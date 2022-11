2022 wieder mehr Touristen in Miltenberg

Ulrike Ackermann zieht Bilanz im städtischen Ausschuss

Miltenberg 29.11.2022 - 12:54 Uhr 3 Min.

Die Kurzurlauber sind nach wie vor die Hauptklientel in der Kreisstadt, denn der Aufenthalt betrug im Schnitt zwei Tage. Weitere 12.600 Übernachtungen kamen durch die Wohnmobilisten dazu. 29 Personen bieten die klassischen Stadtführungen in sechs Sprachen an, für 2023 sollen kulinarische Führungen, aber auch Führungen im Kostüm und mit dem Schwerpunkt Weingenuss ins Programm aufgenommen werden. Seit diesem Jahr vermittelt die Tourismusgemeinschaft auch Führungen in der Martinskapelle, so die Leiterin von »Drei am Main«. Alles in allem erfuhren 7000 Gäste bei knapp 550 Führungen alles Wissenswerte über die Kreisstadt.

Um Miltenberg bekannter zu machen, wurde heuer erstmals in einem englischsprachigen Magazin inseriert. Durch die Deutsche Zentrale für Tourismus, die über eine halbe Million Follower zählt, kamen bei einer Pressereise Influencer nach Miltenberg, die von der Tourismusgemeinschaft betreut und herumgeführt wurden. Ebenfalls präsent war «Drei am Main« bei der Fahrradmesse in Frankfurt, beim Tag der Franken in Aschaffenburg, beim Museumsuferfest in Frankfurt, sowie bei der Michaelismesse in Miltenberg.

Holzkugelbahn beliebt

Ulrike Ackermann betonte, dass die Holzkugelbahn eine Attraktion ist, wies auf den Reservix-Ticket-Verkauf hin, und betonte, dass die »gute Schokolade« schon fast ausverkauft ist, was bei 3000 Stück ein echter Erfolg ist. Sie wies aber auch darauf hin, dass es nicht mehr so einfach ist, in Miltenberg für größere Gruppen ein Lokal zu finden. Der Mangel an Fachkräften in der Gastronomie habe auch in Miltenberg Spuren hinterlassen, wie die reduzierten Öffnungszeiten beweisen. Eine Schifffahrt auf dem Main im Rahmen eines Tagesausflugs sei weiterhin sehr beliebt, erklärte sie. Dass der Minigolfplatz in dieser Saison geschlossen blieb, habe so manchen Gast enttäuscht.

Annegret Schmitz

Kultur- und Fremdenverkehrsausschuss in Kürze Weihnachtsmarkt: Wie geht es 2023 mit dem Miltenberger Weihnachtsmarkt weiter? In diesem Jahr hatten sich Ulrike Ackermann von "Drei am Main", Eva Arnold-Link vom Miltenberger Kulturamt und Andrea Rudolf von der Bücherei um die Organisation des neu gestalteten Weihnachtsmarktes gekümmert und waren von der M-City dabei unterstützt worden. Die drei Frauen betonten, dass dies eine einmalige Angelegenheit war und sie davon ausgingen, dass im nächsten Jahr das neu zu schaffende "Stadtmarketing" diese Aufgabe übernimmt. Ein Stadtmanager ist aber nicht in Sicht. Es müsse zeitnah eine Lösung gefunden werden, so Andrea Rudolf, die erklärte, dass die Planung und Buchung der Aussteller bereits im Januar erfolgen muss. "Viele Aussteller werden uns fragen, ob sie nächstes Jahr wieder dabei sein dürfen", so ihre Aussage. Carl Ulrich Schmid (ÖDP) wollte wissen, ob man für ein Jahr einen freiberuflichen Projektmanager mit dieser Aufgabe betrauen könne. Sabine Stellrecht-Schmidt (Grüne) wollte wissen, wie viele Stunden mit der Organisation des Weihnachtsmarktes zusammenkommen und Andrea Rudolf versprach, eine Aufstellung zu liefern. In der Diskussion wurde deutlich, dass auch der Bauhof an der Realisierung des Events beteiligt ist und die M-City den Engelszauber organisiert und für die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt gesorgt hat. Theatertage: Eva Arnold-Link, die das städtische Kulturprogramm organisiert, zeigte auf, dass die Theatertage auf der Mildenburg über 1500 Besucher anzogen, was dem Stand von 2018 entspricht. Die 14 Veranstaltungen des Kultursommers zogen noch einmal über 1200 Interessierte an, denn das Programm war bei klassischen Konzerten, Pop- und Blasmusik sowie Kabarett und Poetry Slam bunt und abwechslungsreich. Nur zwei Veranstaltungen mussten wetterbedingt abgesagt oder abgebrochen werden. Als gute Idee erwies sich Gestaltung der Bühne auf der Mildenburg als Rundbogendach mit Ambientebeleuchtung, erklärte sie. Als großes Problem bezeichnete Eva Arnold-Link die Gema-Gebühren für klassische Konzerte. Hier steigt der Betrag ab dem 101. Besucher drastisch an und die Angemessenheitsanträge, die eine Reduzierung der Gebühren bewirken sollen, würden nur sehr schleppend bearbeitet. Die Planungen für 2023 sind eher zurückhaltend, denn Arnold-Link weiß um die finanzielle Situation der Stadt und möchte kein großes Defizit verursachen. Die Stadt sponsert die kulturellen Veranstaltungen mit 8000 Euro pro Jahr, wobei hier die Personalkosten noch nicht eingeflossen sind. Sie betonte, dass bisher kein Defizit eingefahren wurde und möchte gerne auch für 2023 die Theatertage und den Kultursommer für die Kreisstadt planen. Cornelius Faust (Liberale Miltenberger) betonte, dass Miltenberg eine Kulturstadt ist und dafür müsse man auch Geld ausgeben, das anderweitig eingespart werden solle. Er machte sich für einen zeitnahen Beschluss des Stadtrates stark, um Eva Arnold-Link Planungssicherheit zu geben. Stadtbücherei: Einen Einblick in die Arbeit der Stadtbücherei gab anschließend Andrea Rudolf, die den Ausschussmitgliedern erklärte, dass man bei den Ausleihen und Besucherzahlen wieder den Stand wie "vor Corona" erreicht hat. Sie wies auf viele Schul- und Kindergartenbesuche hin, die wiederum Neuanmeldungen nach sich zögen. Erstmals fand ein Aktionstag "Stadt-Land-Spiel" in Kooperation mit einem Spieleverlag statt, der solch ein Erfolg war, dass sich daraus ein monatlicher Spieletreff entwickelt hat, der jeden ersten Mittwoch im Monat von 18 bis 21 Uhr in der Bücherei stattfindet und offen für jeden ist. Eine neue Kooperation hat sich mit dem Programm "MINTbayU" ergeben, das vom Bundesministerium Bildung und Forschung gefördert wird. Ziel ist es, Zehn- bis 16-Jährige an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik heranzuführen in außerschulischen Angeboten. In diesem Zusammenhang sind zum Beispiel Programmierkurse für Jugendliche geplant, die im Frühjahr stattfinden sollen. Auf diese Weise soll Interesse geweckt, das Technikverständnis erweitert werden, um die jungen Menschen für die Anforderungen in Beruf und Gesellschaft fit zu machen. Die Bücherei will sich 2023 an dem Projekt des Familienstützpunktes "Großeltern-Enkelkinder" beteiligen und plant einen Neustart der politischen Literaturstunde im Herbst.