13 neue Feldgeschworene für den Altlandkreis Miltenberg

Kreisobmann Eberhard Ulrich bei Jahrtag in Kleinheubach verabschiedet

Kleinheubach 06.07.2022 - 14:37 Uhr 3 Min.

Die für das Jahr 2022 geehrten Feldgeschworenen mit Kreisobmann Eberhard Ulrich (links) sowie (von rechts) Landrat Jens Marco Scherf und Andreas Zimmermann (Vermessungsamt). Die für das Jahr 2021 geehrten Feldgeschworenen stellten sich mit Kreisobmann Eberhard Ulrich (links) sowie (von rechts) Landrat Jens Marco Scherf und Andreas Zimmermann (Vermessungsamt). Die neuen Feldgeschworenen mit Kreisobmann Eberhard Ulrich (links) sowie Andreas Zimmermann (Vermessungsamt) und Landrat Jens Marco Scherf (von rechts). Die neuen Ehrenfeldgeschworenen mit Kreisobmann Eberhard Ulrich (links) sowie Andreas Zimmermann (Vermessungsamt) und Landrat Jens Marco Scherf (von rechts).

Kreisobmann Eberhard Ulrich freute sich über die Bereitstellung des Hofgartensaals seitens der Gemeinde Kleinheubach und deren Bürgermeister Thomas Münig stellte seine Gemeinde vor. Münigs Dank für die ehrenamtlich tätigen Feldgeschworenen schloss sich auch Landrat Jens Marco Scherf an. Er dankte zudem allen, die an der Organisation des Jahrtags beteiligt waren.

Scherf zeigte sich beeindruckt vom Gottesdienst, der der Versammlung vorausgegangen war und der dazu angeregt habe, über die Bedeutung von Grenzen und deren Beachtung nachzudenken. Was passiere, wenn Grenzen nicht beachtet werden, zeige sich beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Russland missachte den Willen eines Volkes, das seine Gesellschaft nach den Regeln der Freiheit und der Demokratie gestalten wolle, so der Landrat. Dieser Krieg sei ein Angriff auf alle Staaten, die nach den Werten der Freiheit und Demokratie organisiert seien und rufe deshalb alle Menschen zur Solidarität auf, sagte Scherf: »Es gilt, Freiheit und Demokratie zu stärken und zu schützen, auch indem wir diese Werte aktiv leben.«

Echte Streitschlichter

»Mit Ihrem Engagement für ein friedliches Miteinander in unserer freiheitlichen Gesellschaft sind Sie wichtige Vorbilder und Aktive für Frieden und Freiheit«, lobte der Landrat die Feldgeschworenen und attestierte ihnen, eine unverzichtbare, wichtige Rolle bei der Vermittlung bei Grenzstreitigkeiten einzunehmen und Aufgaben bei der Abmarkung von Grundstücken zu erfüllen.

Dank und Wertschätzung drückten sich auch konkret aus, wies er auf die positive Kenntnisnahme eines Antrags der beiden Feldgeschworenenvereinigungen hin, den Gebührensatz von zehn auf 13 Euro zu erhöhen. Die Bürgermeister hätten ihre Unterstützung signalisiert und Scherf blickte zuversichtlich auf die nächste Sitzung des Kreistags, der gemäß der Empfehlung die Satzung ändern müsse.

Besondere Anerkennung ließ der Landrat all jenen Feldgeschworenen zukommen, die an diesem Tag für 25, 40 und 50 Jahre Tätigkeit ausgezeichnet wurden (siehe »Zahlen und Fakten«). »Sie tragen dazu bereit, dass die Grundlagen der freiheitlichen Gesellschaft, das Eigentum, das Recht und die Ordnung des Miteinanders geschützt werden und in den Gemeinden und dem Landkreis ein friedvolles Zusammenleben ermöglicht wird. Damit leben Sie ein fränkisches Ehrenamt und einen wichtigen Pfeiler der kommunalen Selbstverwaltung mit Wurzeln im 12. Jahrhundert«, so Scherf in seiner Laudatio. Auch für die Zukunft müssen wir diesen Hinweis aus unserer Tradition ernst nehmen: »Der Staat funktioniert nur mit der Unterstützung seiner Bürgerinnen und Bürger«, so der Landrat. Elf altgediente Vierrichter wurden zu Ehrenfeldgeschworenen ernannt .

