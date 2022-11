Mobilitätszentrale startet in Wertheim

Ausleihstation: Vermietung von E-Bikes und E-Auto - ÖPNV-Ticketverkauf wieder im Bahnhof

Wertheim 29.11.2022 - 15:30 Uhr 3 Min.

Taxiunternehmer Florian Stemmer stellt das E-Auto, das ab dem 1. Dezember am Wertheimer Bahnhof ausgeliehen werden kann. Foto: Gunter Fritsch Startschuss: Am 1. Dezember öffnet die neue Mobilitätszentrale im Wertheimer Bahnhof. Zur Eröffnungsfeier am Dienstag waren außer Landrat Christoph Schauder, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez unter anderem auch zahlreiche Vertreter der an der Zentrale beteiligten Firmen gekommen. Foto: Gunter Fritsch Kevin Winzenhöler von der Firma Taxi Stemmer berät einen Kunden in der neuen Wertheimer Mobilitätszentrale über die Angebote des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN). Ab 1. Dezember können im Wertheimer Bahnhof auch wieder Fahrkarten am Schalter ausgedruckt und Reiseverbindungen erfragt werden. Foto: Gunter Fritsch

Mobilität bedeute nicht ausschließlich die Nutzung von Bus und Bahn, wie der Landrat erläuterte, sondern umfasse immer auch moderne Mobilitätsformen wie die Nutzung von E-Bikes und E-Autos. Zwei elektrifizierte Fahrräder und bislang ein E-Auto können dann ab Anfang Dezember am Wertheimer Bahnhof ausgeliehen werden. Zusätzlich, das kündigte Florian Stemmer am Dienstag an, soll es in naher Zukunft auch möglich sein, E-Scooter im Bahnhof auszuleihen. Das Wertheimer Taxi-Unternehmen Stemmer wird die neue Beratungs- und Verkaufsstelle im Bahnhofsgebäude betreiben.

Damit können sich Fahrgäste nun wieder direkt im Bahnhof der Großen Kreisstadt über Zugverbindungen im Nah- und Fernverkehr informieren und die für ihre jeweiligen Fahrstrecken notwendigen Tickets kaufen. Die Westfrankenbahn hatte die Beratung zu Zugverbindungen und den Verkauf von Fahrkarten im Bahnhof bereits vor Jahren eingestellt, der Kauf von Fahrkarten war nur noch über einen Ticketautomaten am Bahnsteig möglich. Zudem können Taxi- und Ruftaxibuchungen im Verbreitungsgebiet der Verkehrsgemeinschaft Main-Tauber (VGMT) vorgenommen werden.

Taxiunternehmer Florian Stemmer, der mit seinem Team jetzt die Beratung und den Verkauf von Fahrkarten im Mobilitätszentrum übernommen hat, zeigte sich bereits bei der Eröffnungsfeier am Dienstag zuversichtlich, dass das neue Angebot wie in Bad Mergentheim auch in Wertheim ein Erfolg werden wird. Er schilderte, dass es bereits vor der eigentlichen Eröffnung erste Nachfragen nach Tickets und Zugverbindungen gegeben habe. Kevin Winzenhöler ist einer der Mitarbeiter des Taxi-Unternehmens, der in Zukunft im Bahnhof nicht nur Fahrscheine verkaufen wird. Auch ein E-Bike oder ein E-Auto kann über die Mobilitätszentrale gebucht werden. Florian Stemmer kündigte am Dienstag zudem an, einen E-Scooter-Verleih anbieten zu wollen. "Vier Roller sind bestellt", klären muss der Unternehmer allerdings noch die Abläufe, wie die Scooter nach der Leihe auch wieder zum Bahnhof zurückkehren. "Ich kann mit meinen Mitarbeitern die Gefährte nicht im gesamten Stadtgebiet wieder einsammeln."

