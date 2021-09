30 Stundenkilometer in allen Eichenbühler Ortsteilen

Begrenzung für alle Ortsstraßen, für die die Gemeinde die Baulast trägt

Eichenbühl führt in allen Ortsteilen auf allen Ortstraßen für die sie die Baulast trägt wie hier im Turmweg eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer ein.

Wesentliche Gründe für die Einführung sind, dass immer wieder Anträge verschiedener Anlieger in Eichenbühl und in den Ortsteilen auf eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer gestellt wurden. Die Einführung der Geschwindigkeitszone könne so für jeden nachvollziehbar angeordnet werden. Sie schaffe keine Ungleichbehandlung zwischen den einzelnen Straßen in den Ortsbereichen. Geleichzeitig werde dem Schilderwald entgegengewirkt, da ansonsten in jeder einzelnen Straße 30er-Schilder aufgestellt werden müssten. Zusätzlich sehe der Arbeitskreis den Gemeinderat mit dieser Entscheidung entlastet, da man sich bei jeder einzelnen Straße, für die ein Antrag neu eingereicht werde, wieder erneut und langwierig im Gremium befassen müsse.

Bürgermeister Günther Winkler hielt es für sinnvoll, jeweils am Anfang und Ende der jeweiligen Gemeindestraßenzone die 30er-Zone auszuschildern. Überschlägig werden für den gesamten Ortsbereich 82 Schilder gebraucht und man rechne mit Kosten in Höhe von gut 13000 Euro. Bei Anordnung einer 30 km/h-Zone gelte die Vorgabe, stets rechts vor links, führte er weiter aus. Zu überlegen sei jedoch, ob nicht bei einzelnen Einmündungen, wie im Einmündungsbereich Brückenstraße-Wolfsgraben aus Gründen der Sicherheit und Übersichtlichkeit an der Radwegroute die bisherige Regelung weiter gelten solle. Dies wurde von den Räten in der Diskussion befürwortet. Man wolle aber bei weiteren kleinen Einmündungen eine Abweichung vom Grundsatz "Rechts vor Links" prüfen.

Die Aufstellung der Beschilderung werde durch den Bauhof nach und nach durchgeführt. Winkler rechnete mit Einführung der Maßnahme für das Winterquartal da man zunächst die Schilder beschaffen und die Bodenhülsen für die Montage vorbereiten müsse.

Siegmar Ackermann