"Des is doch was ihr al­le wollt, der Zuch wär­rer dosch Müm­ling rollt", so hat das Mot­to des Kreis­kar­ne­vals­zugs am Di­ens­tag in Möm­lin­gen ge­lau­tet. Mit ei­nem gro­ßen Gau­di­wurm lie­ßen bei strah­len­dem Son­nen­schein vie­le Nar­ren die Fast­nachts­kam­pag­ne aus­k­lin­gen. Da­bei säum­ten ge­schätz­te 15.000 Be­su­cher die St­re­cke. Ih­nen prä­sen­tier­te sich rund zwei Stun­den ei­ne präch­ti­ge Nar­ren­show.