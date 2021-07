43-Jähriger für Angriff auf Polizisten verurteilt

Widerstand gegen Alkoholkontrolle: 2400 Euro Geldstrafe

Miltenberg 07.07.2021

Laut Anklageschrift, vorgetragen von Staatsanwalt Marco Schmitt, sollte der Angeklagte nach vorangegangener auffälliger Fahrweise gegen 2 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem Anhaltezeichen zunächst missachtet worden seien, habe der Angeklagte danach einen Alkoholtest abgelehnt und den Alkomaten auf den Boden geworfen. Als er zudem aus einer Flasche trinken wollte, was ihm von den Polizisten verboten wurde, sei es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem er nach den Polizisten geschlagen und einen leicht verletzt haben soll. Dabei soll er die Beamten auch beleidigt haben. Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung und Beleidigung lauteten die dem Angeklagten vorgeworfenen Delikte.

»Selbst Opfer«

In einer ersten Stellungnahme gab der Angeklagte an, dass er niemanden geschlagen habe, vielmehr sei er selbst Opfer in dieser Sache und von den Polizisten geschlagen worden. Er räumte ein, den Alkomatentest zunächst verweigert zu haben. Als er den Test, auch auf Zureden seiner Beifahrerin, habe durchführen wollen, habe er das Gerät selbst halten wollen, was ihm verweigert worden sei. Danach sei er am Arm gepackt worden und die Sache sei in ein Handgemenge ausgeartet, woraufhin er gefesselt und zu Boden geworfen worden sei. Beleidigt habe er während der Auseinandersetzung niemanden, vielmehr sei er selbst von einem Polizisten beleidigt worden. Auf die Frage der Richterin, warum er den Test nicht habe machen wollen, entgegnete er, dass es sein Recht sei und er ja nichts getrunken gehabt hätte.

Rechtsanwalt Holger Wahl, der den Angeklagten vor Gericht vertrat, merkte an, dass ein Beamter eine sogenannte Body-Cam (Körperkamera, siehe Hintergrund) im Einsatz dabei hatte, die aber nicht eingeschaltet gewesen sei, was er angesichts der Situation nicht verstehen könne, zumal dadurch einiges hätte bewiesen werden können.

Im Zuge der Beweisaufnahme sagten drei Polizisten und die Beifahrerin des Angeklagten zur Tatzeit aus. Letztere hatte von der Auseinandersetzung nicht viel gesehen, sie hatte nur den Eindruck, dass die Polizisten sauer gewesen seien, weil der Angeklagte etwas habe trinken wollen.

Von unsicherer Fahrweise und aggressiver Stimmung nach der Anhaltung berichteten die eingesetzten Polizisten. Da der Angeklagte angegeben hatte, Bier getrunken zu haben, habe man einen Nachtrunk ausschließen wollen, weshalb es ihm untersagt worden sei, als er aus einer Flasche trinken wollte. Damit unter anderem der Alkomat nicht als Schlagwaffe verwendet werden konnte, habe der Polizist das Gerät selbst in der Hand halten wollen. Trotzdem habe der Angeklagte mehrfach danach gegriffen, bis das Gerät schließlich heruntergefallen sei. Es sei dann zu einem »Gefuchtel« gekommen, das der Polizist als Angriff gegen sich wertete und in dessen Anschluss der Angeklagte zu Boden gebracht und gefesselt worden sei. Insgesamt sei es so spontan zu der Eskalation gekommen, dass man vergessen habe, die relativ neu vorhandene Body-Cam einzuschalten.

Völlig unnötige Eskalation

In seinem Plädoyer stellte der Staatsanwalt voran, dass das Ereignis so unnötig wie nur irgendwas sei und der Angeklagte selbst zu verantworten habe, wie die Sache gelaufen sei. Insgesamt sah er eine durchweg rechtmäßige Diensthandlung, der sich der Angeklagte widersetzt habe. Für den bisher unbescholtenen Angeklagten forderte er eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen je 20 Euro plus die Kosten des Verfahrens.

Der Verteidiger sah auch, dass sein Mandant die Ursache gesetzt hatte, allerdings sei das Fixieren am Boden, gegen das er sich gewehrt habe, nicht rechtmäßig und auch nicht geboten gewesen. Die Polizisten hätten sich hier falsch und nicht deeskalierend verhalten, weshalb er auf Freispruch plädierte.

Das Urteil entsprach in der Höhe exakt der Forderung des Staatsanwaltes. Die Richterin sah die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung bestätigt, zur Eigensicherung und zur Durchsetzung der erforderlichen Blutentnahme hätten die Maßnahmen getroffen werden können. Ob gegen das Urteil Rechtsmittel eingelegt werden, war am Ende der Verhandlung nicht bekannt - zumindest will der Rechtsanwalt seinem Mandanten dazu raten.

Hans Zajic

Hintergrund: Body-Cam Die Polizei in Miltenberg ist mit Kameras, die direkt am Körper getragen werden, ausgestattet und sie können von speziell eingewiesenen Beamten verwendet werden. Allein durch das Mitführen der Kamera soll deeskalierend auf das polizeiliche Gegenüber eingewirkt, der Einsatz soll zuvor angekündigt werden. Die Aufnahmen, die speziell gesichert sind und nicht einfach gelöscht werden können, dienen später auch der Beweisverwertung vor Gericht. (zaj)