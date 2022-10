4,4 Millionen Euro für Kanalarbeiten in Ripperg

Leere Gänge: Die Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen haben noch nicht die Belegungszahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie erreicht. Die vom Bund gewährte Betten-Freihaltepauschale ist aber schon ausgelaufen. Foto: Martin Bernhard

Dagegen freuen Landrat und Kreisräte sich über das Jahresergebnis der Neckar-Odenwald-Kliniken in 2021. Der Verlust ist geringer als prognostiziert.

Umwelt: Die Stadt Walldürn wird in der nächsten Zeit voraussichtlich rund 4,4 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung der Kanalisation in Rippberg investieren müssen. Der Gemeinderat billigte in der vergangenen Woche einen entsprechenden Entwurf des Planungsbüros Sack & Partner aus Adelsheim. Auf dieser Grundlage beantragt die Stadt Zuschüsse beim Regierungspräsidium. Wie ein Vertreter des Ingenieurbüros sagte, habe man bei einer hydraulischen Überprüfung festgestellt, dass die Kanalisation auf einer Länge von 910 Meter höher dimensioniert werden müsste, und zwar auf einen Rohrdurchmesser von 1,10 Meter. Auf einer Länge von 430 Meter müsse man die Anschlussleitungen erneuern. Zudem benötige man ein neues Regenüberlaufbecken von neun auf fünf Meter Größe.

Von den Sanierungsarbeiten wäre auch die Hornbacher Landstraße betroffen. Dort sammele sich das Abwasser aus dem nördlichen Bereich von Rippberg und von der Ortsdurchfahrt und werde unter den Marsbach geführt.

Kommunalpolitik: Stephan Blum, Ortsvorsteher von Gottersdorf, will sein Amt zur Verfügung stellen. Weil es sich dabei um ein sogenanntes »Ehrenbeamtenverhältnis« handelt, muss der Walldürner Gemeinderat über dieses Anliegen entscheiden und beurteilen, ob ein wichtiger Grund im Sinne der Gemeindeordnung vorliegt.

Als Grund für den Rücktritt führte er in einer E-Mail an die Stadtverwaltung an, dass seine Frau bei der städtischen Blumenpflege angegriffen und bedroht worden sei. Er selbst fühle sich aufgrund dieser Vorfälle als Ortsvorsteher bedroht. Eine entsprechende Anzeige hat die Staatsanwaltschaft kürzlich eingestellt. Der Gemeinderat wird sich in einer der nächsten Sitzungen mit dem Vorfall befassen.

Gesundheitswesen: Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben im vergangenen Jahr einen um rund 360.000 Euro geringeren Verlust gemacht als prognostiziert. Darüber informierte Geschäftsführer Frank Hehn den Kreistag bei seiner Sitzung vergangene Woche in Großeicholzheim.

»Wir haben erneut deutlich besser abgeschnitten als im Vorjahr«, freute sich Landrat Achim Brötel über das Ergebnis. Er lobte vor allem die rund 1000 Mitarbeiter der beiden Krankenhäuser für ihren Einsatz. Dagegen kritisierte der Landrat die Entscheidungsträger auf Bundesebene: »Ein Verlust von 5,3 Millionen Euro - das entspricht 2,5 Punkte bei der Kreisumlage. So etwas darf nicht sein.« Der Bund dürfe die Kosten der Krankenhäuser nicht den Kommunen aufbürden.

Nur dank eines einmaligen Landeszuschusses von 1,1 Millionen Euro werde es voraussichtlich gelingen, im laufenden Jahr das selbst gesetzte Ziel eines Verlusts in Höhe von 5,2 Millionen Euro zu erreichen, kündigte der Geschäftsführer an.

