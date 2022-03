10 Ideen für Ausflüge mit Kids im Kreis Miltenberg

Spaß für Kinder

Am Ende dieses Winters stellt sich vielleicht manchem Elternteil die Frage: Was können wir mit den Rackern denn noch unternehmen? Deshalb stehen unsere 10 Ideen für den Kreis Miltenberg in diesem Monat ganz unter dem Motto: Hauptsache, den Kindern macht's Spaß. Draußen ist es aktuell noch ziemlich frisch - wohl nix für Minigolf, Eisessen oder einen langen Spielplatzbesuch. Andererseits ist es in diesen Tagen auch zu warm zum Schlittschuh- und Schlittenfahren. Es gibt im Kreis Miltenberg und der nahen Umgebung aber einiges mehr, um sich auszutoben und auszuleben. Vom Trampolinpark über die Bowlingbahn bis zum Geocaching haben wir 10 Ideen für Kinder, Eltern und Großeltern gesammelt, wo sie gemeinsam etwas erleben können.

1: Mit dem Rad abheben

Skate- und Snowboard lassen grüßen. Fotos: Helmut Gesierich

Steile Erdhügel, scharfe Kurven und kleine Sprungschanzen: Für Kinder auf dem Mountainbike oder BMX-Rad ist der Dirtpark in Sulzbach ein Erlebnis. Auf der kleinen Runde müssen sie kräftig in die Pedale treten, dann geht's hoch hinaus. Helm nicht vergessen! Der Dirtpark liegt in Sulzbach oberhalb der Volksschule zwischen Kurmainzer Ring und Rainweg und ist öffentlich zugänglich.

2: Schnitzeljagd mit digitaler Hilfe

Geocaching in Bürgstadt. Foto: Petra Reith

Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd nur mit digitalen Hilfsmitteln. Es geht meist darum, ein Versteck zu finden, in dem eine kleine Kapsel versteckt ist. Die Person, die diese Kapsel versteckt hat, denkt sich manchmal nur eine Wegbeschreibung, manchmal ganze Rätsel aus, die man lösen muss, um das Versteck zu finden. Geocacher suchen auf dieser Grundlage die versteckte Kapsel. Für die Suche braucht es normalerweise ein Smartphone oder ein GPS-Gerät. In der Geocaching-App fürs Handy gibt es zahllose Hinweise auf Verstecke in der Region. Anfänger können sich auch beim Odenwaldklub Miltenberg für Schnupperkurse anmelden. Er organisiert immer wieder gemeinsame Suchen nach einem Geocache.

3: Planschen

Im Elsenfelder Freizeitbad Elsavamar.

Bis die Freibäder öffnen, dauert es noch ein bisschen. Wer so lange nicht aufs Planschen warten will, der kann in mehrere Hallenbäder der Region, zum Beispiel das Elsavamar in Elsenfeld, das Plattenberg-Bad in Kleinwallstadt oder das Hallenbad in Miltenberg besuchen. Unter den großen Erlebnisbädern im Umkreis hat das Wonnemar in Marktheidenfeld derzeit geschlossen, das Monte Mare in Obertshausen hat geöffnet.

4: Sandspiele im Trockenen

Auch bei schlechtem Wetter im Sand spielen: Das bietet die Babybeach in Sulzbach. Der Anbieter wirbt zudem mit Salz-Aerosolen in der Luft: Es soll für Kinder gesund sein, wenn sie diese beim Spielen inhalieren.

5: Schnitzen, Töpfern, Malen

An der großen Wand im hinteren Raum der Malwerkstatt von Simone Wind können sich die Kinder frei mit dem Pinsel austoben.

Kunst und Handwerk für Kinder: Dafür gibt es unabhängig von den Jugendfreizeiten mehrere Angebote im Kreis Miltenberg. Einen Kurs zum Schnitzen und einen weiteren zum Töpfern bietet zum Beispiel die Volkshochschule Miltenberg in ihrem Programm »Junge VHS«. Malen unter Anleitung wäre auch eine Idee für den Kindergeburtstag. Das bietet zum Beispiel die Malwerkstatt Miltenberg.

