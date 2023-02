1657 kommt der erste "Schulmeister" nach Laudenbach

Vortrag: Alfred Zenger reist mit Besuchern durch fast vier Jahrhunderte Schulgeschichte

Laudenbach 24.02.2023 - 18:18 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Seit 1833 diente das heutige Rathaus (rechts unten) als drittes Schulhaus mit Lehrerwohnung. Links davon ist das heutige Schulhaus zu sehen.

Er verriet gleich am Anfang, dass schon 1657 mit Johannes Christian Link der erste "Schulmeister" Laudenbachs dokumentarisch belegt sei. Der Unterricht habe damals in einem "Haus unweit des Schlosses" stattgefunden.

Zu den Vorzügen solcher Stammtische gehört, dass Zuhörer nicht selten selbst mit Erinnerungen und Anekdoten Vorträge bereichern. Oft werden Wissenslücken mit ihrer Hilfe geschlossen. Dazu kam es am Donnerstag, als Zenger Klassenfotos ab den Jahrgängen 1911 zeigte - Schwarz-Weiß-Fotografien mit fast 50 Mädchen und Jungen, weil bis zu vier Jahrgänge zusammengefasst worden waren.

Besonders auffällig auf den Bildern, zusammengetragen und ausgewertet von Julius Reiß: die oft einfache, aber akkurate Kleidung und die ernsten Gesichter der brav dastehenden Schüler. Auf dem Foto des Einschulungs-Jahrgangs 1950 waren auch Zenger und Eilbacher zu sehen - mit drei Ordensschwestern, die zur Zeit des Schulleiters und Hauptlehrers Franz Meusel auch im Kindergarten Schule tätig waren.

"Wenn mer genau hinguckt, kennt mer se!", rief eine Frau begeistert beim Blick auf die Leinwand. Tatsächlich konnte mit Hilfe der Besucher mancher Schüler identifiziert werden. Es gab viel zu lachen, als Besucher Anekdoten aus ihrer Schulzeit erzählten - oder als eine Frau bei einem Blick auf ihr Klassenfoto rief: "Des Kleid hab' ich noch!"

Zenger hatte Interessantes über Schule in früherer Zeit zu sagen - auch über Laudenbach hinaus. Dazu gehörte die "Winterschule": Im Winter konnten die Lehrer mit ihren Schülern fest rechnen. Im Sommer hatte oft die Arbeit daheim und auf den Feldern Vorrang. Die in Bayern seit 1802 vorgeschriebene Schulpflicht blieb in ländlichen Gebieten bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eher eine Absichtserklärung. Auch interessant: In Laudenbach ist um 1830 nachgewiesen, dass sich vermögende Familien einen Hauslehrer leisten konnten und durften.

Vier Schulhäuser gab es in knapp 400 Jahren - wobei der Wechsel meist der wachsenden Schülerzahl geschuldet war, die 1876 erstmals 100 überstieg. Die Recherchen des HGV, wobei hier vor allem Alois Reiß zu nennen ist, ergaben eine lückenlose Reihe von den Lehrern der einklassigen Volksschule ab 1656 über das Jahr 1907, als eine zweite Stelle besetzt wurde, bis 1950, als mit Franz Meusel der erste Rektor der mehrgliedrigen Volksschule sein Amt antrat.

Und heute? Seit den 1960er Jahren überlegte man, für die erneut zu klein gewordene und veraltete Schule eine neue Schule am Bocksberg zu bauen. Das wurde hinfällig, als 1968 ein Schulverband der Gemeinden Kleinheubach, Laudenbach und Rüdenau gegründet wurde. Die Grundschule blieb am Ort, das Haus wurde 1996 aufwendig renoviert, so dass heute zwei Grundschulklassen mit Laudenbacher Kindern im Ort unterrichtet werden.

Weitere Informationen: https://www.hgv-laudenbach.de

hlin

Zahlen und Fakten: Bezüge der Schulstelle um 1833 Nach dem Umzug in das heutige Rathaus erstellte Lehrer Lorenz Schmitt 1833 eine Liste der Bezüge der Schulstelle. Einige Posten: 4,5 Klafter Buchen-, Eichen- und Kiefernscheit (ein Klafter entspricht etwa drei Ster): etwa 36 Gulden 8,5 Malter Korn (Raummaß, das je nach Ort und Getreidesorte zwischen 20 und 220 Liter schwankte): etwa 50 Gulden Drei Morgen Wiesen- und Ackerland: etwa 70 Gulden Für Wohnung: 27 Gulden An barem Geld aus der Gemeinde für Gemeindeschreiberei: 40 Gulden Für Haltung der Sommerschule: 32 Gulden Aus dem Schulgeld der Werktagsschüler: 70 Gulden Aus dem Gotteshause (wohl vor allem für das Orgelspiel): 40 Gulden