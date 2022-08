1600 Menschen feiern bei »Rock im Bad« in Mönchberg

Mönchberg 21.08.2022 - 10:57 Uhr 1 Min.

Großer Spaß auch für kleine Fans, Kinder hatten nicht nur nur bei Holle B. viel Freude

Jung und Alt genossen das abwechslungsreiche Musik-Event, dessen Erlös dem Erhalt des Freibades zu Gute kommt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause konnte der Förderverein des Mönchberger Spessartbades, unterstützt von mehr als einhundert ehrenamtlichen Helfern, den laut Veranstalter rund 1600 Besuchern erneut ein ausgefallenes Rock-Erlebnis am Beckenrand bieten. Unter den Gästen waren etliche, für die das Freibad-Festival in Mönchberg Tradition hat.

»Für alle etwas dabei«

Melanie (29) und Fabienne (29) waren schon beim Auftakt 2008 dabei und freuen sich wie viele hier darüber »einfach mal wieder rauszukommen« und einen entspannten Abend unter Freunden zu verbringen. Andere sind wie Willi (66) und Roswitha (67) Stammgäste des Spessartbads. Ihnen ist es wichtig, mit dem Festival-Besuch ihr Lieblingsbad zu unterstützen. Und schließlich sei auch musikalisch »für alle etwas dabei«, meinen sie.

Dafür sorgten acht Bands aus der Region und darüber hinaus, die auf zwei abwechselnd bespielten Bühnen eine vielfältige Mischung an Stilen und Stimmungen boten. Nach der energiegeladenen Eröffnung der Hauptbühne um 19 Uhr durch die Heavy-Rock-Gruppe »Spy#Row«, ging es bei Holle B. meets Cowabunga auf der Unplugged-Bühne mit persönlich-politischen Texten und der Akustik-Gitarre in der Hand weiter.

Gut gelaunte Oberbayern

Es folgten zwei Bands aus dem Raum Aschaffenburg mit dem melodisch-elektronischen Bühnen-Comeback von Shoot the Day down sowie den Punk-Rockern von Anti Smile. Letztere garantierten auch »in ungewohnter Konstellation ohne E-Gitarre« nur mit Keyboard, Bass und ein wenig Blödelei gute Stimmung unter den Besuchern. Dem standen die anschließenden Co-Headliner Lenze & de Buam auf der Hauptbühne in nichts nach. Die gut gelaunten Oberbayern brachten das Publikum bis in die letzte Reihe zum Mitsingen, Lachen und Tanzen.

Raue Töne zum Schluss

Darauf folgten als Kontrastprogramm die ätherisch-tragenden Beats des brasilianischen Electronica-Duos Claxy, bevor der Hauptakt Sperling auf der großen Bühne noch einmal rauere Töne anstimmte. Die Post-Hardcore Band aus Koblenz und Mannheim sorgte mit ihrer Kombination aus Cello, Sprechgesang und Tiefgang für ordentlich Stimmung im nächtlichen Freibad. Zum Ausklang des gelungenen Festivalabends durfte abschließend der »Rock im Bad«-Klassiker Dead Energy für die After-Party nicht fehlen.

Sarah Lange