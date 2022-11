10 Ideen: Museen im Kreis Miltenberg besuchen

Ausflüge in Herbst und Winter

Einige der folgenden Museen sind nur an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten geöffnet, manche lassen sich mit angemeldeten Gruppenführungen auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten besuchen. Es empfiehlt sich in jedem Fall, sich dazu vorher zu erkundigen. Unsere Auswahl blickt für manchen "Geheimtipp" auch knapp über die Grenzen des Kreises, denn dort gibt es auch ein paar besondere Museen. Die Auswahl ist nicht vollständig: Es gibt über die Liste hinaus in einigen Orten noch weitere Schauplätze, insbesondere Heimatmuseen.

1. Schifffahrtsmuseum Wörth

Das Museum für Schifffahrt und Schiffbau in Wörth zeigt Besuchern das Zusammenspiel von Technik und Wasser: Es geht dort um den Main als bedeutenden Verkehrsweg für die Region. Und um die Weise, wie sich die Schifffahrt mit der Technik entwickelt hat. Das Museum ist in einer ehemaligen Kirche angesiedelt und bietet in zahlreichen Vitrinen unter anderem schöne Modelle von Schiffen. In der obersten Etage können sich Besucher sogar den echten Fahrstand eines modernen Schiffs anschauen und erleben, wie die Steuerung funktioniert.

http://schifffahrtsmuseum-woerth.de/

museum burg mildenburg

Die Geschichte der Mildenburg hat viele Facetten. Im Museum der Burg Miltenberg ist die etwa 800-jährige Geschichte dargestellt: Vom Amtssitz des Mainzer Erzbischofs über den Privatbesitz zum heutigen Tag. Mit einigen Gegenständen und Details vermittelt das Museum, wie das Burgleben ausgesehen haben dürfte. Auch für Kunstinteressierte gibt es etwas zu sehen: In den Räumen der Burg bringt das Museum Ikonen aus Griechenland und Russland mit den Werken zeitgenössischer Künstler in einen Dialog.

https://museum-miltenberg.de/de/museen-miltenberg/museum-burg-miltenberg

3. Römermuseum Obernburg

Obernburg ist weithin als das Pompeji am Main bekannt, da hier ein ehemaliges Römerkastell und Teile der Siedlung über Jahrhunderte von Tonschichten bedeckt und erhalten worden sind. Allerdings im Untergrund der heutigen Stadt. Was dort gefunden worden ist, setzt das Römermuseum in Szene: Dort erfahren Besucher, wie die Römerstadt ausgesehen haben dürfte und welche spannenden Funde es bisher gab. Zudem haben Schüler kürzlich mit einer Art Hörspiel die Römerzeit wieder zum Leben erweckt.

https://www.obernburg.de/kultur-geschichte/roemermuseum/

4. Fürstliche Abtei Amorbach

Kein Museum im eigentlichen Sinne ist die Fürstliche Abtei Amorbach - und dennoch gibt es dort allerlei Sehenswertes und Führungen durch die Räume. Denn die Geschichte der ehemaligen Benediktinerabtei geht zurück bis ins Jahr 734. Bemerkenswert am Bau ist der prunkvolle Barockstil und die gewaltige Orgel. Ein Besuch gibt zudem Einblicke in die Klosterbibliothek. Hier vereint sich also Stadtgeschichte mit Kirchengeschichte unter dem Dach von spannender Architektur.

https://www.bayerischer-odenwald.de/sehen-erleben/ausflugsziele

5. Heimschneidermuseum Großwallstadt

Unter den vielen Heimatmuseen im Kreis Miltenberg haben Großwallstadts Räume einen besonderen Charakter: Sie widmen sich intensiv der Entwicklung der Heimschneiderei am bayerischen Untermain. Wie kam es eigentlich dazu, dass diese im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts so sehr boomte? Und wie haben sich die Werkstätten der Heimschneider mit der Einführung der Elektrizität verändert? Eine Erinnerung an ein Handwerk, das unsere Region in der gar nicht allzu weiten Vergangenheit prägte.

http://lifestyle.grosswallstadt.de/nfrm/museum.htm

6. Waldmuseum Watterbacher Haus

Das Waldmuseum Watterbacher Haus im gleichnamigen Ortsteil von Kirchzell verbindet zwei Dinge: Das Haus selbst ist ein geschichtliches Denkmal, denn es ist etwa um 1475 erbaut worden und ein typisches Beispiel für ein mittelalterliches Wohn-Stall-Haus, bei dem Menschen mit Tieren unter einem Dach lebten. Im Inneren des Hauses können Besucher aber heute die Geschichte der Forstwirtschaft seit dem Mittelalter erkunden - wie der Wald genutzt wird, wie das Holz verarbeitet wird und wie Bäume neu gepflanzt werden.

https://www.kirchzell.de/freizeit-und-tourismus/sehenswertes/waldmuseum/

7. Stadtmuseum Miltenberg

Die Geschichte der Stadt Miltenberg ist größtenteils keine bayerische Geschichte: Das erfahren Besucher des Stadtmuseums in Miltenberg. Erst 1816 wurde die Stadt ein Teil des damaligen Königreichs Bayerns. Zuvor war die Region kurmainzisch geprägt und erreichte eine wirtschaftliche Blüte im 14. und 15. Jahrhundert. Im Museum geht es unter anderem darum, wie Weinbau, Steingewinnung und Holzhandel die Stadt prägten und wie sich die Miltenberger ans "Bayerisch-Sein" gewöhnen mussten. Zudem gibt es eine Gemäldegalerie mit Werken von Miltenberger Künstlern.

https://museum-miltenberg.de/de/museen-miltenberg/museum-stadt-miltenberg

8. Hammer-Museum Hasloch

Im Hammer-Museum von Kurtz Ersa in Hasloch gibt die Firma einen Einblick in die Industriegeschichte. Zu sehen ist dort in den Sommermonaten eine Ausstellung. Die Vorführung eines historischen Eisenhammers ist nach Anmeldung auch im Winter möglich. Das Museum bietet Mitmachstationen, an denen Besucher Wasserkraft regulieren oder eine Radioschaltung löten können.

https://www.hammer-museum.de/

9. Rauch-Museum Freudenberg

Die Firma Rauch Möbelwerke aus Freudenberg bietet neben einem Zoo auch ein Museum - natürlich für Möbel. In wechselnden Ausstellungen sind dort Fundstücke aus der Möbelgeschichte zu sehen, in unserem Bild ging es zum Beispiel vor wenigen Jahren um den Einrichtungsstil der 50-er Jahre. Besucher erfahren dort auch, wie Schlafzimmer früher hergestellt wurden und wie das mit der Technik von heute abläuft.

https://www.rauchmoebel.de/engagement/rauch-museum/

10. Glas-Museum Wertheim

Glas gab es schon in der Antike, aber wahrscheinlich war es noch nie an so vielen Stellen im Alltag gegenwärtig wie heute: Wie aus dem Luxus ein Alltagsgegenstand in Wissenschaft, Medizin oder Industrie geworden ist, zeigt das Glas-Museum in Wertheim. Das Museum bietet unter anderem 35 Spielstationen, wo Besucher den Umgang mit dem Werkstoff Glas besser verstehen können. Besonders bleibt: das Glaskugelblasen.

https://glasmuseum-wertheim.de/

