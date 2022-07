200 Jahre Eisenwerke in Weilbach: Alles andere als eine Schokoladenfabrik

Jubiläum

Weilbach 10.07.2022 - 14:31 Uhr 2 Min.

Werner Lauth (2. von rechts) war 48 Jahre im Werk beschäftigt und steuerte Anekdoten zur Veranstaltung bei

Der neue Vorstandsvorsitzende Rob Smith von der Kion Gruppe, zu der auch Linde Material Handling gehört, zeigte mit seiner Anwesenheit am Freitagabend, dass der Standort Weilbach Bedeutung für das Unternehmen hat. Smith sagte, Weilbachs Werk stehe für große Innovationskraft und sei beispielhaft in seinem Bestreben, Ressourcen zu schonen und Immissionen zu mindern. Werkleiter Frank Koch erläuterte detailliert neue Verfahren und Techniken, die in Weilbach zur Anwendung kommen. Dabei sei hilfreich gewesen, dass die Firma rund zwölf Millionen Euro in den Standort investierte.

Auch Mitarbeiter stellten sich auf der Bühne vor. Sie schätzen demnach besonders den Teamgeist und die Arbeitsatmosphäre im Werk, das mit seinen rund 180 Beschäftigten im Drei-Schicht-Betrieb arbeitet. »Ich mag besonders das Raue hier in der Gießerei, den Schmutz, den Lärm und die Hitze«, sagte Mitarbeiter Alexander Pak und fügte an: »Man arbeitet hier halt nicht in einer Schokoladenfabrik.« In dem modernen Gießereibetrieb entstehen heute die benötigten Gegengewichte für die Gabelstapler, die die Firma in Aschaffenburg herstellt.

Die Bedeutung des Werks für Weilbach würdigte Bürgermeister Robin Haseler (SPD) in seinem Grußwort. Mit dem Bau des Eisenwerks habe für das »arme Örtchen im Odenwald« der Aufbruch in ein neues Zeitalter begonnen, das seither auch die Entwicklung des Ortes geprägt habe. »Das Werk brachte nicht nur Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und neue Bewohner in den Ort, sondern es folgten Bahnanschluss, Elektrizität durch Wasserkraft, Wohnraum und sogar eine Schule für die Kinder der Beschäftigten.«

Das an der Mud gelegene Werk, das als Eisenhammer gegründet wurde, wird nach mehreren Besitzerwechseln seit 1975 von Linde geführt. Es durchstand in seiner Geschichte auch schwierige Zeiten. Gründer Johann Michael Reubold war 1822 knapp 30 Jahre alt, als er im Ort mit dem Bau eines Eisenhammers einen Ofen zum Umschmelzen von Roheisen errichtete, um Schmiedearbeiten durchzuführen.

Trotz der Widerstände der Bauern, die ihre Grundstücke nicht an den jungen Geschäftsmann verkaufen wollten, glaubte Reubold wegen des großen Bedarfs nach Eisen an seine Idee. Er gestand den Bauern viele Sonderrechte auf dem Werksgelände zu. So hatten noch mehrere Weilbacher Grundstückseigentümer bis ins 20. Jahrhundert ein Durchfahrtsrecht, durften auf ihren Wiesen mitten im Werk säen und Futter für ihr Vieh ernten. Nach kurzer Zeit erkannte Reubold, dass sein Werk zum Überleben innovativer werden müsse, Eisenhämmer längerfristig ein Überleben alleine nicht garantieren werden. Er beantragte und bekam eine Schmelzkonzession, um fortan anspruchsvollere Teile wie gusseiserne Öfen, Zahnräder und Mühlen-Triebwerke herzustellen.

Ein Highlight der Feier war für die Anwesenden die Musikgruppe der Linde-Allstars, die vom Publikum reichlich Applaus erhielt.

Hans-Jürgen Freichel