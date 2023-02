26 Asylbewerber in Eschau unter einem Dach

Seit An­fang des Jah­res sind in Eschau 26 afg­ha­ni­sche Asyl­be­wer­ber in ei­nem Drei­fa­mi­li­en­haus un­ter­ge­bracht. Nicht nur die Be­völ­ke­rung, son­dern auch die Ver­ant­wortlu­chen im Rat­haus traf die­se Ent­wick­lung un­vor­be­rei­tet. Die ers­te Auf­re­gung im Ort war so groß, dass Ge­mein­de­rat Klaus Jaxt­hei­mer (FWE), Bür­ger­meis­ter Ger­hard Rüth (CSU) und Si­mo­ne Greu­lich, Sach­be­reichs­lei­te­rin für Asyl­be­wer­ber­leis­tun­gen im Land­rat­s­amt Mil­ten­berg, sich jetzt zu ei­nem Kri­sen­ge­spräch im Rat­haus ge­trof­fen ha­ben.