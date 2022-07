Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

50-Jahr-Feier bei Adapt-Elektronik

Firmenjubiläum: Großheubacher Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft

Großheubach 18.07.2022 - 19:05 Uhr < 1 Min.

Festredner Paulinus Hohmann, Inhaber des Großheubacher Unternehmens Adapt Elektronik. Foto: Marco Burgemeister

Inhaber und Geschäftsführer Paulinus Hohmann zeigte sich erfreut, zur Veranstaltung unter anderem Gründer Pius Kehl, Großheubachs Bürgermeister Gernot Winter und den Landtagsabgeordneten Berthold Rüth begrüßen zu können.

In seiner Laudatio ging Hohmann auf einige ausgewählte Momente aus fünf Jahrzehnten Firmengeschichte ein (wir berichteten am Freitag, 15. Juli). Die Gründer Eberhard Köpf und Pius Kehl hätten in einer kleinen Hinterhofwerkstatt angefangen.

Hohmann: »Wer sich seit 50 Jahren am Markt behaupten kann und auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurückblickt, dem gebührt Respekt. Dieser Respekt und Verdienst gehört vor allem den Mitarbeitern.« Der Geschäftsführer zeigte sich optimistisch, dass das Unternehmen auch künftige Herausforderungen meistert.

Bürgermeister Winter würdigte in seiner Rede die 50 Jahre Standort-Treue der Firma Adapt, die sich als lokaler Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb auszeichne. Damit trage das Unternehmen zur Einkommenssicherung vieler Familien in der Gemeinde bei. Neben einem reichhaltigen kulinarischen Angebot für Mitarbeiter, Zulieferer und Kunden gab's beim Jubiläumsfest auch Spielmöglichkeiten für die kleinen Gäste.

mab