Dankbar zeigte sich der Landrat, dass es wieder gelungen sei, 13 Persönlichkeiten für das Ehrenamt des Feldgeschworenen zu gewinnen - das wohl älteste Ehrenamt. Nach dem Sprechen der Eidesformel und dem Leisten mehrerer Unterschriften wurden als neue Feldgeschworene aufgenommen: Johannes Breunig und Lothar Repp (beide Kirchzell-Ottorfszell), Nicolas Blumenschein und Frank Schwab (beide Kirchzell-Preunschen), Sebastian Menger und Oliver Weyrauch (Kirchzell-Breitenbuch), Walter Weiss (Faulbach), Ralf Wöber und Michael Seufert (beide Schneeberg), Wilhelm Ballmann (Amorbach), Frank Kern (Stadtprozelten) und Bernhard Reichert (Bürgstadt).

Der Landrat überreichte zudem dem aus dem Amt scheidenden Kreisobmann Eberhard Ulrich einen Scheck und würdigte dessen langes Engagement. Es sei anerkennenswert, rechtzeitig auf Kontinuität und Verjüngung dieser so verantwortungsvollen Position zu achten, so Scherf. Ulrich habe sich mit seiner besonnenen Art, seiner positiven Ausstrahlung und seinem aufwendigen Engagement viel Respekt und Anerkennung erworben, sagte der Landrat und überreichte ein Präsent.

Dem Lob für Ulrich schloss sich Andreas Zimmermann (Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung) an, der Grüße von Amtsleiter Wolfgang Reindl übermittelte und die ebenfalls sehr gute, freundschaftliche Zusammenarbeit mit Aulbach hervorhob. Trotz Digitalisierung sei es immer schön, mit den Feldgeschworenen in freier Natur zu arbeiten, bestätigte Zimmermann und freute sich, dass es immer wieder gelinge, den Fortbestand der alten Tradition des Feldgeschworenen zu sichern. Für den Kreisverband des Bayerischen Bauernverbands überbrachte dessen neugewählter Vorsitzender Jochen Herberich Grüße. Musikalisch umrahmt wurde der Jahrtag von den Kleinheubacher Musikanten.

Winfried Zang/Landratsamt Miltenberg

Zahlen und Fakten: Geehrte Feldgeschworene Ehrenfeldgeschworene: Norbert Farrenkopf (Amorbach-Neudorf), Franz Büttner, Walter Ulrich (beide Collenberg), Rudolf Knörzer (Eichenbühl-Guggenberg), Hubertus Lehner (Großheubach), Berthold Haun (Laudenbach), Reinhold Schell (Neunkirchen), Berthold Mayer (Neunkirchen-Richelbach), Karl Heinz Schneider (Rüdenau), Theo Röcklein (Schneeberg), Kurt Joseph Baumann (Stadtprozelten-Neuenbuch) 50 Jahre: Rudolf Knörzer (Eichenbühl-Guggenberg), Berthold Mayer (Neunkirchen-Richelbach) 40 Jahre: Ludwig Speth (Kirchzell-Preunschen), Waldemar Schäfer (Laudenbach), Hermann-Josef Berberich (Neunkirchen), Gottfried Hörst, Alfons Weingärtner (beide Schneeberg), Bruno Eggerer (Stadtprozelten), Peter Bohlig, Artur Grasmann (beide Stadtprozelten-Neuenbuch), Günter Trunk (Weilbach-Gönz) 25 Jahre: Alfred Haas (Amorbach), Stefan Breunig, August Edelmann, Martin Gayer (alle Amorbach-Boxbrunn), Günther Brand, Paul Hock, Wilhelm Weber (alle Faulbach), Konrad Repp, Burkhard Trunk (beide Kirchzell-Breitenbuch), Ernst Fertig (Kleinheubach), Wolfgang Englert (Laudenbach), Martin Kreß, Willi Hofmann (beide Miltenberg-Monbrunn), Rudolf Ballweg (Schneeberg-Hambrunn), Friedbert Grimm, Hubert Grimm (beide Weilbach-Gönz), Rainer Bundschuh (Weilbach-Reuenthal), Günther Hold (Weilbach-Weckbach)