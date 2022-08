34 Meter über dem Erdboden

Blick in den Odenwald: Neuer Ireneturm lockt Besucher an - "Deutschsommer" an Sandbacher Grundschule - Nacht der offenen Museen

Odenwaldkreis 18.08.2022 - 09:15 Uhr 2 Min.

Bis zur Aussichtsplattform des neuen Ireneturms sind es fast 200 Stufen, die auf 34 Meter hoch führen. Foto: Manfred Giebenhain

Drei Wochen lang haben Grundschüler aus Breuberg an dem Sprachförderprogramm "Deutschsommer" teilgenommen, und am Samstag, 3. September, öffnen zwölf Ausstellungen ihre Pforten für die "Nacht der offenen Museen".

Moderne: Bald über 100 Jahre hinweg stand der hölzerne Ireneturm für das Wahrzeichen des Höhendorfs Tromm (Gemeinde Rimbach/Landkreis Bergstraße). Von dem Turm übrig geblieben ist nur noch der steinerne Sockel, der zum Geozentrum umgebaut wurde. Die Eröffnung des beliebten Ausflugziels findet am Freitag, 3. September, statt. Nur wenige Schritte davon entfernt ragt der neue Ireneturm auf einer Höhe von 33,6 Metern über dem Waldboden in den Himmel. Die Stahlkonstruktion besitzt eine Neigung von 54,3 Grad über der Horizontalen. Bis zur kreisförmigen Plattform geht es über Kaskaden hinauf auf eine Höhe, die über den Baumkronen den Blick über den Odenwald hinaus bis zur Pfalz öffnet. 16 Treppenläufe und 194 Stufen wollen auf der "Himmelsleiter" zurückgelegt werden, um zu dem äußersten Punkt zu gelangen.

Der Turm, auch Trommturm genannt, steht auf dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Tromm-Höhenzug. Dieser rangiert mit 577 Metern an achter Stelle der höchsten Berge des Odenwalds. Die kristalline Gebirgsscholle befindet sich an der Grenze des Vorderen Odenwalds zu dem östlich angrenzenden Buntsandstein-Odenwald. Die hölzerne Vorgängerversion des Turms aus dem Jahr 1910 musste 2013 aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Entscheidung für einen Neubau und Abriss des vom Borkenkäfer befallenen Holzturms fiel 2017. Namensgeberin ist Prinzessin Irene von Hessen-Darmstadt, nach der bereits der erste, 1890 erbaute und 1907 wegen Baufälligkeit niedergelegte, Turm benannt wurde.

Premiere: Die in Frankfurt ansässige Stiftung Polytechnische Gesellschaft unterstützt seit Jahren Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf; jetzt zum ersten Mal auch an einer Schule im Odenwaldkreis. Wie die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt hat, haben an der Grundschule in Breuberg-Sandbach 30 Kinder am sogenannten "Deutschsommer" teilgenommen. Die Veranstaltung mit den Drittklässlern fand vom 25. Juli bis 12. August unter der Beteiligung des Staatlichen Schulamts Heppenheim sowie in Trägerschaft der Volkshochschule Odenwaldkreis statt. Dazu Schuldezernent Oliver Grobeis: "Gerade beim Übergang in die vierte Klasse ist wichtig, dass Wortschatz und Grammatik gefestigt werden, bevor es dann in eine weiterführende Schule geht."

Im Zentrum des "Deutschsommers" stand das spielerische Erlernen der deutschen Sprache im Rahmen von Workshops und eines Theaterstücks. Das Gemeinschaftsgefühl wurde durch Ausflüge und das gemeinschaftliche Mittagessen zusätzlich gestärkt. Höhepunkt des Projekts bildete das Theaterstück "Ronja, die Räubertochter", das in Begleitung von Theaterpädagogen eingeübt und vor Eltern, Freunden und Verwandten aufgeführt wurde.

Geschichte: Am Samstag, 3. September, findet zum vierten Mal die "Nacht der offenen Museen" statt. Wie der ausrichtende Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße mitteilt, beteiligen sich im Odenwald zwölf Museen an der Veranstaltung. Unter dem Motto "Museum zum Anfassen" wird den Besuchern ein breites Spektrum der Museumskultur geboten: zum Beispiel Handwerk aus vergangener Zeit, Technik im Wandel der Jahre, Entdeckungen im Finstern, geheimnisvolle Zeitzeugen, eine "Schulstunde anno dazumal", Führungen bei Kerzenschein und eine "Romantik-Sommer-Nacht" mit königlicher Hoheit.

Die Teilnehmer können sich dabei selbst eine Route zu den Museen zusammenstellen oder sich mit einem Oldtimerbus auf eine von vier Nostalgie-Fahrten begeben. Jeweils drei Museen werden bei den Nostalgietouren angesteuert. Route 1 der Nostalgiefahrt führt zu den "Neckarperlen - romantisch & königlich" mit dem Eichendorff-Museum Neckarsteinach, zum Langbein-Museum Hirschhorn und zum Küferei-Museum Eberbach. Die zweite Route steuert unter der Überschrift "Glücksmomente" - lehrreich & glorreich" das Dorfmuseum Brensbach/Wersau, das Regionalmuseum Reichelsheim Odenwald und das Koziol-Erlebnis-Museum Erbach an. "Verborgene Schätze und Erfindungsgeist - geheimnisvoll & schwungvoll" steht für Route 3: der Gruberhof Groß-Umstadt, das Technikmuseum Tecmumas in Bad König und das Stadtmuseum Michelstadt. Route 4 startet in Mannheim und trägt den Titel "Licht und loderndes Feuer - mystisch & authentisch". Die Ziele lauten Erfahrungsfeld Schloss Reichenberg, Deutsches Drachenmuseum Lindenfels und Lindenfelser (Heimat)Museum.

Weitere Informationen zu Angeboten, Fahrpreisen und Anmeldemöglichkeiten zur Nacht der Museen unter https://www.museumsstrasse.eu

