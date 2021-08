1000 Meter Mauer schützen Wörth gegen die Flut

Wie das ausgefeilte Hochwasserschutzsystem der Stadt entstand - Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigt

Durch ein großes Stahltor gelangt man von der Mainpromenade in Wörth in die Stadt. Bei Hochwasser kann es schnell geschlossen werden. Markierungen am Schiffahrtsmuseum zeigen die Höhen der Fluten von 1995 (unten) und 1882 (oben). Um die Sicht auf den Hafen zu bewahren, wurden vor den Fenstern Luken auf die Schutzmauer gebaut, die bei Bedarf geschlossen werden können. Blick auf den Main durch eine offene Luke vor einem Gebäude: Bei Bedarf kann diese schnell geschlossen werden. Historisches Gemäuer neben Beton: Beim Bau des Hochwasserschutzes wurde auch der Denkmalschutz berücksichtigt. Tore in der Schutzmauer ermöglichen den Zugang zur Stadt. Stadtauswärts wurde statt einer Mauer eine Art Deichsystem geschaffen, um die etwa 200 Gartenanlagen zu schützen. Pumpanlagen führen Regen- und Abwasser wieder dem Main zu. Dieser Verteilerkasten in der Wörther Altstadt erinnert daran, wie hoch der Pegelstand sein kann: Der Sockel ist für den Fall einer Flut hoch gebaut.

Das Besondere am Wörther Schutz: Das System ist nicht einfach nur eine hochgezogene Mauer, sondern individuell an die Gegebenheiten von Häusern und Einfahrten angepasst, so dass es nicht nur im Notfall seine Funktion erfüllt. Es passt auch optisch zum Gesamtbild.

Häufige größere Hochwasser

Das ist nicht selbstverständlich, wie Alexander Englert, Geschäftsleiter der Stadt Wörth und im Bauamt tätig, weiß. Englert war maßgeblich an der Entstehung des Wörther Hochwasserschutzes beteiligt, der nach drei Jahren Bauzeit 2001 fertig gestellt wurde.

Dass auch die Stadt Wörth einen solchen Schutz dringend brauchte, war freilich schon länger klar. »Es hat schon immer größere Hochwasser gegeben«, sagt Englert. Ende 1882 war es besonders schlimm, wie in der Entstehungsgeschichte des Wörther Hochwasserschutzes des Wasserwirtschaftsamts Aschaffenburg nachzulesen ist. Es kam es zu einem Winterhochwasser mit einem Pegelstand von 7,20 Metern, das Wasser gefror in den Wänden, die Wohnungen blieben den ganzen Winter über nass und kalt.

Alter Stadtkern sollte weichen

Der damalige Regierungspräsident von Unterfranken, Graf von Luxburg, will das Hochwasserproblem radikal lösen: Alle im betroffenen Gebiet gelegenen Anwesen sollten verschwinden, der Altort an sicherer Stelle neu gebaut werden: Neu-Wörth entsteht. Von 215 Häusern wurden 116 abgerissen - so hatte es die Regierung verlangt.

Schule und Kirche wechselten 1885 und 1898 in den neuen Stadtteil. »Ursprünglich sollte der Altort komplett aufgegeben werden, aber das ist nur eingeschränkt geschehen«, so Englert. Mehr Bürger als gedacht wollten dort wohnen bleiben. »Die soziale Zusammensetzung hat sehr darunter gelitten. Irgendwann lebten nur noch ältere Menschen in der Altstadt.« Man habe in den 1980er-Jahren versucht, diese aufzuwerten: Das alte Rathaus wurde zum Bürgerhaus, die St. Wolfgangskirche zum Schifffahrtsmuseum. »Es war aber dennoch klar, dass man das Problem mit dem Hochwasserschutz dauerhaft angehen musste«, sagt Englert.

Talk-Plattform im Wasser

1995 trat der Main erneut über die Ufer, Alt-Wörth war überflutet. Der Bayerische Rundfunk berichtete in seiner Sendung »Jetzt red i« vor Ort: »Mit einer Talk-Plattform im Wasser«, erinnert sich Alexander Englert. »Selbst Edmund Stoiber hat sich dafür ausgesprochen, dass endlich etwas getan werden musste.« Ein innovativer Schutz sollte her, aber wie sollte dieser aussehen? Alle Akteure zusammenzubringen, das ist für Alexander Englert rückblickend die größte Herausforderung des Vorhabens gewesen.

»Wasserwirtschaftsamt und die Ingenieure wollten im Main-Vorland fünf Meter vor der Stadt eine vier Meter hohe Wand aus Stahlbeton«, erinnert sich Englert. Doch dem Denkmalschutz war das ein Dorn im Auge. »Der wollte eine Lösung, die sich auch optisch in das Bild der alten Stadtmauer einfügt.« Beide Seiten konnten sich zunächst nicht einigen.

