36 Jahre lang Bruder im französischen Taizé - Miltenberger im Interview

Zur Person: Klaus Hamburger

Klaus Hamburger wurde 1953 in Regensburg geboren. Sein Vater stammte aus Zell am Main (Kreis Würzburg), seine Mutter war Miltenbergerin. Nach dem Abitur studierte Hamburger katholische Theologie, teilweise auch in Frankreich. Anschließend war er 36 Jahre lang Bruder in der Gemeinschaft von Taizé. Das ist ein internationaler ökumenischer Männerorden, der rund zehn Kilometer nördlich von Cluny in Frankreich liegt. Später engagierte Hamburger sich als Seelsorger in einem Krankenhaus in Neuwied und in der Justizvollzugsanstalt in Koblenz.

Hamburger ist aber auch Publizist und Autor. So hat er das Buch "Tausend Zeilen Trost" herausgebracht. Darin hat er eigene Texte, aber auch Texte von anderen Autoren wie Dietrich Bonhoeffer, Hermann Hesse und Rainer Maria Rilke eingebracht. Zudem betreute er das "Buch der Engel" mit, in dem es um Aquarelle und Zeichnungen des Künstlers Andreas Felger geht, denen Hamburger Texte aus drei Jahrtausenden beifügte. Seine Erinnerungen an den Gründer von Taizé fasste Hamburger in Form des Buches "Danke, Frère Roger" zusammen.

Auch im Ruhestand, den er im Haus seiner Familie in Miltenberg verbringt, organisiert der mittlerweile 69-Jährige noch Lesungen und Gesprächsrunden. (juh)