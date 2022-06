50 Jahre Gebietsreform: "Gut, dass Huffstäire uff Wallstoad gegonge is"

Und nicht an Hausen oder Elsenfeld – Richard Klug erinnert sich

Richard Klug, Ehrenbürger von Kleinwallstadt Die ehemalige Schule in Hofstetten wird als Außenstelle der Josef-Anton-Rohe-Mittelschule Kleinwallstadt genutzt. Davor erinnert ein großer Gedenkstein an die Eigenständigkeit von Hofstetten.

Seit dem 1. Juli 1971 gingen die beiden Ortschaften einen gemeinsamen Weg. Hofstetten war eine der ersten Gemeinden im Landkreis, die eingemeindet wurde. Anfängliche Zweifel seien schnell verflogen und man habe zueinander gefunden. Viele Hofstetter sind mittlerweile in Kleinwallstädter Vereinen und umgekehrt. Schule, Kirche und Sport arbeiteten ebenso zusammen wie die Feuerwehren der beiden Orte. Es bestehe ein Miteinander im menschlichen Bereich und auf kommunaler Ebene.

Ein Zeitzeuge erinnert sich noch gut an das Zusammenkommen: Richard Klug (80), aus Elsenfeld stammend, und seit 1965 in Hofstetten zu Hause. Nach Jahren in der Politik als Gemeinderat und Kreistagsmitglied, stellvertretender Bürgermeister von Kleinwallstadt, Mitglied in vielen Vereinen und ehemaliger Vereinsvorsitzender im Turnverein wurde er 2016 zum Ehrenbürger von Kleinwallstadt ernannt. Klug erinnert sich an die öffentliche Befragung zur Eingemeindung, die im Saal des Gasthofes »Zur Linde« in Hofstetten stattgefunden habe.

Große Mehrheit für Kleinwallstadt

Warum sich damals eine große Mehrheit der Bewohner für Kleinwallstadt entschieden hatte, war für ihn klar: »Elsenfeld hatte wenig Interesse an uns und gemeinsam mit Hausen wären wir immer noch zu klein gewesen. Ich denke, es lag daran, dass Hofstetten zur damaligen Zeit mehrheitlich evangelisch war." Die Elsenfelder seien damals gerne in Hofstetten im Gasthaus Linde mit Metzgerei eingekehrt. »Da gab es nämlich frisch gemachtes Tatar mit Ei und das sogenannte Oberdörfer Beefsteak.« Doch entscheidend war ja das Votum der Hofstettener – und nicht der Elsenfelder.

Die Abstimmung sei zeitnah erfolgt, damit man die Zuschüsse und zusätzlichen Schlüsselzuweisungen in Anspruch nehmen konnte. Das sogenannte Kopfgeld von 280.000 Mark habe es damals als Sonderzuweisung gegeben. Das Geld sei komplett nach Hofstetten geflossen. Davon wurden die ersten Maßnahmen finanziert: der Bau des Leichenhauses, neues Bauland im Wingert erschlossen und in die Wasserversorgung mit einem Hochbehälter investiert. Später gab es noch Zuschüsse zum Bau der Bergsporthalle, die nach Klugs Idee 1990 gebaut und nach drei Jahren eingeweiht werden konnte. »Hofstetten kann sich glücklich schätzen, ein Ortsteil von Kleinwallstadt zu sein", das ist Richard Klugs Fazit einer Erfolgsgeschichte.

Christel Ney