6: Kegel abräumen

Die Minigolfplätze machen meist erst zu Sommerbeginn auf. Größere Kugeln lassen sich derweil in Bürgstadt beim Erftal-Bowling schieben - oder auf einer der zahlreichen Kegelbahnen in Gaststätten oder Vereinsanlagen. Wie beim Minigolf gilt: Manchmal hilft etwas Gefühl mehr als die rohe Gewalt. Aber natürlich muss man die schweren Kugeln erst einmal gestemmt bekommen, um bei einem Strike alle Kegel abzuräumen.

7: Klettern und Bouldern

Tolle Idee für Regentage: Ein Besuch in der Kletterhalle.

Auch Klettern ist in der Region möglich, ohne sich dem wechselhaften Frühlingswetter auszusetzen. In Buchen und Aschaffenburg betreiben jeweils die örtlichen Abteilungen des Deutschen Alpen-Vereins (DAV) Kletterhallen, in denen teilweise auch Bouldern möglich ist. Beim Bouldern geht es ohne Gurt eine Wand hinauf - dafür nicht ganz so hoch. In Aschaffenburg gibt es fürs Bouldern außerdem die nur dafür eingerichtete »Sandstein«-Halle.

8: Trampolin-Springen

Trampolinpark Airbase in Hösbach. Fotograf: Björn Friedrich

Hoch hinaus beim Trampolin-Springen: Eher für jüngere Kinder bietet zum Beispiel das Hopp Inn in Großostheim Rutschen, Bällebäder und natürlich Trampolins. Für größere Kinder und Erwachsene gibt es in Aschaffenburg das Jump'n'Fly und in Hösbach den Airbase-Trampolinpark - hier geht es jeweils sportlicher zu.

9: Gehirnjogging auf dem Smart-Pfad Odenwald

Geometrieschaukel, Wiesensafari, begehbare Sonnenuhr: Der Smart-Pfad Odenwald will die Gehirnzellen in Gang bringen, zum Tüfteln anregen, Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (Mint) entfachen. Foto: Georg Hess

Geometrieschaukel, Wiesensafari, begehbare Sonnenuhr: Der Smart-Pfad Odenwald will die Gehirnzellen in Gang bringen, zum Tüfteln anregen, Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (Mint) entfachen. An sechs Stationen mit insgesamt 45 Exponaten sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene knobeln, beobachten, entdecken. Der Erlebnispfad erstreckt sich auf 15 Kilometern zwischen Amorbach und Mudau. Er ist damit Deutschlands längster Mint-Outdoor-Pfad.

10: Tiere füttern im Englischen Garten Eulbach

Englischer Garten Eulbach. Ein kleines Rudel Muffelwild mit Nachwuchs und mit einem stattlichen Mufflon-Widder auf der Weide.

Ob im Winter oder Sommer: Der Englische Garten Eulbach zwischen Amorbach und Erbach ist immer einen Ausflug wert. Auf Wanderwegen geht's vorbei an Linden und Lärchen, Tulpenbäumen und Tannen, Ebereschen und Ahornbäumen, entlang römischer Skulpturen, einem Obelisken und den Überresten von Kastellen. Es gibt einen See voller Seerosen, eine Inselkapelle, eine Burgruine, einen Spielplatz und mehr als genug Platz, um sich auszutoben. Nicht zuletzt warten auf dem etwa 400 Quadratmeter großen Areal Wisente und Mufflons, Rot-, Dam- und Schwarzwild darauf, beobachtet und gefüttert zu werden. Futter gibt's im Park. Ebenso wie einen kleinen Kiosk. Der Park ist geeignet für Kinderwagen.

Kevin Zahn