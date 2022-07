15 Jahre Wika-Lauf: 70.000 Kilometer bei sommerlichen Temperaturen

Auch der Wika-Lauf feierte Jubiläum. Nach zwei Jahren von der Pandemie erzwungener Pause war es der 15. Staffelmarathon, bei dem die Teams aus sieben Läufern, darunter mindestens zwei Frauen auf einem sechs Kilometer langen Rundkurs zusammen die Marathondistanz zurücklegten. Die Gastgeber zeigten sich anlässlich ihres Geburtstags besonders höflich und stürmten mit ihrem Running Team zwar als erste, aber außer Konkurrenz ins Ziel. Somit ging der Sieg an die Staffel von Bosch Rexroth, vor dem gemeinsamen Team von Landratsamt und Jobcenter Miltenberg und der Firma Oswald Motoren. Von Anfang an hat der Wika Firmenchef und Erfinder des Staffelmarathons Alexander Wiegand für die gelaufenen Kilometer an gemeinnützige Organisationen gespendet. In dieses 15 Jahren sind rund 70.000 Kilometer und damit auch eine Spendensumme von 70.000 Euro zusammengekommen. /Foto:

