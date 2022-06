Zwei Termine mit spezieller Stimmung

DLRG: Wertheimer Moonlight-Schwimmen und Freudenberger Fackelschwimmen finden am 25. Juni statt

Freudenberg 19.06.2022 - 19:50 Uhr 3 Min.

Moonlight-Schwimmen der DLRG in Wertheim im Jahr 2019. Archivfoto: Michael Geringhoff Fackelschwimmen der DLRG in Freudenberg im Jahr 2019. Archivfoto: Peter Riffenach

Am Samstag, 25. Juni, laden die Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaften (DLRG) aus Freudenberg und Wertheim zeitgleich ein - die einen zum Fackel- und die anderen zum Moonlight-Schwimmen. Beide Veranstaltungen haben unbedingt das Zeug fürs stimmungsvolle Saisonglanzlicht.

Wer Kräfte schont und Zeiten jongliert, der kann beide Events »mitnehmen« und startet dann mit großem Glücksgefühl und gegebenenfalls kleinem Muskelkater in die neue Woche. In Freudenberg beginnt die DLRG-Fackel-Party am frühen Abend beim Maingarten. Es gibt zu essen, zu trinken und später auch Live-Musik. Wirklich stimmungsvoll wird es mit Einbruch der Dunkelheit, dann beginnt der »Fackelzug zu Wasser« wie die neue Ortsgruppenvorsitzende Sonja Büttner-Roth es nennt. »Eine richtig tolle Sache.« Bis zu 70, manchmal 80, Schwimmer gehen dabei ins Wasser.

Wassertemperatur wichtig

Es hänge ein wenig an der Temperatur des Mains, der da ganz natürlich die Spreu vom Weizen trennt. »Je wärmer der Main, je mehr Schwimmer machen aktiv mit«, sagt die Vorsitzende. Mit der Dunkelheit starten die Schwimmer zu ihrem eher stillen Schwimmvergnügen, das sie an der kompletten Freudenberger Stadtsilhouette vorbeiführt. Es sei sehr malerisch anzuschauen, wenn die Fackeln über den Main zögen. »Eine ganz einzigartige Stimmung aus Licht und Wasser.« Die einen hielten die Fackel in der Hand und schwämmen einarmig stromab, »viele bauen sich aber auch kleine Flöße und schieben die Fackeln vor sich her«, da gebe es allerlei interessante Konstruktionen zu sehen, sagt Büttner-Roth.

Natürlich werde auf dem Main alles abgesichert, damit niemand in der Dunkelheit verloren gehe. Die Schwimmer werden hinterher in Bussen zum Duschen an den Badesee gefahren. »Und heißen Tee gibt es natürlich auch«, sagt die Vorsitzende. Normalerweise wechsle sich das Fackelschwimmen zweijährig mit dem Sport- und Spaßfest ab, Corona habe alles ein bisschen durcheinandergebracht, sagt Büttner-Roth. Die Terminüberschneidung mit dem Moonlight-Schwimmen der befreundeten DLRG in Wertheim habe man so leider schon zum zweiten Mal, das auch, weil man den eigenen Termin obendrein mit denen anderer Freudenberger Vereine abstimmen müsse. Manche machten beide Schwimmereignisse mit, zeitlich sei das zu schaffen, sagt sie.

Einige Doppel-Kandidaten

»Na sicher« und er habe da auch schon einige Kandidaten auf dem Zettel, bestätigt Andreas Hoffmann von der DLRG in Wertheim. Im Wertheimer Freibad wird ebenfalls ab dem frühen Abend geschwommen, »dann sind es zumeist erst einmal die Kleinen, die ins Wasser gehen«, sagt er. Um die 400 Schwimmer werden erwartet, maximal 90 können auf den sechs Bahnen zeitgleich ins Wasser. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Wasser im Freibad von oben und unten beleuchtet. »Das schafft eine ganz einzigartige Atmosphäre«, wie man sie sonst nirgendwo erleben könne, sagt Hoffmann.

Um Leistungssport gehe es dabei keinesfalls. »Die meisten Besucher im Alter zwischen fünf und 90 Jahren schwimmen ihre Bahnen eher locker. Aber manche gehen es tatsächlich auch ein bisschen sportlicher an.« Der Schwerpunkt liege eindeutig auf Spaß an Bewegung.

Herrera Torrez schwimmt mit

Ob der Wertheimer Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ein Spaß- oder Sportschwimmer ist, muss sich dabei noch zeigen. Der OB ist nicht nur Schirmherr, er plane auch als einer der ersten Schwimmer ins Wasser zu gehen, sagt Hoffmann. Es gehe für ihn zuallervorderst um den Breitensport und erst dann ein bisschen auch um Werbung für die DLRG. Essen, Trinken, Pokale, Urkunden und ein Preisausschreiben runden das Event ab.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Zeitplan der beiden Schwimm-Veranstaltungen Das Freudenberger Fackelschwimmen startet am Samstag, 25. Juni, gegen 17 Uhr an der Mainwiese. Dort nahe dem Eissalon trifft man sich beim Essen und Trinken, ab 20 Uhr gibt es Livemusik. Ins Wasser geht es für die Fackelschwimmer gegen 21.45 Uhr. Die Strecke entlang der Stadtsilhouette ist rund 1,5 Kilometer lang. Die Schwimmer werden anschließend im Bus zum Duschen ins Freibad gefahren. Das Wertheimer Moonlight-Schwimmen im Freibad an den Christwiesen startet am gleichen Tag ebenfalls um 17 Uhr, da gehen erfahrungsgemäß zunächst einmal die Kinder ins Wasser. Einlass (ohne Extra-Badgebühr) ist ab 16.30 Uhr. Erwachsene zahlen eine Teilnahmegebühr von sieben Euro, Jugendliche und Gruppe fünf Euro, ab Mitternacht noch fünf respektive drei Euro. Anmeldung am Infostand vor Ort oder online unter www.moonlight-schwimmen.de. Es gibt Einzelwertungen mit Urkunde und Medaillen für Kinder unter 12 Jahren und diverse Teamwertungen, so nach Gruppenstärke oder Streckenleistung, zudem einen Sonnenuntergangspokal (21-22 Uhr), einen für die Spukstunde (0-1 Uhr) und den Goodmorning-Cup (3-4 Uhr). Ziel ist es, dass ohne Unterbrechung Schwimmer im Becken sind. Die Siegerehrung ist am Freitag, 1. Juli, um 18.30 Uhr am DLRG-Vereinsheim an den Christwiesen. ()