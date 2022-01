Zwölf Todesfälle in Wertheimer Seniorenresidenz

Coronaausbruch: Alloheim stand bereits im November und Dezember vergangenen Jahres unter Quarantäne

Die Seniorenresidenz im Wertheimer Stadtteil Reinhardshof hat erneut den Eigentümer gewechselt und gehört jetzt zum Düsseldorfer Pflegekonzern Alloheim. Bildunterschrift 2021-03-24 --> Die Seniorenresidenz im Wertheimer Stadtteil Reinhardshof hat erneut den Eigentümer gewechselt und gehört jetzt zum Düsseldorfer Pflegekonzern Alloheim. Foto: Schätte

Moll verweist bei den zwölf Todesfällen darauf, dass nicht differenziert werden könne, »ob die Personen an oder mit einer Coronavirus-Infektion« gestorben seien. Dazu erläuterte er weiter: Mit einer Coronavirus-Infektion gestorben, das bedeute, dass die Personen zwar einen positiven Corona-Befund hatten, sie allerdings aufgrund anderer Erkrankungen starben. Im Falle eines Todes an Corona, seien die Menschen verstorben, weil sie sich mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert hatten.

Dass die Ereignisse rund um die Wertheimer Pflegeeinrichtung nicht schon im vergangenen Jahr bekannt wurden, führte Moll auch auf das geänderte Meldeverhalten des Gesundheitsamts zurück. Während in der Anfangszeit der Corona-Pandemie bei größeren Ausbruchsgeschehen die Pflegeeinrichtungen genannt worden seien, sei dies mit steigenden Impfquoten nicht mehr der Fall gewesen.

Nach den Unterlagen des Gesundheitsamts standen unter anderem einzelne Etagen des Wertheimer Seniorenheims auf dem Reinhardshof in der Zeit zwischen dem 15. November und 17. Dezember abschnittsweise unter Quarantäne. Die notwendigen Hygienemaßnahmen seien dabei mit der Pflegedienstleitung abgesprochen gewesen. Jeweils abhängig von der Infektionslage und den Ergebnissen von mehrfachen Antigen-Schnelltests und PCR-Testaktionen seien »einzelne Zimmer, ganze Wohnbereiche und auch zeitweise das komplette Pflegeheim« auf Anordnung des Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt worden.

Während der Quarantäne-Maßnahmen war es zu »einzelnen Beschwerden« von Angehörigen gekommen, berichtete Landratsamtssprecher Moll. Kritik war vor allem daran geübt worden, dass während der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne das Pflegeheim gar nicht oder nicht vollständig betreten werden durfte. Um Besuchern im Zuge einer Sterbebegleitung Zutritt zu verschaffen, habe das Gesundheitsamt daraufhin Ausnahmegenehmigungen erteilt, heißt es aus dem Landratsamt weiter. Dabei sei dem Gesundheitsamt bewusst, dass die angeordneten Quarantänen »immer mit besonderen Belastungen für alle Betroffenen« verbunden seien. Deshalb seien die Quarantänemaßnahmen stets wieder gelockert worden, sobald dies verantwortet werden konnte, heißt es aus dem Landratsamt.

Zum Zeitpunkt des Corona-Ausbruchs in der Senioreneinrichtung Mitte November konnten die ursprünglich geplanten Booster-Impfungen durch die mobilen Impfteams nicht erfolgen. »Während eines solchen Geschehens kann leider nicht geimpft werden«, erläuterte Pressesprecher Moll. Inzwischen sei aber allen Bewohnern und dem Personal eine Booster-Impfung angeboten worden, sofern diese nicht gerade genesen seien. Ein Teil der Erstimpfungen erfolgte im Alloheim bereits Anfang Februar 2021, die dazugehörigen Zweitimpfungen dann schon Ende Februar 2021. Mitte April und Ende Mai 2021 fanden dann die Erst- und Zweitimpfungen bei den Personen statt, die zuvor noch nicht geimpft waren. Eine Booster-Impfung nach den im Herbst vergangenen Jahres noch geltenden Regeln des Robert-Koch-Instituts und den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission hätte damit für beide Gruppen sechs Monate später erfolgen können. Auffrischungsimpfungen waren in Baden-Württemberg für sogenannte vulnerable Gruppen, wozu Personen in Pflegeeinrichtungen mit Vorerkrankungen zählen, ab September 2021 möglich.

Warum in der Pflegeeinrichtung auf dem Reinhardshof Booster- Impfungen erst im November erfolgten, erklärte eine Sprecherin der Einrichtung jetzt öffentlich so: Man habe sich bereits »umgehend nach Bekanntwerden der Empfehlung zur Booster-Impfung« an die Mobilen Impfteams im Landkreis gewandt. Als von diesen »zeitnah keine Rückmeldung« gekommen sei, habe man Kontakt mit den Hausärzten aufgenommen. Woraufhin Impftermine im November vereinbart worden seien.

Nach Bekanntwerden der positiven Testes seien im Alloheim »umgehend die notwendigen Schutz- und Hygiene-Maßnahmen« eingeleitet worden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und der Heimaufsicht so die Sprecherin. Noch vor Weihnachten sei die Quarantäne aufgehoben worden, so dass »Bewohner ihre Lieben an den Feiertagen sehen und Zeit mit ihnen verbringen konnten«, hieß es.