Verleihsysteme ausbauen

Landrat Schauder verwies bei der Eröffnungsfeier darauf, dass sich das Konzept der Mobilitätszentrale in Bad Mergentheim bereits seit dem Jahr 2019 bewährt habe. Die Erfolgsgeschichte solle nun im Norden des Landkreises fortgeschrieben werden. "Dank der Zusammenarbeit aller Partner werden hier alle wesentlichen Informationen und Dienstleistungen rund um die Mobilität vor Ort gebündelt", nannte der Landrat die Vorteile eines solchen Angebots. Zudem werde dank der Ausleihangebote für E-Bikes und das E-Auto der Zugang "zu nachhaltigen Fortbewegungsmitteln erleichtert. Die Mobilitätsstationen sollen mittelfristig im Main-Tauber-Kreis zu Basisstationen für weitere Verleihsysteme von E-Autos und E-Fahrrädern an Knotenpunkten des öffentlichen Nahverkehrs werden, skizzierte Schauder die Ausbaupläne. Er wünschte sich, dass das Land Baden-Württemberg Mobilitätszentralen langfristig finanziell unterstütze.

Wolfgang Bruder, Referent für Bestell-Mobilität im baden-württembergischen Verkehrsministerium, lobte den Landkreis, mit dem Aufbau von bislang drei Mobilitätszentralen in Bad Mergentheim, Wertheim und Lauda - diese soll im kommenden Jahr starten - auch eine Vielzahl von Verleihangeboten vorzuhalten. Das Land habe sich beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit der Verdopplung der Fahrgastzahlen hohe Ziele gesetzt, die nur über einen Ausbau des ÖPNV-Angebots und der jeweiligen Infrastruktur erreichbar seien. Öffentliche Mobilität, so Bruder, dürfe deshalb heute nicht mehr nur über Bahnen und Busse realisiert werden. Dazu gehöre auch eine Vielzahl von Verleihangeboten, die flächendeckend vorgehalten werden müssten.

Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez betonte, dass mit der Eröffnung der Wertheimer Mobilitätszentrale der weitere Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Norden des Landkreises, aber auch im gesamten Main-Tauber-Kreis, nicht abgeschlossen sein dürfe. Neben der Aufwertung des Wertheimer Bahnhofs - mit dem die Bevölkerung in Zukunft "pfleglich" umgehen solle - sei ein weiterer Ausbau von Nahverkehrsangeboten in der Fläche "dringend notwendig", so der Oberbürgermeister.

Stichwort: Mobilitätszentrale Um den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Baden-Württemberg zu stärken, hatte das Landesministerium für Verkehr im Sommer 2020 den Förderaufruf "Innovationsoffensive Öffentliche Mobilität" gestartet und Gelder bereitgestellt für die Errichtung und den Betrieb von sogenannten Mobilitätszentralen als umfassende Serviceeinrichtungen. Neben einer Mobilitätszentrale in Bad Mergentheim, die bereits seit 2019 erfolgreich besteht, gab es aus Stuttgart positive Förderbescheide für den Aufbau und den Betrieb von zwei weiteren Mobilitätszentralen im Main-Tauber-Kreis - eine davon in Wertheim, eine zweite soll in Lauda im kommenden Jahr geschaffen werden. Der Landkreis Main-Tauber bezuschusst die Mobilitätszentrale Wertheim jährlich mit bis zu 60.000 Euro. Die Stadt Wertheim lässt sich das Vorhaben maximal 15.000 Euro im Jahr kosten. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) förderte Umbau und Einrichtung der Mobilitätszentrale Wertheim mit einmalig 50.000 Euro. Das Land bezuschusst das Projekt mit rund 33.500 Euro. Allerdings handelt es sich dabei lediglich um eine Anschubfinanzierung für die ersten beiden Jahre. Die Förderung der Personalkosten in der Mobilitätszentrale als größter Ausgabeposten ist ausgeschlossen. (gufi) Info: Die Mobilitätszentrale im Wertheimer Bahnhof ist montags bis freitags von 8 bis 12 und von 12.30 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags hat das Beratungszentrum von 8 bis 12 Uhr geöffnet.