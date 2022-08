Erlenbacher Musikclub Beavers und Kino Passage präsentieren einzigartige Ausstellung

120 Plakate, 600 Schallplatten und viele Gäste

Erlenbach a.Main 21.08.2022 - 17:44 Uhr 2 Min.

Eine beeindruckende Ausstellung zum Thema "Musizierende Schauspieler und schauspielernde Musiker" im Erlenbacher Beavers: 120 Filmplakate und rund 600 Single-Schallplatten mit Soundtrack-Beiträgen sind zu sehen. Unser Bild zeigt die Mitglieder der Clubbetreiber-Familie, Robin, Christoph und Maureen Reichel-Dittes zwischen den installierten Exponaten. Mr. Lee Adams aus Obernburg sorgte mit tollen Interpretationen von Songs für Stimmung.

Die Ausstellung im Club war Teil eines gemeinsamen Events mit dem Erlenbacher Kino Passage und gewährte Einblicke in die Welt der singenden und musizierenden Schauspieler und der auch der Schauspielkunst nachgehenden Musiker von den 1950er Jahren bis heute. »Kino Passage goes Beavers - Open Air Kino am Beavers« lautete das Motto der Veranstaltung am Samstagabend, zu der viele Gäste gekommen waren.

Für Musik- und Filmfans

Das Event beinhaltete alles, was die Herzen von Musik- und Filmfans höher schlagen lässt: Die erwähnte Ausstellung, einen Auftritt von Showsänger, Entertainer und Moderator Mr. Lee Adams aus Obernburg, der bekannte Klassiker aus Filmsoundtracks zum besten gab, sowie eine Filmvorführung des Kinos Passage im Außenbereich des Beavers - dort, wo auch immer die beliebten Open-Air-Reihen stattfinden.

Wie Clubbetreiber Christoph Reichel-Dittes im Gespräch mit unserem Medienhaus erklärte, seien für die Ausstellung 120 Filmplakate aufgehängt worden - dazu die passenden Single-Schallplatten, welche die Filmmusik der plakatierten Blockbuster beinhalten. In der Regel seien es pro Plakat rund fünf Singles, was insgesamt 600 kleine Schallplatten ergibt - alles akkurat auf quer durch den großen Saal des Clubs gespannten Seilen aufgehängt.

Hinter der Ausstellung steckt ein immenser Arbeits- und Organisationsaufwand, den Christoph, Ehefrau Maureen und Sohn Robin Reichel-Dittes zusammen mit dem Beavers-Team und engagierten Freunden und Helfern meisterten. Selbst wenn bei der nicht ganz einfachen, da sehr aufwendigen, Installation etwas nicht wie geplant funktionierte, wurden alternative Lösungen gefunden und improvisiert - nun passt alles perfekt. Bis kurz vor dem offiziellen Einlass der Gäste wurde gewerkelt.

Die Atmosphäre an diesem Abend war wunderbar, denn die Gastronomie-Einrichtung aus dem Club war auf der Außenfläche aufgestellt, neben der Bewirtung durch das Beavers selbst gab es Popcorn und Tortillas vom Kino Passage.

Überzeugende Interpretationen

Adams sorgte in verschiedenen Gewandungen, die Elvis Presley oder Frank Sinatra imitierten, für den passenden Look, überzeugte mit starker Stimme bei seinen zum musikalischen Playback gelieferten Interpretationen von Songs wie »In The Ghetto«. Zudem wusste er mit einer tollen Show - der Entertainer agierte viel mit dem Publikum, war teils mittendrin - zu gefallen. Wunderkerzen bei einem Song, die zuvor unter den Gästen verteilt wurden, sorgten nochmals für Stimmung.

Zusätzliches Schmankerl

Eine Verlosung von Tickets/Gutscheinen sowohl für das Kino Passage als auch für das bevorstehende Beavers Spätsommer-Open-Air anhand der Eintrittskarten-Nummern war ein zusätzliches Schmankerl für die Gäste. Der Leiter des Kinos Passage, Dieter Lebert, zeigte sich ebenfalls erfreut, dass das Lichtspielhaus und der Musikclub zusammen eine gelungene und abwechslungsreiche Veranstaltung auf die Beine stellen konnten.

Es war nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Kino und Club, aber die erste, seitdem das bis Ende 2018 in Miltenberg ansässige Beavers dann schließlich 2021 in Erlenbach am heutigen Standort eröffnete. In der Vergangenheit organisierte beispielsweise das Beavers bereits bei einer Open-Air-Veranstaltung der Kino Passage das musikalische Programm oder es wurde in der Zeit, in der das Miltenberger Beavers geschlossen und der neue Club noch in der Entstehung war, direkt im Kino Passage ein Konzert unter dem Beavers-Banner geboten.

Hintergrund: "A Star Is Born" Als Film am Samstagabend beim Open Air Kino am Beavers in Zusammenarbeit mit dem Kino Passage wurde "A Star Is Born" von 2018 gezeigt. Für das Thema des Abends und die Ausstellung "Musizierende Schauspieler und schauspielernde Musiker" war der Streifen ideal geeignet: Im Film von Bradley Cooper, der eine Hauptrolle übernahm sowie Regie führte, spielt Sängerin Lady Gaga ebenfalls eine Hauptrolle. Es handelt es sich beim Film um die dritte Neuverfilmung des Klassikers "Ein Stern geht auf" aus dem Jahr 1937. Zu den weiteren Umsetzungen neben der am Samstag beim Open Air-Kino gezeigten zählt unter anderem der 1976 ebenfalls unter dem Titel "A Star Is Born" erschienene Film mit Barbra Streisand und Kris Kristofferson - dessen Plakat wiederum ebenfalls Teil der Ausstellung im Beavers ist. mab