20 Teilnehmer machen sich in Hausen gemeinsam »Straßengedanken«

»Möge die Nacht mit dir sein«

Hausen 22.09.2021

Straßengedanken am Abend in Hausen.

Ziel ist es, sich gemeinsam mit der Bevölkerung außerhalb der Kirche jeweils an einer anderen der 35 Straßen im Ort zu treffen, um den dort lebenden Menschen mit besinnlichen Straßengedanken nahe zu sein und sie mit positiven Gedanken in die Nacht zu begleiten. Dabei wird das Gespräch mit den dort lebenden Menschen gesucht. Wie viele Menschen leben hier? Was bewegt sie? Was gibt es dort Besonderes dort?«

Der Titel entstand in Anlehnung an den Star-Wars-Gruß »Möge die Macht mir dir sein«, was auch als »Mögest du begleitet sein« gedeutet werden könne, erläutert Kraus und erklärt, warum diese Veranstaltungen am Abend stattfinden. »Jede Zeit des Tages hat ihren besonderen Reiz, aber die Nacht ist mit Furcht und Angst besetzt.« Da sei das Licht eher gering oder fehle ganz, so dass man sich nicht mehr auf seine Sinne verlassen könne. »Nachts wenn alle zur Ruhe kommen, steigen die Gedanken in uns auf. Dinge, die uns oft länger beschäftigen und für die am Tag keine Zeit ist.« Auf der anderen Seite könne die Nacht guttun. Alles werde ruhiger, entspannter. Man könne abschalten, Körper und Geist können sich erholen und neue Kraft für einen neuen Morgen tanken. »Wir Christen glauben, dass Gott uns begleitet, zu allen Zeiten und erst recht in der Nacht«, sagt Kraus. Daher enden die Straßengedanken auch jedes Mal mit dem gemeinsam gesungenen irischen Segenslied »Möge die Straße uns zusammenführen - und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand«.

An diesem Montag haben sich gut 20 Menschen am Backhaus im Sulzbacher Weg getroffen, der Straße mit der viertgrößten Anwohneranzahl in Hausen (62 Mädchen und Frauen und 45 Jungs und Männer). In lockerer Runde wurde über das Leben in der Straße geredet. Reinhard Wolf berichtete über die Geschichte des Backhauses, wie es entstanden ist und genutzt wird. Es wurden Fürbitten gemeinsam gebetet und Rainer Kraus erzählte über einige bemerkenswerte Tage in der Woche, zum Beispiel über den »Tag-und-Nachtgleiche-Tag« am 22. September, dem kalendarischen Herbstanfang, an dem Tag und Nacht etwa gleich lang sind. Die nächsten »Straßengedanken am Abend« sind am Montag, 27. September, um 19 Uhr, im Kirchenweg (Ecke Gräbchen).

Christel Ney