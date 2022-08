Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

50 Einsatzkräfte proben Waldbrandeinsatz in Klingenberg-Trennfurt

Bundesländer-übergreifende Übung

Klingenberg a.Main 07.08.2022 - 10:34 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mehrere Feuerwehren probten im Trennfurter Wald den Einsatz bei einem Waldbrand.

Gegen 18 Uhr war gemäß der Übung eine Rauchentwicklung in den »Drei Steinen« gemeldet worden. Während der Einsatzleitwagen zur Erkundung in den Waldbereich fuhr, wurden die weiteren Fahrzeuge der Feuerwehr Trennfurt auf einen Bereitstellungsplatz an der Kilianshütte beordert. Zeitgleich erkundeten Kräfte der Feuerwehr Haingrund (Odenwaldkreis) das Gebiet von hessischer Seite.

Nachdem die Einsatzstelle lokalisiert werden konnte, wurden drei Einsatzabschnitte gebildet. Während in den ersten beiden Abschnitten die Brandbekämpfung sowohl von bayerischer wie auch von hessischer Seite vorgenommen wurde, koordinierte Aaron Schnell von der Feuerwehr Trennfurt im dritten Einsatzabschnitt den Pendelverkehr zum Löschwassertransport.

Die gemeinsame Einsatzleitung war im Einsatzleitwagen der Feuerwehr Trennfurt installiert und wurde sowohl von hessischem als auch von bayerischem Feuerwehrpersonal besetzt. Das Tanklöschfahrzeug aus Trennfurt und das Wechseladerfahrzeug des THW Obernburg mit einem Abrollbehälter-Tank übernahmen die Löschwasserversorgung beider Abschnitte im Pendelverkehr.

Verletzte versorgen

Geübt wurde auch schwerpunktmäßig die Zusammenarbeit im Thema Funk, da hier nicht nur über einen anderen Leitstellenbereich, sondern auch über ein anderes Bundesland gefunkt werden musste. Dieses funktionierte allerdings hervorragend und beide Wehren waren über den positiven Funkverlauf erfreut, so Trennfurts Kommandant Peter Schönert. Die Feuerwehrsanitäter aus Trennfurt mussten darüber hinaus übungsmäßig zwei verletzte Feuerwehrangehörige erstversorgen.

Während bei Realeinsätzen die Jugendfeuerwehr hinten anstehen muss, durfte der Nachwuchs bei der Übung mithelfen. Denn früh übt sich, was einmal zusammen in den Einsatz gehen soll, so Schönert, der sich gemeinsam mit dem Haingrunder Wehrführer Marco Schultheis mit dem Übungsverlauf zufrieden zeigte.

rah