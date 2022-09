Zweiter Baustellenabschnitt am Ortsausgang von Eichel

Verkehr: Teilstück reicht bis etwa 100 Meter vor Urphar

Wertheim 16.09.2022 - 15:51 Uhr < 1 Min.

Nun muss ab Montag, 19. September, ein zweiter Baustellenabschnitt mit Ampelregelung eingerichtet werden, und zwar am Ortsausgang Eichel in Richtung Urphar. Dies teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Der Abschnitt beginnt an der Zufahrt zum Sportgelände des FC Eichel und reicht etwa 100 Meter weit Richtung Urphar. In diesem Bereich sollen die Radwegführung verbessert und eine Querungshilfe für Fußgänger eingerichtet werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 7. Oktober. Die Zufahrt zum Sportplatz des FC Eichel und die Verbindung zum Maintalradweg werden ermöglicht, heißt es weiter. Dieser zweite Baustellenabschnitt zum jetzigen Zeitpunkt ist dringend notwendig, damit der Zeitplan der Gesamtmaßnahme eingehalten werden kann. Dieser sieht bekanntlich vor, die Asphaltierung als letzten Arbeitsschritt in den Herbstferien, also ab Ende Oktober, vorzunehmen. Für die Asphaltarbeiten muss die 2,4 Kilometer lange Sanierungsstrecke komplett gesperrt werden, so die Mitteilung.

Die notwendigen Umleitungen sollen bewusst in die schulfreie Zeit gelegt werden, um die Belastungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Das Regierungspräsidium Stuttgart als Bauherr und die Stadt Wertheim als zuständige Verkehrsbehörde bitten um Verständnis für diese Maßnahme. Vor allem im Berufsverkehr werden Staus und Verzögerungen kaum zu vermeiden sein. Die Alternative - Vollsperrung über den kompletten Sanierungszeitraum - würde den Verkehr sehr viel stärker beeinträchtigen, heißt es abschließend.

