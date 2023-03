24 Stunden für den Herrn in Volkersbrunn

Gebetsinitiative des Bistums Würzburg

Leidersbach 19.03.2023 - 12:56 Uhr < 1 Min.

In Sankt Rochus in Volkersbrunn feiert Pfarrer Martin Wissel mit den Gläubigen den Eröffnungsgottesdienst der Gebetsinitiative "24 Stunden für den Herren".

Die Aktion stand unter dem Satz aus dem Lukasevangelium »Gott, sei mir Sünder gnädig«. Gläubige waren 24 Stunden lang zum Gebet, zur Anbetung, zum Verweilen und zum Empfang des Sakraments der Versöhnung in der Beichte als Vorbereitung auf das Osterfest eingeladen. In Volkersbrunn feierte Pfarrer Martin Wissel am Freitag den Eröffnungsgottesdienst. Anschließend fand eine Lichterprozession von der Kirche bis zur Straße statt. Zu jeder Stunde wurden Gebete, Impulse oder stille Anbetungen angeboten. Es gab Rosenkränze, einen Kreuzweg, eine Fastenandacht, Beichtmöglichkeiten, einen Kindergottesdienst und eine Anbetungszeit der Kommunionkinder. Nach dem Abschlussgottesdienst am Samstagabend trafen sich die Gläubigen zu einem »Get Together« am Feuer mit einer »Fastensuppe«.

Seit Beginn seines Pontifikats lädt Papst Franziskus am Freitag und Samstag vor dem vierten Fastensonntag zur Aktion »24 Stunden für den Herrn« ein. Während der 24 Stunden ist das Allerheiligste ausgesetzt. Zeiten der Stille und des gestalteten Gebets wechseln sich ab.

Martin Roos