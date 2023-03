Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

2,25 Millionen Euro für Straßenausbau

Röllbach 14.03.2023 - 18:03 Uhr < 1 Min.

Diese und weitere Details und Eckdaten gehen aus einer Präsentation von Andrea Hirte und Marc Steenken vom mit den Planungen der Maßnahme beauftragten Ingenieurbüro ISB aus Laudenbach hervor, welche diese in der Sitzung des Gemeinderates am Montag hielten.

Nach den Ausführungen der Fachleute beauftragte das Gremium per einstimmig gefassten Beschluss die Verwaltung, die für den Vollausbau In den Vierteln/Im Steinig erforderlichen Leistungen wie vorgestellt auszuschreiben. Für den Kostenanteil der Leitungssanierung in den Bereichen Wasser und Abwasser sollen analog der Leitungssanierung zum Hochbehälter Fördermittel beantragt werden. Die Ausschreibung für das Projekt soll erst nach Klärung der Fördermöglichkeit beziehungsweise nach deren Zusage erfolgen.

Gemäß der von Steenken vorgestellten Zusammenstellung fallen Gesamtkosten in Höhe von rund 2.250.000 Euro brutto an. Diese teilen sich in rund 1.136.000 Euro brutto für die Verkehrsanlagen und 1.115.600 Euro für Ingenieurbauwerke (Wasserleitung und Mischwasserkanal) auf. Die Beleuchtung ist bei den Verkehrsanlagen nicht mit dabei.

