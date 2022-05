10 Ideen: Wald- und Lehrpfade im Kreis Miltenberg

Römer, Märchen, Kastanien, Achtsamkeit

Mit seinem lautstarken Vogelgesang, seinen zartgrünen Blättern und seinem Blütenreichtum lädt der Wonnemonat Mai nach all den dunklen Monaten regelrecht dazu ein, in die Natur hinauszugehen. Auf allen vorgestellten zehn Wald- und Lehrpfaden haben die Gemeinden gute Arbeit geleistet. Immerhin gilt es, alles sauber und funktionstüchtig zu halten.

Die Pfade verlaufen mal im Wald oder auch an blühenden Wiesen vorbei. Informationstafeln weisen auf die Streckenabläufe hin. Die Pfade werden auch auf den Internetseiten der Gemeinden gut beschrieben.

Waldlehrpfad am Alten Schloss Kleinwallstadt

Bietet viele Infos über Bäume: der Waldlehrpfad Altes Schloss in Kleinwallstadt.

Der Waldlehrpfad am Alten Schloss Kleinwallstadt bietet gute Möglichkeiten, viele Informationen zu allen möglichen Baumarten zu finden. Über die Informationstafeln hat man die Gelegenheit, die eine oder andere Aufgabe zu lösen und auch an der einen oder anderen Stelle zu rasten.

Esskastanien-Lehrpfad in Klingenberg

Führt von der Clingenburg in den Wald: der Klingenberger Esskastanien-Lehrpfad.

Den Klingenberger Esskastanien-Lehrpfad an der Clingenburg erreicht man nach kurzer Gehzeit über einen schmalen Pfad. Besucher werden am Waldrand in südlicher Richtung oberhalb der Weinberge geführt. Dort kann man fantastische Ausblicke auf Klingenberg und das Maintal genießen, bevor es über einen schmalen Steig hinauf zu einem Aussichtsturm geht. Ist man dort angekommen, hat man den höchsten Punkt der Wegstrecke erreicht und gelangt über einen Abstieg mit Blick ins Maintal wieder zurück zum Ausgangspunkt Clingenburg. Der Spaziergang ist 2,6 Kilometer lang, führt an 13 Infotafeln vorbei und nimmt etwa zwei Stunden in Anspruch.

Wanderung und Bogenparcours Henneburg Stadtprozelten

Der neueste Parcours der Region hat gerade in Stadtprozelten eröffnet: der Bogenparcours.

Die Burg ist zwar wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, aber hoch zur und rund um die Burg kommt man dennoch. Der Bogenparcours Stadtprozelten ist der neueste Parcours in der Region und befindet sich nördlich der sehr gut erhaltenen Burgruine der Henneburg in Stadtprozelten. Der Parcours führt ausgehend von den Parkplätzen direkt an der Henneburg vorbei durch einen Buchenwald, über Wiesen und Waldlichtungen sowie durch einen urigen Haselwald. Die Henneburg ist auch mit dem Auto anfahrbar und für Familien gut geeignet. Wer gut zu Fuß ist, sollte den Fußweg zur Burg mit dem grandiosen Weitblick ins Maintal nicht auslassen.

Beim 3D-Bogenparcours in Stadtprozelten: Bogenschütze Michael Gössl zeigt, wie's geht

Märchenpfad bei Höchst: Mit Jim Knopf auf der Eisenbahn

Den Märchen auf der Spur: auf dem Märchenpfad in Höchst.

Dornröschen im zauberhaften Schlösschen und Jim Knopf, der auf seiner Eisenbahn zum Mitfahren einlädt: Bei Höchst (Odenwaldkreis) wartet auf Groß und Klein ein liebevoll gestalteter Märchenpfad, den es seit etwa 1920 gibt und der bei Kindern und Erwachsenen die Lust auf eine Waldwanderung weckt. Der Weg führt durch die Obrunnschlucht, einen tiefen Taleinschnitt des Obrunngrabens. Ein Bachlauf, der immer wieder von kleinen Brücken überquert wird, durchzieht die Schlucht. Waldhütten und Sitzgruppen laden zur Rast und Entspannung ein.

Pfad der Achtsamkeit in Stadtprozelten

Eine Naturoase im Monat Mai: der Pfad der Achtsamkeit in Stadtprozelten.

