1200 Schüler reichen sich die Hand für Frieden und Demokratie

Erlenbach a.Main 08.04.2022 - 14:10 Uhr < 1 Min.

Aktion der Erlenbacher Schüler: Rund 1200 Schülerinnen und Schüler bilden eine Menschenkette für Demokratie und Frieden. Aktion der Erlenbacher Schüler: Rund 1200 Schülerinnen und Schüler bilden eine Menschenkette für Demokratie und Frieden.

Der große Kreis umschloss das Schulzentrum und die Innenstadt. Beteiligt waren alle Klassen der Dr. Vits-Schule, der Barbarossa-Schule und des Hermann-Staudingers-Gymnasium (HSG). Insgesamt waren laut Dirk Simon, Lehrer am HSG und Organisator der Menschenkette, knapp 1200 Kinder und Jugendliche beteiligt. Aber auch der Bürgermeister von Erlenbach Michael Berninger (CSU) reihte sich ein.n Die Idee für die Aktion hatte Markus Füller, Lehrer am Hermann-Staudiger-Gymnasium. Um 10.10 Uhr schwiegen alle Beteiligten eine Minute für die Ukraine.

Das Signal dafür gaben die Polizeisirenen. Vorausgegangen war am HSG die Lange Woche der Demokratie. »Wir wollen den Schülern zeigen, dass sie auch vor Ort aktiv werden können. Sie müssen sich nicht hilflos fühlen angesichts des Ukrainekrieges oder anderer Krisen weltweit«, sagt Dirk Simon. Zum Abschluss der zwei Wochen sollte die Menschenkette vor Ostern nochmal ein Zeichen setzen, an dem alle gemeinsam mitwirken. Auch nächstes Jahr werde man wieder eine Lange Woche der Demokratie planen, kündigt Simon an: »Es kam eigentlich nur positives Feedback. Wir wollen die Demokratie vor Ort stärken.«

Amira Sanli