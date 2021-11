Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

3G am Arbeitsplatz: Wie stehen Menschen im Kreis Miltenberg dazu?

Umfrage: »Ich kann nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, Impfen sei Privatsache« - Auch Verständnis für verstärkte Kontrollen

Miltenberg 22.11.2021 - 15:58 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bernhard Krämer Timo Bitter

Was die Menschen davon halten und wie sie die Maßnahmen subjektiv wahrnehmen, hat die Redaktion mit einer Straßenumfrage in Obernburg in Erfahrung gebracht. Auffallend war: Viele wollten sich zu dem Thema überhaupt nicht äußern.

Timo Bitter (43): »Ich bin doppelt geimpft, habe heute meine Grippe-Impfung bekommen und in zwei Wochen bekomme ich meine Booster-Impfung. Wie haben bei unserem Arbeitsplatz 3G, wobei wir drei Angestellte sind, die geimpft sind. Wir testen uns zweimal die Woche zu Hause und ich sehe das entspannt. Wenn die Zahlen durch die Decke gehen, ist es schon besser, wenn mehr kontrolliert wird. Ich bin auch dafür, dass es anstatt eines Gratis-Tests zwei umsonst geben könnte. Einmal zum Anfang und zum Ende der Woche ist das gar nicht so verkehrt.«

Ute Komendera (50):»Ich finde es wichtig, weil ohne 2G oder 3G würde es noch schlimmer. Ich bin selbstständig, daher trifft es mich in der Form nicht. Aber wenn ich bei einem Kunden bin, muss ich es auch beachten. Meine Kunden und ich testen uns, und wenn ich mal einen Workshop habe, wird auch gemeinschaftlich vorher getestet. Als Geimpfter merkt man nicht zwangsläufig, wenn man Träger ist. Von daher ist es sicher sinnvoll, noch zusätzlich zu testen, damit man niemanden ansteckt, der vielleicht keine Chance hat, sich impfen zu lassen. Ich habe zwei Kinder unter zwölf, die nicht geimpft werden können, das ist natürlich immer ein Risiko. In der Schule werden sie regelmäßig getestet, aber wir testen zusätzlich auch so.«

Helene Moek (70): »2G finde ich absolut in Ordnung, mit Rücksicht auf die gesamte Bevölkerung. Und vor allen Dingen ist es wichtig, dass in den Gaststätten kontrolliert wird. Wenn die Regelungen nicht eingehalten werden, kann es auch nicht funktionieren. Impfen, impfen, impfen, sonst bekommen wir die Pandemie nie in den Griff.«

Bernhard Krämer (71): »Es ist grundsätzlich ein sehr komplexes Thema, ich hab' gemischte Meinungen dazu. Wenn man schon etwas macht, dann sollte man es konsequent machen. Vor allem ist es für die Bevölkerung schwer nachvollziehbar, dass sich der Virus anscheinend in jedem Bundesland anders verhält. Das Impfen ist eines der wichtigsten Instrumente der Pandemie. Dann kann ich nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, Impfen sei Privatsache. Das passt für mich nicht zusammen. Das ist wie Gas geben und Bremsen gleichzeitig. Auch die ganzen Maßnahmen sind keine Privatsache. Wenn ich sie nie einhalte, muss ich die Konsequenzen tragen. Impfen ist Pflicht, natürlich nur für Impffähige. Wenn wir Verordnungen und Einschränkungen verpflichten können, dann müssen wir auch das Impfen verpflichten können. Das ständige Auf-Zu-Auf-Zu ist ein Schrecken ohne Ende.«

Ingrid Kempf (64): »Ich bin Rentnerin und finde, dass es schon notwendig ist und schon länger gemacht hätte werden müssen. Da hat die Politik was versäumt. Ich bin Krankenschwester und habe im vergangenen Jahr teils ohne ausreichenden Schutz gearbeitet, da keine Masken und Hauben vorhanden waren. Ich finde es verantwortungslos, wenn sich Leute nicht impfen lassen. Wenn man einen Beipackzettel liest, da sind auch genug Nebenwirkungen drauf und die Medikamente werden trotzdem genommen und helfen. So seh ich es bei der Impfung auch. Sie hat Nebenwirkungen, aber wenn's nicht anders geht, muss man es halt machen.«

VaPI

Hintergrund Bernhard Krämer. Fotos:

Hintergrund Timo Bitter.