30 Obstbäume rund um Eschauer Friedhof gepflanzt

Lokaler Beitrag zum Klimaschutz

Eschau 06.11.2022 - 11:59 Uhr 1 Min.

Rund 30 Obstbäume wurden am Samstag auf Grundstücken rund um den Eschauer Friedhof gepflanzt. Mit dabei waren auch die Baumpaten, die sich in Zukunft ehrenamtlich um die Pflege ihrer jeweiligen Bäume kümmern.

Realisiert wurde die Aktion in Zusammenarbeit mit der Jagdgenossenschaft Eschau, deren Vertreter Ullrich May und Andreas Schipp mit anpackten. Mit dabei waren auch die Baumpaten, die sich in Zukunft ehrenamtlich um die Pflege ihrer jeweiligen Bäume kümmern wollen. Schon im Vorfeld konnte man sich für eine solche Baumpatenschaft melden.

»Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich noch ein Apfelbäumchen pflanzen«, zitierte Bürgermeister Gerhard Rüth Martin Luther. Damit es gar nicht erst zum Weltuntergang kommt, sollen die Bäumchen ihren Beitrag dazu leisten, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu speichern und so den Klimawandel zu verlangsamen, erhofft sich Rüth, der die Idee für die Aktion hatte.

Zusammen mit dem Klimaschutznetzwerk »DieKlima10«, bestehend aus zehn Kommunen aus dem Main-Kinzig-Kreis und den Kreisen Aschaffenburg und Miltenberg, habe man die Idee für Baumpflanzungen erarbeitet, so Rüth. Die zehn Kommunen träten dabei in einer Art Wettkampf gegeneinander an mit dem Ziel, in zwei Jahren möglichst viele Bäume zu pflanzen. Darüber hinaus arbeite das Netzwerk zusammen, um Maßnahmen für den Schutz des Klimas und der Umwelt zu ergreifen.

Über den Landschaftspflegeverband des Kreises Miltenberg erhielt der Markt Eschau die Bäume und eine Förderung. Die Bedingungen waren, dass zwischen den Bäumen ein Mindestabstand von zwölf Metern eingehalten wird und nur lokale, einheimische Obstsorten gewählt werden.

Den wohl schwersten Teil der Arbeit – das Graben der Löcher – hatte der Bauhof Eschau schon im Vorfeld erledigt, sodass die Helfer die Bäume nur noch zusammen mit einem Pfahl und einem Schutz eingraben mussten. Als Lohn für die Arbeit stellte der Markt Eschau im Anschluss Mittagessen für die Helfer bereit.

Felix Kocea