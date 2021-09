100 fair gehandelte Rosen in Obernburg verteilt

Fairtrade Woche

Beginn der Fairen Woche in Obernburg

»Die Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen, es fehlt nur noch ein Gastro-Betrieb«, sagt Ruth Weitz, die Leiterin der Steuerungsgruppe. Dann seien alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt. Obernburg beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche.

Sehr rührend war die Szene, als ein älterer Herr sich sehr über eine Rose freute, die er gleich seiner Frau auf den Friedhof bringen würde.

Nächste Aktionen in Obernburg sind der faire Kaffeeklatsch mit fair gehandeltem Kaffee, hausgemachtem Kuchen und Informationen zum Thema »Fair trade« am 17. September ab 13 Uhr im Café fifty, die Übergabe der Fair-Trade-Fußbälle an die Johannes-Obernburger Grund- und Mittelschule und im Oktober ein ökumenischer Wortgottesdienst der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Weiterhin ist ein Vortrag zum Thema »Fairer Handel« mit der Inhaberin eines Vertriebs mit Produkten aus dem fairen Handel geplant.

