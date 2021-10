»15 Tage Sicherheitspuffer eingeplant«

Mario Giegerich: Inhaber der Maintal-Saunen in Großwallstadt über Hygiene und Komfort in Zeiten von Corona

Der Inhaber der Maintal-Saunen Mario Giegerich in einem der stimmungsvollen Kaminzimmer. Foto: Miriam Weitz

Nach über einem halben Jahr Berufsverbot durften Saunabäder am 7. Juni wieder öffnen. Schon bei der Wiedereröffnung haben wir klar kommuniziert: Sollten die Infektionszahlen noch einmal stark ansteigen, schließen wir wieder für eine gewisse Zeit. Seit gestern steht unsere Saunalandschaft wieder für den Kurzurlaub vor der Haustüre zur Verfügung. Für diese sehr vorsichtige Öffnungsstrategie gab es mehrere Gründe: Als privat geführtes Familienunternehmen mit bald 35-jähriger Tradition sind wir - Gott sei Dank! - in wirtschaftlich gefestigten Verhältnissen. Das muss so bleiben, denn nur ein solides Produkt bietet auf Dauer einen echten Mehrwert für den Kunden. Konkret: Die Umsätze in den Sommermonaten sind geringer als in den Wintermonaten. Hohe Kosten wie bei Personal, Energie und Instandhaltung laufen dagegen das ganze Jahr. Dazu kommen die Kosten der Hygienevorgaben und die damit verbundene niedrigere Auslastung. Einige Kunden sind zurückhaltend und scheuen den Aufwand, der beispielsweise ein Selbsttest mit sich bringt. In einer solchen Marktsituation muss man gut überlegen, wann es wirtschaftlich Sinn macht und wann nicht.

Wie schätzen Sie die Ansteckungsgefahr ein?

Ein weiterer Grund für eine spätere Öffnung ist die direkte Gefahr, die vom Virus ausgeht. Sowohl für Mitarbeiter als auch für unsere Gäste. Vor drei Wochen standen wir am Beginn der vierten Welle. Die Inzidenzen waren zum ersten Mal wieder über 35 - mit stark steigender Tendenz. Eine gewisse Verunsicherung war allgemein zu spüren. Genau hier haben wir 15 Tage Sicherheitspuffer eingeplant. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen bleibt immer ein Restrisiko. In Zeiten des exponentiellen Pandemiegeschehens ist es unserer Meinung nach die richtige Vorgehensweise, nicht auf Biegen und Brechen so schnell wie möglich, die Schwitzkabinen wieder anzuheizen. Vielmehr gilt es, mit Bedacht auf Infektionszahlen und die gesetzlichen Vorgaben zu reagieren. Jeder weiß, dass wir in einer Zeit leben, in der neue Richtlinien von heute auf morgen gelten und es gut ist, hier etwas Druck aus dem Kessel zu nehmen und lieber etwas vorsichtiger und gründlich vorzugehen. Immerhin hatten wir vor Corona 30 Jahre lang nur einen Tag im Jahr geschlossen. Wenn es die nächsten 30 Jahre ebenso läuft, kommt es auf ein paar Schließtage mehr oder weniger nicht an. Die letzten Tage machen in Bezug auf Corona bekanntlich Hoffnung - die Infektionszahlen wachsen nicht mehr so stark und die Impfquote steigt, wenn auch langsam.

Wie setzen Sie die derzeit aktuellen Hygienebestimmungen jetzt nach dem Neustart um?

Abstand, regelmäßige Desinfektion, Teilauslastung der Saunakabinen, beim Aufguss darf nicht gewedelt werden und die Dampfbäder bleiben geschlossen - diese Maßnahmen resultieren aus den Vorgaben der bayerischen Staatsregierung. Dazu noch unzählige weitere Maßnahmen, deren Aufzählung hier den Rahmen sprengen würden. Letzten Endes versuchen wir einen Mittelweg zu finden, der es dem Gast ermöglicht, eine schöne und vor allem sichere Zeit zu verbringen. Auf der einen Seite bestmögliche Hygiene, auf der anderen Seite aber auch mit Komfort. Schließlich »muss« niemand zu uns kommen - der Kunde kommt aus freien Stücken und erwartet Entspannung und Genuss. Ein Höchstmaß an Einschränkungen läuft dem zuwider.

Wie laufen bei Ihnen die Selbsttests ab?

Selbsttests können vor dem Haupteingang durchgeführt werden. Wir verkaufen Testkits zum Selbstkostenpreis. Wenn der Gast einen ungeöffneten Selbsttest mitbringt, ist dies als Nachweis auch möglich. Die Durchführung wird per Videoaufzeichnung überwacht, die Bestimmungen des Datenschutzes werden dabei selbstverständlich eingehalten. Das Ergebnis wird protokolliert. Bezüglich des Impfnachweises gilt: Inhaber einer Kundenkarte können den Impfstatus in ihrer Kartei hinterlegen.

Sie haben die Sauna von Ihrem Vater übernommen, was hat Sie gereizt in die Nachfolge zu gehen?

Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Selbstständigkeit einen hohen Stellenwert hatte. Die großen Freiheiten und Chancen, die das mit sich bringt, waren schon immer reizvoll für mich und sind es heute noch.

1987 hatte mein Vater die Idee, ein »Sauna-Center« in einer ehemaligen Kleiderfabrik zu eröffnen. Für damalige Verhältnisse ein sehr gewagtes Unterfangen, der Saunamarkt steckte noch in den Kinderschuhen, das Wort »Wellness« war noch nicht erfunden. Erhebliche Investitionen wurden von ihm in einem gemieteten Gebäude unternommen. Auf fremden Grund wurden zwei weitere Saunahäuser gebaut.

Mit 22 Jahren hatte ich im Jahr 2002 die Gelegenheit, Grund und Boden vom damaligen Eigentümer zu erwerben. Ich wollte expandieren - aber nur mit geregelten Eigentumsverhältnissen. So ergab es sich, den Betrieb weiterzuführen und zu vergrößern. Ein weiteres Gebäude wurde errichtet und ein Schwimmbad kam hinzu.

Wobei ich sagen muss: Als ich vor 20 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, waren die Anforderungen weitaus geringer. Richtlinien, Kontrollen und Vorschriften - Corona hat es hier sicherlich nicht einfacher gemacht.

MIRIAM WEITZ

