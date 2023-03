365-Euro-Ticket startet in der Region Miltenberg zum neuen Schuljahr

Mit dem neu­en Deut­sch­landti­cket für 49 Eu­ro, dem 365-Eu­ro-Schü­lerti­cket und dem 29-Eu­ro-Ti­cket in Bay­ern für Stu­die­ren­de und Aus­zu­bil­den­de er­gän­zen gleich drei Ti­ckets das An­ge­bot für Nut­zer des Öf­f­ent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs im Land­kreis Mil­ten­berg. Dass aber je­der ge­nau schau­en muss, wel­ches Ti­cket für ihn am güns­tigs­ten ist, wur­de im Aus­schuss für En­er­gie, Bau und Ver­kehr am Di­ens­tag deut­lich: Die Ti­ckets un­ter­schei­den sich nicht nur im Preis, son­dern auch rä­um­lich in Sa­chen Gül­tig­keit und bei der Ziel­grup­pe. Die De­tails wur­den laut Be­richt der Kreis­ver­wal­tung in der Sit­zung er­läu­tert.