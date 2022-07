Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

15-Jähriger entdeckt besondere Römermünze in Mechenhard

Eric Erfurth freut sich über Schenkung ans Römermuseum Obernburg

Erlenbach a.Main 06.07.2022 - 09:00 Uhr 3 Min.

Linus Oberle (links) und Eric Erfurth stehen vor der Vitrine im Römermuseum Obernburg, in der die von Linus gefundene Römermünze ausgestellt ist.

Tatsächlich ist das Geldstück aus Messing eine römische Sesterz mit dem Abbild des Kaisers Hadrian darauf. Dadurch kann die Münze bestimmt werden auf die Jahre 120 oder 121 nach Christus. Das Faszinierende ist jedoch der Fundort Mechenhard. Denn dort, wo der Ortsteil jetzt zu finden ist, gab es zu Römerzeiten keine Besiedelung.

Laut Bernd Steidl, dem Hauptkonservator an der Archäologischen Staatssammlung in München, sind nur fünf bis sechs römische Münzen bekannt, die bislang auf der germanischen Mainseite gefunden wurden. "Insofern ist das eine Rarität", sagt auch Eric Erfurth. Er ist Kreisheimatpfleger und Leiter des Römermuseums Obernburg. Erfurth freut sich sehr darüber, dass Linus Oberle und sein Opa Herbert dem Museum die seltene Münze geschenkt haben. Sie ist jetzt in einer Glasvitrine im ersten Stock ausgestellt und kann von beiden Seiten bewundert werden. Auf der Rückseite der Münze ist Moneta, die Göttin des Geldes, abgebildet.

Diese Sesterz des römischen Kaisers Hadrian hat Linus Oberle auf einem Grundstück seines Opas in Mechenhard gefunden.

"Wenige Finder sind so ehrlich wie Linus", lobt Erfurth. Viele andere Sondengänger würden solche Gegenstände an Dritte verkaufen. Im Netz hätte Linus dafür rund 25 Euro bekommen. "Daheim würde die Münze einfach nur rumliegen", erklärt der 15-Jährige seine Intention, sie dem Museum zu schenken. Dass auf einem Schild neben der Münze sein und der Name seines Opas zu lesen sind, macht ihn schon etwas stolz, wie er gesteht.

An dem Tag, als Linus den Fund mit nach Hause brachte, merkten er und seine Eltern schnell, dass es sich um etwas Besonderes handelte. "Die ganze Familie war beteiligt", erinnert sich Linus Mutter Sabrina Oberle. "Papa hat wie verrückt im Internet gesucht und jeder wollte die Münze sehen, auch die Oma." Nach etwa zwei Wochen wandten sie sich an Erfurth. Der stellte Kontakt zum Münchner Hauptkonservator Steidl und zur Numismatikerin Fleur Kemmers von der Goethe-Universität Frankfurt her. Sie konnte die Münze exakt bestimmen.

"Kein eiserner Vorhang"

Bleibt allerdings die Frage, wie die Münze auf die eigentlich unbewohnte Mainseite jenseits des Limes kam. Laut Erfurth könnte es ein Römer gewesen sein, der auf dem Berg bei Mechenhard Bäume geschlagen hat. "Das zeigt, dass der Limes kein eiserner Vorhang war", berichtet der Experte. "Er war eine Grenze, wo Waren- und Menschenströme kontrolliert wurden."

Linus interessiert derweil, was sich ein Römer vor gut 1900 Jahren mit der Münze kaufen konnte. Darüber gibt eine Tafel im Römermuseum Auskunft: In Pompeji gibt es eine Inschrift mit einer detaillierten Weinpreisliste. Für eine Sesterz konnte sich ein Bürger demnach einen Schoppen Falerner leisten. Laut Erfurth ist das Wein von guter Qualität.

Der Kreisheimatpfleger hofft darauf, dass sich der 15-jährige Finder auch in Zukunft für Geschichte interessieren wird. Deswegen hat er ihm als Dankeschön für die Schenkung der Münze einen Buchgutschein übergeben. Mit dem könne sich der Teenager zum Beispiel ein Geschichtswerk kaufen.

Handgranatenfund ging glimpflich aus

In der Tat ist Linus schon seit Längerem Sondengänger. Durch Videos im Internet war er auf diese Idee gekommen. Er hat gemeinsam mit einem Freund im vergangenen Jahr auch eine Handgranate im Wald bei Mechenhard entdeckt (wir berichteten). Von dem gefährlichen Schock-Fund, der glücklicherweise glimpflich ausging, ließ sich der Teenager nicht von seinem Hobby abschrecken. Sein Interesse für Geschichte zahlte sich sogar in der Schule aus. "Seit ich damit angefangen hab, hat sich meine Geschichtsnote sehr verbessert", sagt Linus. Seine Mutter Sabrina Oberle ergänzt mit einem Lachen: "Er steht auf einer glatten Eins."

Linus wird demnächst eine Ausbildung zum technischen Zeichner beginnen. Er hatte zuletzt viel zu tun mit Rollerführerschein und den Abschlussprüfungen. Aber angesprochen darauf, ob er mit dem Metalldetektor auch in Zukunft über die Felder streifen wird, antwortet er: "Bestimmt."

Julie Hofmann

Hintergrund: Wie in Bayern mit Funden umgegangen wird In Bayern haben sowohl der Finder als auch der Grundstückseigentümer ein Recht auf den halben Anteil, falls ein besonderer Fund aufgekauft wird, sagt der Leiter des Obernburger Römermuseums, Eric Erfurth. In allen anderen Bundesländern sei das Recht an solchen Entdeckungen anders geregelt. Da gelte ein Fund als Allgemeingut und gehöre fortan unabhängig von Ort und Entdecker dem Bundesland. Die Münze von Linus Oberle wurde jedoch nicht aufgekauft. Der Finder und Linus Opa, der Grundstückseigentümer, schenkten sie dem Museum. Eine Karte Bayerns, auf der alle Denkmäler rot eingezeichnet sind und die anzeigt, wo Sondengehen strikt verboten ist, gibt es online: www.geoportal.bayern.de/denkmalatlas. kev/juh Weitere Infos zu Römerfunden im Artikel "Ist das römisch oder kann das weg? - Was mit antiken Fundstücken im Obernburger Römermuseum geschieht": www.main-echo.de/roemerfunde