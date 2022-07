Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

30 Jahre Jugendzentrum: Für viele junge Erlenbacher wie ein zweites Zuhause

»Es gab am Anfang durchaus Schwierigkeiten«

Erlenbach a.Main 04.07.2022 - 12:32 Uhr 1 Min.

Ralf Diener, Leiter des Jugendzentrums Erlenbach Bürgermeister Michael Berninger mit den vier Trägerinnen des Kompetenznachweis Kultur Emily Leuner, Angelina Mehler, Anne Bader und Jennifer Pfirrmann. Ganz rechts die Leiterin des kreativen Mädchentreffs Christine Leuner.

Bürgermeister Michael Berninger gab einen kurzen Rückblick auf die bewegte Geschichte des beliebten Juz. Das Jugend- und Familienzentrum wurde 1992 ursprünglich als Jugendhaus im ehemaligen Vereinsheim der Eintracht Erlenbach gegründet, als das erste im Landkreis überhaupt. Die Lage des Gebäudes sei ideal - mittendrin, für viele der Jugendlichen fußläufig erreichbar und doch weit genug weg. Im Jahr 1999 übernahm die Stadt Erlenbach die Einrichtung in Eigenregie, im Jahr 2005 wurde dann auch das Gebäude gekauft. »Es gab am Anfang durchaus Schwierigkeiten«, resümierte Berninger in seiner Rede.

Kurz nach der Übernahme durch die Stadt kam Rudi Reißmann in die Liebigstraße 49 in Erlenbach. Das Juz mauserte sich unter seiner Regie vom Sorgenkind zur Erfolgsgeschichte. Mittlerweile ist aus dem Jugendzentrum ein Jugend- und Familienzentrum geworden. Verschiedene Gruppen und Vereine treffen sich regelmäßig dort, darunter der Verein »Frauen für Frauen« und der kreative Mädchentreff. 2020 verabschiedete sich Reißmann in den Ruhestand, er konnte urlaubsbedingt nicht an der Feier teilnehmen.

Sein Nachfolger Ralf Diener erinnerte sich schmunzelnd, dass einer der Jugendlichen 2001 zu ihm gesagt hatte »Du bleibst eh nicht lange.« Damals absolvierte er in der Einrichtung sein Anerkennungsjahr - und ist geblieben. Das ist mittlerweile über 20 Jahre her. Für viele Jugendliche ist das Juz seitdem ein zweites Wohnzimmer, wenn nicht sogar ein zweites Zuhause geworden. Kreisjugendpfleger Helmut Platz betonte, dass eine Einrichtung wie das Jugend- und Familienzentrum in Erlenbach nicht selbstverständlich sei. Statt Blumen gab es von ihm zum Geburtstag zwei Bälle.

Anschließend wurde an vier Teilnehmerinnen des kreativen Mädchentreffs, der unter der Leitung von Christine Leuner stattfindet, der Kompetenznachweis Kultur verliehen. Gemeinsam mit Schülern der Barbarossaschule hatten die jungen Frauen die Unterführung in der Liebigstraße in ein einmaliges Kunstwerk verwandelt. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Barbershop Chor Main Stream Magic, ein weiteres Highlight war der Auftritt der Breakdancegruppe des Jukuz Aschaffenburg. Für Verpflegung war mit einem großen Kaffee- und Kuchenbuffet gesorgt, aber auch die Freunde des deftigen Essens kamen nicht zu kurz.

Miriam Weitz