Der wohl neueste Wanderpfad im Kreis befindet sich in Stadtprozelten: Dort lädt der Pfad der Achtsamkeit seit Ende März zum Waldbaden ein. Ziel ist es, die positiven Einflüsse des Waldes auf den menschlichen Organismus zu erleben und die eigene körperliche und geistige Gesundheit zu stärken. Auf den Wanderer wartet eine Naturoase, wenn – wie jetzt – alles blüht und sich zartgrün präsentiert. Der Pfad führt vom Wanderparkplatz zwischen Dreikreuz und Sellgrund über acht Stationen mit besonderen Impulsen und Übungen, die gut erklärt sind, wieder zum Parkplatz zurück. Für die etwa 4,5 Kilometer lange Strecke braucht man etwa drei Stunden.

Waldlehr- und Erlebnispfad in Bürgstadt

Staunen und Entdecken: der Waldlehr- und Erlebnispfad Bürgstadt.

Der Waldlehr- und Erlebnispfad in Bürgstadt wartet mit zahlreichen Aktivitäten und Aktionen auf, die jede Menge Spaß versprechen. Auf einer Länge von etwa zwei Kilometern kann man nicht nur vieles entdecken und lernen, sondern auch die wunderbare Aussicht auf die Weinberge genießen. Am Ende lädt ein Rastplatz zum Verweilen ein. Auch für Familien mit Kinder- oder Bollerwagen ein tolles Erlebnis. Parkmöglichkeiten gibt es am Stutzparkplatz etwa 200 Meter vom Waldlehrpfad entfernt.

Malerischer Rundwanderweg Laudenbach - Bremhof

Führt durchs malerisch gelegene Brunnthal: der Rundwanderweg Brunnthal bei Laudenbach.

Von Laudenbach führt ein Rundwanderweg über das malerisch gelegene Brunnthal mit seinen Quellen und Fischteichen nah an den Höhenort Bremhof heran. Unterwegs lassen sich Hügelgräber erahnen. Der weitere Weg verläuft an der »Langen Stein Linie« entlang: ein Grenzweg, auf dem schon die römischen Legionäre gegangen sind. Mittelpunkt der Wanderung ist das über 300 Jahre alte Naturdenkmal »Lauseiche«, einer der ältesten Eichenbäume im Odenwald.

Burg Wildenberg in Preunschen

Stauferzeitliche Ruine im Odenwald: die Wildenburg.

Die Burg Wildenberg – auch Wildenburg genannt – ist eine stauferzeitliche Burgruine im Odenwald und gehört zur Ortschaft Preunschen, einem Ortsteil von Kirchzell. Auch heute lässt die Ruine noch gut erahnen, wie es in der Burg einmal ausgesehen haben muss. Der Bergfried schützt mit seinem Graben und Schildmauern die am ehesten gefährdete Bergseite und die im Schatten der Mauer angeordneten Wohnräume. Die Burg hat am Fuße des Berges einen kostenlosen Parkplatz. Der Weg zur Burg ist für Familien sehr gut geeignet, leider aber nicht für Kinderwagen.

Mönchberger Märchenpfad

Es war einmal ...: auf dem Märchenwald in Mönchberg.

Auf dem Märchenpfad bei Mönchberg wird den Kindern die Welt alter Märchen nähergebracht. Am Anfang liegt für Groß und Klein ein Büchlein bereit, in dem man bekannte Märchen nachlesen und anschließend auf dem Pfad erzählen kann. Durch den mystischen Wald geht es bis zu einer Märchenwiese. Start ist am Parkplatz der Sudetenstraße.

Walderlebnispfad Hutmannswald Sulzbach

Selbst aktiv werden: auf dem Erlebnispfad Hutmannswald bei Sulzbach.

Der Erlebnispfad Hutmannswald bei Sulzbach ist ein abwechslungsreicher Rundweg von etwa 3,5 Kilometern Länge. Er beginnt und endet am Parkplatz des Schützenhauses. Mit etwas Zeit kann man links und rechts des Weges jede Menge kleiner Sensationen der Natur erleben. Zudem können sich Kinder selbst betätigen – etwa als kleine Spinnen auf einem Spinnennetz. An neun Stationen gilt es, aktiv zu werden und die Natur auf diese Weise hautnah zu erleben. Zwischendrin gibt es viele Infos über die Tier- und Pflanzenwelt.