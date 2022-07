36-Jähriger in Obernburg wegen Hehlerei verurteilt

Dank Geständnis knapp am Gefängnis vorbeigeschrammt

Obernburg 13.07.2022 - 13:51 Uhr 1 Min.

Bei den Anklagepunkten Hehlerei ging es einmal um den Ankauf eines E-Bikes im Wert von rund 2800 Euro. Es wurde in Aschaffenburg gestohlen und von einem anderweitig dingfest gemachten Bekannten dem Angeklagten für 1500 Euro verkauft. Er habe in Kauf genommen, dass es gestohlen worden sein könnte, räumte der 36-Jährige ein. Auf die Spur des Angeklagten kam die Polizei durch die Überprüfung des Chatverkehrs seines Bekannten. Dies führte in dessen Garage zur Sicherstellung des E-Bikes, dessen unkenntlich gemachte Rahmennummer wieder sichtbar gemacht werden konnte.

In der öffentlich zugänglichen Nachbargarage fanden die Beamten ein weiteres gestohlenes E-Bike im Wert 1900 Euro. Damit habe er nichts zu tun, beteuerte der Angeklagte. Was aber, so der ermittelnde Polizeibeamte als Zeuge, aufgrund der »Auffindesituation« nicht glaubhaft war. Beim dritten Fall der Hehlerei ging es um eine Bohrmaschine im Wert von 550 Euro, gestohlen in einem Aschaffenburger Baumarkt. Hier wiederum war der Angeklagte voll geständig: Er habe sie von seinem Bekannten für 50 Euro erworben und weiterverkaufen wollen.

Da sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, dass der Angeklagte über Internetplattformen schon mehrfach Ersatzteile bestellt hatte, die gerade für gestohlene Räder benötigt werden, ging der Staatsanwalt in seinem Plädoyer von gewerbsmäßiger Hehlerei aus. Für ihn stand fest, dass für alle fünf angeklagten Taten eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten angemessen war. Erschwerend wurden sieben Voreintragungen im Zentralregister gewertet.

Das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsdirektorin Sabine Lange hingegen entsprach trotz ebenfalls bejahter »Gewerbsmäßigkeit« der Bitte des Verteidigers Andreas Franz um ein mildes Urteil: Der Angeklagte sei viermal geständig gewesen, die Vorstrafen lägen schon längere Zeit zurück, die relativ geringe Menge der gefundenen Betäubungsmittel deute auf Eigenverbrauch hin, der Angeklagte habe eine feste Arbeit und lebe mit Partnerin und gemeinsamer Tochter in geordneten Verhältnissen. Es verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von »nur« einem Jahr und acht Monaten. Die wurde auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt, mit der Auflage, sich einem Bewährungshelfer zu unterstellen und eine Buße von 5000 Euro zu zahlen. Ankläger und Angeklagter waren damit einverstanden und erklärten Rechtsmittelverzicht.

Ernst Bäppler