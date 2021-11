25 Jahre Geflügelfreunde in Mönchberg

Kreis- und Jugendschau sowie Ehrenabend

Mönchberg 18.11.2021 - 15:27 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seit 25 Jahren gibt es den Geflügelzuchtverein Mönchberg (GZV Geflügelfreunde) in diesem Jahr. Die beiden Preisrichter Thomas Zöller und Sebastian Bilbert sowie Jasmin Bär (von links) mit einem Hahn, Hühnern und einer Taube. Am 19. April 2002 begann der Bau der Zuchtanlage und im September wurde bereits das Rohbaufest begangen. Der erste Bauabschnitt mit Vereinsheim und Ausstellungshalle wurde am 22. März 2003 eingeweiht.

Die Gründungsversammlung fand am 29. Februar 1996 im Gasthaus zur Brauerei statt. Die zwölf Gründungsmitglieder waren Christoph und Stefan Miltenberger, Clarissa und Pierre Jäger, Susanne und Bernd Miltenberger, Horst Gramling, Jürgen Ziegler, Hilde Zöller sowie Sabine, Julius und Thomas Zöller.

23 Nachwuchszüchter

Heute zählt der Verein 102 Mitglieder davon 23 in der Kinder- und Jugendgruppe. Das erste Werbefest fand bereits am 2. Juni 1996 in der Schulturnhalle statt, denn man wollte vom ersten Tag an ein fester Bestandteil des örtlichen Lebens im Ort sein.

Es folgten die jährlichen Lokalschauen, viele Kreisschauen und einige überregionale Ziergeflügelschauen. Das absolute Highlight in der Vereinsausstellungsgeschichte war zum zehnjährigen Bestehen die Bezirksschau 2006 in der örtlichen Reithalle mit über 1300 Tieren. Weitere Aktivitäten waren Rassegeflügelmärkte, Informationsstände, Volieren-Schauen am Bartholomäusmarkt, die die Kükenschauen an den Frühlingsfesten und das weit über die Grenzen Mönchbergs bekannte jährliche Hähnchenfest.

Heim mit Ausstellungshalle

Die Planungen der Zuchtanlage begannen 2001, ein Grundstück »Am Heiligen Bodenweg« wurde nach einigen Anläufen von der Gemeinde in Absprache mit dem Landratsamt per Erbpacht für die nächsten 99 Jahre bereitgestellt.

Am 19. April 2002 begann der Bau und im September stand der Rohbau. Bereits im November 2002 wurde die erste Lokalschau in der neuen Ausstellungshalle veranstaltet. Der erste Bauabschnitt mit Vereinsheim und Ausstellungshalle wurde am 22. März 2003 eröffnet. Neben der örtlichen Presse berichtete die Geflügelzeitung ausführlich über diesen Tag.

Für das Rassegeflügel gibt es sieben Stallungen mit jeweils sechs auf sechs Meter Grundfläche und 400 Quadratmeter Auslauf. Auch andere Kleintiere wie beispielsweise Kaninchen haben sich dazugesellt. 2008 wurde über die komplette Südseite des Dachs von Vereinsheim und Ausstellungshalle eine Photovoltaikanlage (16 kWp) installiert.

Im Verein war auch jahrelang die Abteilung Brieftauben »Gut Flug - Mönchberg« durch den sehr erfolgreichen Brieftaubensportler Julius Zöller vertreten. Mit seinem Tod im April 2018 war auch das Ende der Abteilung Brieftauben besiegelt.

Auch außerhalb des Vereins waren die Mitglieder stets bereit, Aufgaben zu übernehmen. Viel Wert legen die Geflügelfreunde auf ihre Ansicht, dass der damalige Gang in die Gemeinschaftszuchtanlage kein Rückzug war, und man weiter für die Züchter kämpfe, die ihre Tiere am Wohnhaus halten wollen. Viele Erfolge können die Züchter bei Ausstellungen vorweisen. Ungezählte bayerische Meistertitel, einige deutsche Jugendmeisterschaften, mehrere deutsche Meisterschaften bis hin zu drei Europameistertitel konnte man erringen.

Heute besteht der Vorstand aus dem Vorsitzender Wolfgang Reiß, dem Kassier Alexander Goihl und seinem Stellvertreter Michael Miltenberger, Schriftführerin Rebekka Reinhard, Zuchtwart Thomas Zöller und Jugendleiter Manfred Pegoretti.

Martin Roos

Hintergrund: Thomas Zöller seit 20 Jahren Preisrichter 1998 begann der aktive Züchter Thomas Zöller, der auch Bürgermeister von Mönchberg ist, seine dreijährige Ausbildung zum Rassetaubenpreisrichter in der PV Bayern und schloss diese im Jahr 2000 erfolgreich ab. Bei der Preisrichterverbandstagung im Jahr 2001 wurde er offiziell auf die bayerischen Tauben und deren Züchter losgelassen und bewertete seither nahezu Geflügel in ganz Bayern. Besondere Highlights waren die Großschauen VDT Schauen, die Nationale, die Junggeflügelschau in Hannover und die Europaschauen. Anlässlich des Jubiläums hat unser Mitarbeiter Martin Roos Thomas Zöller über besondere Vorkommnisse in seiner 20-jährigen Zeit als Preisrichter befragt. Gut erinnern kann sich Zöller noch, als er beim ersten Bewertungsauftrag in der Nähe von Lippstadt mit dem Auto "geblitzt" wurde und mehr bezahlen musste, als die ehrenamtliche Vergütung für diese Ausstellung erbrachte. Als er einmal eine Thüringer Schnippe bewertete, wusste das arme Tier anscheinend nicht, dass es eine sehr gute Bewertung mit 94 von 97 möglichen Punkten bekommen sollte und verstarb wahrscheinlich an einem Herzinfarkt in seinen Händen. Einmal fuhr Zöller nach Großwelzheim zur vermeintlichen Ausstellung. Dort war die Halle aber so dunkel, dass er nochmals auf den Auftrag geschaut und festgestellt hatte, dass die Schau im 121 Kilometer entfernten Großlangheim stattfindet. Insgesamt hat Zöller tausende Tiere bewertet und viele Preisrichterfreundschaften geknüpft. ro