das haben wir doch heute sowieso. Aschaffenburg wäre für uns interessanter gewesen. Was wir bräuchten, wäre ein gemeinsamer Landkreis.

Lyn Wehrheim (75)

Lyn Wehrheim (75): Ich fand das damals wichtig für uns hier in Niedernberg, dass beschlossen wurde, im Landkreis Miltenberg zu bleiben. Auch, wenn Miltenberg von der Entfernung weiter ist. Einfach das Gefühl, zu Obernburg und Miltenberg zu gehen, war besser als nach Aschaffenburg in die große Stadt. Amtliche Dinge konnte man in Obernburg erledigen.

Heimatpfleger Albert Wagner (83)

Albert Wagner (83), Heimatpfleger: Eigentlich sind wir froh, dass wir im Landkreis Miltenberg sind, obwohl wir näher an Aschaffenburg liegen und es einfacher ist, dahin zu kommen. Damals haben sich die Leute aufgeregt, weil Miltenberg so weit weg ist. Dorthin gibt es keine direkte Busverbindung. Es sind 38 Kilometer und man muss umsteigen. Vielleicht wäre es besser gewesen, nach Aschaffenburg zu kommen, weil es dann zum Kreissitz nur zwölf Kilometer gewesen wären. Dorthin sind wir auch hauptsächlich orientiert. Busse fahren laufend, stündlich oder halbstündlich. Für die jungen Leute ist es ziemlich wurscht, zu welchem Landkreis sie gehören. Heute hat sich aber alles eingespielt. Ich war noch nie auf dem Landratsamt in Miltenberg. In Obernburg kann man das Auto zulassen.

Margot Klement (80)

Margot Klement (80): Ich wollte nicht zu Aschaffenburg gehören, sondern zu Obernburg. Dort bin ich in die Berufsschule gegangen und habe mehr Beziehungen dahin. Mit Aschaffenburg hatten wir wenig zu tun. Auch wenn es einfacher war, dahin zu kommen. Obernburg war mir lieber, das ist heute noch so. Wir hatten kein Auto, waren auf den Bus angewiesen und konnten nach Elsenfeld und Obernburg fahren. Dort haben wir auch alles gekriegt. Ich bin früher als junger Mensch nach Aschaffenburg zum Friseur gefahren, habe dort gearbeitet und viel mitgekriegt. Aber ich gehöre lieber zum Landkreis Miltenberg als zu Aschaffenburg. Ich bin Niedernbergerin, hier ist es ländlicher und schöner.

Wolfgang Fecher (53)

Wolfgang Fecher (53): Ich bin überzeugt, dass Niedernberg mehr profitiert hätte, wenn wir zu Aschaffenburg gekommen wären. Das Schulsystem mit der Anbindung nach Obernburg war gut. Fürs Gymnasium war die Busverbindung nach Aschaffenburg deutlich besser als nach Elsenfeld. Nach wie vor haben wir eine deutliche wirtschaftlich engere Verbindung nach Aschaffenburg als nach Miltenberg. Auszubildende von Niedernberg sind in die Berufsschule nach Miltenberg 30 Kilometer und einen halben Tag unterwegs. Die Anbindung nach Aschaffenburg ist viel einfacher und besser.

Martina Eickhoff (55)

Martina Eickhoff (55): Ich mag die Zuordnung zu Miltenberg. Die Stadt hat für mich mehr Charme und ländlichen Charakter als Aschaffenburg. Ich liebe einfach das ländliche Leben. Der Zusammenhalt der Menschen auf dem Land ist besser zu spüren als in der Stadt. Das gilt auch für Aschaffenburg.

Lukas Hein (30)

Lukas Hein (30): Die Zuordnung ist für mich generell nicht interessant. Örtliche Grenzen stören mich persönlich nicht. Es hat mich nie beeinflusst, ob ich jetzt städtisch oder Landkreis Miltenberg bin. Für mich persönlich hat es weder Vor- noch Nachteile. Ich bin jahrelang in Aschaffenburg in die Schule gegangen. Ich weiß nicht, ob es vorteilhafter gewesen wäre, wenn wir zu Aschaffenburg gehören würden. Mich hat es nie betroffen. Es hat sich damals so ergeben, dass ich ins Gymnasium nach Aschaffenburg ging, wegen des musischen und neusprachlichen Zweigs. Das gab es in Miltenberg nicht. Mittlerweile gibt es Verbindungen, egal in welche Richtungen. Von Niedernberg bin ich in 20 Minuten in Aschaffenburg, mit dem Rad in einer halben Stunde.

Heinz Klotz (72)

Heinz Klotz (72): Wir haben eine starke Anbindung nach Aschaffenburg, weil wir direkt vor der Haustüre sitzen und dorthin tendieren. Es hat aber eher Vorteile, zu Miltenberg zu gehören, alleine von den Kosten her. Ich bin überzeugt, dass wir in Aschaffenburg mehr zahlen würden. Wir sind gut an alle öffentlichen Straßen angebunden und haben sehr gute Busverbindungen. Ich bin mit der Infrastruktur und so weiter sehr zufrieden. Es ist relativ wurscht, wo wir dazugehören. Im Bereich Untermain von Miltenberg bis fast Frankfurt ist alles eine Region. Wir tendieren näher zum Rhein-Main-Gebiet. Wir fahren eine halbe Stunde bis Frankfurt, das ist wie von Miltenberg nach Niedernberg. Von daher haben wir gewisse Vorteile.

CHRISTEL NEY

Hintergrund: Neuer Landkreis Bachgau Es gibt so manche Anekdote über das Ringen um Niedernberg. Bürgermeister Jürgen Reinhard erzählt folgende: Aschaffenburgs früherer Oberbürgermeister Klaus Herzog wollte Niedernberg gerne als Ortsteil eingemeinden. Beim Eder-Fest in Großostheim mit zahlreicher Prominenz haben wir dann am Stammtisch den Landkreis Bachgau gegründet. Das wäre ein Kracher-Landkreis, wirtschaftskräftig und stärkster Landkreis. Zum Landkreis Bachgau würden alle Kommunen westlich von Aschaffenburg gehören: Niedernberg, Großostheim, Ringheim, Mömlingen, Stockstadt, Nilkheim, Schafheim bis ins Hessische. (ney)