17 junge Christen feiern Konfirmation in Obernburg

Gottesdienst mit dem Motto »Wo darf ich ›Ich‹ sein - Masken im Leben« - Schwierige Vorbereitung wegen Corona

Obernburg 02.07.2021

Ella Rauschert aus Obernburg Jörg Fecher Diakon in Obernburg Luisa Kainer aus Obernburg Ida Preß aus Obernburg

Doch in diesem Jahr ist einiges anders. Auch der Ablauf der Konfirmation, auf die sich in der Kirchengemeinde Obernburg zehn Mädchen und sieben Jungen freuen. Ein Jahr lang haben sie am Konfirmandenkurs teilgenommen, zuerst normal, dann digital, dann wieder normal. Jetzt freuen sie sich darauf, feierlich in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen zu werden.

Konzept für besonderen Tag

Pfarrer Stefan Meyer und Diakon Jörg Fecher haben sich wochenlang Gedanken gemacht, wie sie den Spagat zwischen einem gemeinsamen Gottesdienst und dem Einhalten der Corona-Vorschriften schaffen können. Herausgekommen ist ein Konzept mit einigen Verhaltensmaßnahmen für diesen besonderen Tag.

Bereits am Samstagabend werden die Jugendlichen ihre Konfirmandenbeichte ablegen. Der Pfarrer und der Diakon haben heuer für den Gottesdienst das Thema »Wo darf ich ›Ich‹ sein - Masken im Leben« ausgewählt. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst am Sonntag von der Band »Sunrises« aus Wörth. Die Kollekte der Gottesdienste ist für die Jugendarbeit bestimmt.

Gute Stimmung und Vorfreude

Trotz der schwierigen Wochen mit Corona und der nicht immer ganz einfachen Vorbereitung, ist die Stimmung unter den Konfirmanden gut, erzählt Diakon Jörg Fecher. »Die Jugendlichen freuen sich sehr auf die Konfirmation und sie haben sich richtig auf den Konfi-Unterricht gefreut. Vor allem das Konfi-Wochenende, das im Oktober 2020 noch stattfinden konnte, hat ihnen sehr gutgetan.«

Vorbereitet haben Pfarrer Meyer und Diakon Fecher die Jugendlichen auf die Konfirmation von September bis November. »Damals haben wir noch live Konfi-Tage veranstalten können«, erzählt Fecher. »Danach waren wir an den Konfi-Tagen mit den Jugendlichen über Zoom und Messenger unterwegs und haben die Themen besprochen und aufbereitet.« Fecher berichtet, dass es für die Jugendlichen jedes Mal schöner war, wenn sie sich live treffen konnten. »Vor allem das Video-Chatten über Zoom ist nicht so deren Welt und wir haben oft mit schwarzen Bildschirmen geredet, weil die Jugendlichen gern ihre Kameras ausmachen wollten oder auch mussten, da die Internetverbindung immer ein Risiko war.« Den Jugendlichen wurden im Vorfeld Materialien zur Verfügung gestellt, die sie spielerisch, in Video-Kleingruppen und in Einzelarbeit zuhause bearbeiteten. Die Ergebnisse schickten sie dann per Foto zurück an die Pfarrei.

In der Vorbereitung für die Konfirmation trafen sich Pfarrer und Diakon mit den Jugendlichen auch corona-konform in der Kirche, um noch einmal mit ihnen die Thematik der Konfirmation zu besprechen und zu diskutieren. Fragen wie »Warum lasse ich mich konfirmieren?«, »Was passiert da?« und »Was verspreche ich da eigentlich?« wurden noch einmal besprochen und beantwortet. Außerdem gab es eine Probe, in der man den Ablauf des Konfirmationsgottesdienstes noch einmal komplett durchging.

Pfarrer Meyer und Diakon Fecher werden am Sonntag den Konfirmanden mit auf ihren Lebensweg geben, was der Glaube an Jesus Christus und Gott bedeutet und dass die Konfirmation eine Möglichkeit ist, Hoffnung zu schöpfen in Zeiten, die alles andere als einfach sind. Außerdem soll die Konfirmation den Jugendlichen das Gefühl geben, dass man nicht alleine mit meinen Problemen fertig werden muss, sondern dass man Menschen um sich hat, die für einen da sind und man auch immer zu Gott gehen kann.

Am Montag nach der Konfirmation gibt es dann noch ein Konfi-Nachtreffen. Dazu fand bereits die Jugend-Aktion (Kabum) als Ein-Tages-Event statt.

Diakon Jörg Fecher betont, dass trotz aller Anstrengungen und Schwierigkeiten im Vorfeld die Kirche auch und gerade in schwierigen Zeiten wie diesen für Menschen verlässlich da ist. »Wir helfen und stärken durch Worte und durch Taten.«

Stimmen zur Konfirmation: Diakon Jörg Fecher (40): »Konfirmation bedeutet für mich ja zu sagen, für all das, was Gott mir schenkt. Ja zu sagen, dass ich mit Gott unterwegs bin. Ja zu sagen, dass ich in einer Gemeinschaft unterwegs bin, dass Menschen für mich da sind und dass ich für Menschen da sein kann. Konfirmation heißt für mich auch, mit Gott diskutieren zu können, ihn auch anklagen zu dürfen, ihn fragen zu dürfen, warum passiert es, warum passiert es mir, und gleichzeitig die Gewissheit zu haben, ja, Gott geht mit mir diesen Weg, der nicht immer einfach ist, der nicht immer klar sagt, was Sache ist. Aber er ist da für mich, durch Menschen die mich begleiten, durch das Gebet und durch die Gottesdienste, die ich erleben darf«. Ida Preß: (14), Obernburg: »Ich lasse mich konfirmieren, da ich durch meine Konfirmationszeit und die damit verbundenen Treffen, gelernt habe was Glaube bedeutet. Wir haben viel erzählt bekommen, Fragen gestellt und interessante Themen behandelt. Durch diese intensive Beschäftigung mit dem Thema, weiß ich jetzt, dass Gott schon immer eine große Rolle in meinem Leben hatte und ich gerne ein Teil dieser Gemeinde werden möchte. Durch meine Konfirmation möchte ich jetzt noch einmal bewusst »Ja« zu Gott sagen«. Ella Rauschert: (14), Obernburg): »Mit der Konfirmation kann ich selber nochmal »Ja« zu Gott und meiner Religion sagen. Ich möchte damit meinen Glauben erneut bestärken. Außerdem freue ich mich auf das Fest mit meiner Familie und Freunden, auch wenn es nur der engste Kreis wird«. Luisa Kaimer (14), Obernburg-Eisenbach: »Für mich bedeutet Konfirmation den Glauben an Gott mit ihm und der Kirche zu bestätigen. Es ist einer Gemeinschaft anzugehören und zusammen zu sein. Man ist nicht allein mit seinem Glauben und hat einen Platz in Gottes Herz«. ()

Hintergrund: Corona-Hygiene-Auflagen Wegen Corona müssen am Sonntag Hygieneregeln und Vorkehrungen getroffen werden. Jede Familie hat zwei Bänke zur Verfügung und kann auf diesen maximal je fünf Personen platzieren. Es gibt einen Sitzplan und dazu Zettel mit den Familien. Jede Familie muss die Namen der Menschen aufschreiben, die mit in die Kirche kommen. Um eine Vermischung zu vermeiden, werden die Familien blockweise in die Kirche gelassen. Am Eingang steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung und es herrscht Maskenpflicht in der Kirche.