Individuelle Lösungen

Schließlich vermittelte der Landesbaukunstausschuss der bayerischen Staatsregierung zwischen beiden Seiten: Das Gremium schlug eine individuelle Lösung für jedes betroffene Grundstück vor. Die Firma SAF bekam schließlich eine Betonmauer, um etwa 200 Gartenanlagen entstand eine Art Deichsystem.

Die Altstadt wird nun durch eine 550 Meter lange und drei Meter hohe Stahlbetonwand geschützt. Diese ist nach Erfordernissen des Denkmalschutzes unterschiedlich gestaltet: Teils mit Sichtbeton, teils mit den Steinen der alten Stadtmauer verblendet.

In fünf Abschnitten ist die Schutzwand ins Gebäudeinnere verlegt, um die historische Außenansicht zu erhalten. Fest eingebaute Verschlüsse aus Edelstahl sichern bei Hochwasser Fensteröffnungen und Durchgänge zur Stadt. Die großen Zugänge zum Ort können bei Bedarf mit Stahltoren geschlossen werden. Die Mauer wird durch ein unterirdisches Schutzsystem ergänzt: Ein Drainagekanal sammelt Grundwasser und leitet es ab, ein zentrales Pumpwerk befördert Ab- und Regenwasser in den Main.

Regelmäßige Prüfung

Alle Schutzvorrichtungen werden regelmäßig geprüft: Verschlüsse, mobile Teile, Dichtungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in Wörth wieder zu einer schlimmeren Hochwasserkatastrophe kommt, hält Alexander Englert für gering. »Hier gibt es keine Nebenflüsse, die durch enge Täler führen und schnell überlaufen können«, sagt er. »Der Main ist ein breiter Fluss«. Außerdem würden die Pegelstände regelmäßig kontrolliert, daher habe man Zeit, zu reagieren. Dass die Gefahr dennoch nicht unterschätzt werden sollte, davor »warnt« ein hoch gebauter Verteilerkasten in der Altstadt: Der Sockel ist hoch gebaut, um daran zu erinnern, welchen Pegelstand vergangene Hochwasser erreichen konnten.

Miriam Schnurr

Im Überblick: Hochwasserschutz in Wörth und Miltenberg Der Hochwasserschutz in Wörth entstand von 1998 bis 2001. Vom Bau direkt betroffen waren 20 Anwesen, 150 waren danach geschützt. Die Gesamtlänge der Gründungsbohrpfähle beträgt 3600 Meter für das 1000 Meter lange Schutzsystem. Insgesamt wurden 1000 Tonnen Stahl und 3500 Kubikmeter Beton verbaut sowie 1600 Quadratmeter Mauerwerk. 25 Firmen waren an dem Vorhaben beteiligt, die Gesamtkosten betrugen rund 25 Millionen D-Mark, das sind etwa 13,5 Millionen Euro. Für das städtebauliche Gesamtkonzept, die Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die baukünstlerische Oberleitung war das Büro Trojan, Trojan und Neu aus Darmstadt verantwortlich. Umfangreicher waren die Arbeiten am Hochwasserschutz der Stadt Miltenberg - sie haben insgesamt 17 Jahre gedauert. Eine Chronologie: 1999 bis 2003 Promenade und Brückenrampen: auf 200 Metern Bau des kominierten Systems aus fester Mauer und mobiler Erhöhung die Aluminium-Spundwände; dazu Ertüchtigung von Straßendamm und Brückenrampen mit Stahlbetonwänden für den Hochwasserschutz; Hochwasserverschlüsse für Zwillingsbogen und Messezufahrt aus mobilen Elementen; 2003 bis 2004 Lindenplatz bis Alte Volksschule: Gestaltung des Lindenplatzes als erhöhte Fläche mit 90 Zentimeter hoher Brüstung, die bei Bedarf mit mobilen Elementen um 1,20 Meter erhöht werden kann; 2006 bis 2008 Schwimmbad: 400 Meter feste Hochwasserwand entlang des Schwimmbades, Absperrung der Umgehungsstraße mit Dammbalkensystem. 2008 Beschaffung mobiles Schutzsystem: Dammbalken und Stützen für eine Gesamtlänge von 1,2 Kilometer mit einer Wandfläche von rund 2300 Quadratmeter; gelagert wird das System in einer eigens gebauten Halle in Miltenberg-Nord. Zweiter Planungsabschnitt (Schwarzviertel): 2013 bis 2016 Hochwassermauer auf 600 Meter Länge als fester Grundschutz mit einer maximalen Brüstungshöhe von 90 Zentimetern von der Promenade zu den tieferliegenden Flächen; bei Bedarf Erhöhung durch Dammbalken; Flussforum als zentraler Erholungs- und Erlebnisbereich mit Sitzstufen und Holzdeck. Die Gesamtkosten für den Miltenberger Hochwasserschutz beliefen sich auf 29 Millionen Euro. (mir/kü)

Hintergrund