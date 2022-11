100 Jahre Gesangsverein Laudenbach: Jubiläumskonzert am 19. November

In St.-Stephanus-Kirche

Laudenbach 15.11.2022 - 14:38 Uhr 2 Min.

Einer der Höhepunkte der letzten Zeit des Laudenbacher Gesangvereins war das Gemeinschaftskonzertes "Gloria" vom eigenen Chor "intakt - der chor" mit dem Eisenbacher Chor "Cantiamo" und einem Symphonieorchester. Auf dem Bild ist die Fahnenweihe zum 30-jährigen Gründungsfest des Laudenbacher Gesangsvereins im Juni 1952 zu sehen. Auf dem Foto sind (von links) Raimund Breitenbach, Ludwig Frieß, Fahnenpatin Marianne Link, Karl Specht.

Auch heute noch, 100 Jahre später, feiert der Gesangsverein mit seinem jungen Chor »intakt - der chor« und dem Kinder- und Jugendchor »Lollipops« große Erfolge. Am 19. November findet in der Laudenbacher Sankt-Stephanus-Kirche um 18 Uhr das Jubiläumskonzert mit dem Titel »Lieder zwischen Himmel und Erde« statt. »intakt- der Chor« unter Leitung von Miriam Möckl und Anna Bruhm sowie der gemischte Chor »Concordia« aus Straßbessenbach unter Leitung von Toni Junker laden zu einem abwechslungsreichen Gemeinschaftskonzert ein.

Zunächst reiner Männerchor

Rückblick: Zu Beginn der »Sängerlust« gab es nur den reinen Männerchor. Dieser nahm bereits 1928, sechs Jahre nach seiner Gründung, am ersten Wertungssingen, eine regelmäßige feste Größe in der Vereinsgeschichte, teil. 1930 bekam der Dirigent pro Probe zwei Deutsche Mark, berichtet Bernadette Eck, heutige zweite Vorsitzende. 1952 feierte der Männerchor sein 30-jähriges Bestehen inklusive der Fahnenweihe. 1953 nahm er noch am Klingenberger Bundessängerfest mit 60 Gesangsvereinen, 4000 Sängern und 15.000 Zuschauer teil, bevor er 1954 in die Gründung des gemischten Chores überging. Durch fehlende Stimmen im ersten Tenor und zweiten Bass war der Chor kaum noch singfähig gewesen.

64 Jahre, bis Ende 2018, reichte daraufhin die eindrucksvolle Ära des gemischten Chores, der sich schließlich unter Leitung von Erwine Knecht aus Altersgründen auflöste. Gleich zu Beginn, 1956, war der Chor einmal nicht singfähig. Denn eine Bürgermeister Stichwahl, spaltete die Meinung des Chores, der traditionell dem neu gewählten Oberhaupt ein Ständchen sang. Doch vier Wochen später wurde noch das Ständchen gemeinsam nachgeholt, erinnert sich die zweite Vorsitzende.

Bernadette Eck und Vorsitzender Wolfram Ball sind sich mit Ehrenmitglied Dorette Schlowak einig: »Es wurde und wird schon immer Wert auf Qualität gelegt. Wir hatten stets Profis als Dirigenten«. So leitete beispielsweise der Komponist Baptist Maurer den Männerchor (1941-1945), Hauptlehrer Franz Meusel den Männerchor und den gemischten Chor (1950-1968) und im Anschluss Bernhard Dembinski schließlich 40 Jahre bis 2007 den gemischten Chor. In den Siebzigern feierte der gemischte Chor seine Blütezeit mit 40 bis 50 Sängern, darunter auch viele junge Leute. Damals, 1971 gründete sich sich auch der Kinder- und Jugendchor unter Werner Schmitt und 1974 die Orff-Instrumentalgruppe auf Initiative von Horst Eilbacher, der die Gruppe bis 1995 leitete. Wegen zur geringer Beteiligung musste der Kinderchor 1985 aufhören. 1989 kam Margit Klein, die jahrelang mit dem Orff-Schulwerk in der musikalische Früherziehung Freude an Gesang und Musik vermittelte, hinzu.

Mit Konzertpianist Holger Blüder als Dirigenten gelang es dem Gesangsverein 1998 schließlich den jungen Chor »The Gospel Train« samt 45 Sänger zu gründen. Bereits 1999 nahmen der Chor seine erste eigenen CD in der Sankt-Stephanus-Kirche mit Gospels, Spirituals und modernen Klassikern auf. Teilnahmen an Kreischorkonzerten, Wertungssingen, Gastauftritte und intensive Probewochenenden in der Musikakademie Weikersheim, der »zweiten musikalischen Heimat«, folgten. Ein der vielen Höhepunkte war die Reise nach Frankreich mit dem Rüdenauer Männerchor. Dort durften die beiden Chöre in der Pariser Kathedrale Saint Sulpice und in der Kathedrale Saint Pierre in Nantes ihr Gesangstalent zeigen.

Mit der Zeit änderten sich die musikalischen Schwerpunkte, so dass sich »The Gospel Train« im Jahr 2009 in »intakt - der chor« umbenannte. Geleitet wird der Chor seit 2017 von Miriam Möckl.

2011 gründeten die Laudenbacher mit den »Lollipops« und 12 begeisterten Sprösslingen erneut einen Kinder- und Jugendchor unter Leitung von Rebecca Schmitt. Schmitt schrieb ein eigenes Musical für den Kinderchor, ein weiteres Highlight der Vereinsgeschichte. Zwischenzeitlich gab die Musiklehrerin aus beruflichen Gründen für sieben Jahre ihren Dirigentenstab weiter, bevor sie 2021 wieder zu ihren »Lollipops« zurück kehrte.

167 Mitglieder

Heute umfasst der Gesangsverein 167 Mitglieder, davon 42 aktive Sänger bei »intakt - der Chor« und 17 bei den »Lollipops«. Corona ging und geht auch nicht spurlos an den Laudenbacher vorbei. »Während der Pandemiezeit haben wir durchgängig Onlineproben und eine Weihnachtsfeier online abgehalten«, erinnert sich Wolfram Ball. Derzeit gebe es noch einen gewissen »Einbruch« bei den Aktiven. Aber laut Eck auch viele Zusagen von Mitgliedern, die derzeit noch fern blieben und »ab Januar wieder kommen wollen«.

JENNIFER LÄSSIG