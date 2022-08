Zwei Neue im Eichler Pfarrhaus

Nachfolge: Pfarrer Uwe Sulger hat die Nachfolge von Verena Mätzke angetreten

Wertheim 31.08.2022 - 15:04 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Angela und Uwe Sulger. Foto: Geringhoff

So richtig los geht es mit der Arbeit im September. Offen wolle er auf alles zugehen und komme "ohne Masterplan", sagt der 62-Jährige, der seine Gemeinde erst noch kennenlernen muss. Ein paar Gespräche am Rande und ein Kuchen, überreicht an der Haustür - soweit das erste Beschnuppern. Für ihn ist der Einstieg in das Leben in Wertheim vorprogrammiert. Die Arbeit wird ihn führen.

Auch seine Frau Angela scheint da schon ganz gut unterwegs. Sie habe ihren eigenen Kopf, sagt die gelernte Krankenschwester. Erst einmal schaut sie sich das Wohnstift zur Hospitation an, später vielleicht auch die Rotkreuzklinik. Zwischen den beiden wird es sich voraussichtlich entscheiden, welcher der richtige Arbeitsplatz ist. Singen werde sie auf jeden Fall, sagt sie. Aber der Kirchenchor ist nur ein kleiner Teil ihrer persönlichen "Religionsgeschichte".

Man ahnt die Zähigkeit der 58-Jährigen, wenn sie erzählt, aus einer Pfarrersfamilie zu stammen. Anklam und Rheinsberg sind die zentralen Stationen. Das eine ist in Mecklenburg-Vorpommern, das andere in Brandenburg. Ihre Eltern hätten den Kinder viel Freiheiten gelassen, besonders im Denken. Ohne FDJ-Mitgliedschaft, sei es mit dem Studium natürlich nichts gewesen, wenngleich sie und die Geschwister durchaus geeignet gewesen wären. "Da ist man enger zusammengerückt", sagt sie.

Im Oktober 1989 ist Angela Sulger etwas unfreiwillig mit Kind und schon nicht mehr geliebtem Noch-Ehemann in den Westen gegangen und hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. "Und mir dabei die Abfuhr meines Lebens erteilt", kürzt Uwe Sulger die Sache ab. Irgendwie ist es dann doch geworden, seit 1993 sind beide ein Paar, 1996 ist sie ins Pfarrhaus eingezogen, im Jahr drauf haben beide geheiratet.

Man lernt, dass der zuständige Bischof wohl gern gefragt worden wäre, auch so seine Bedenken gegen eine "Geschiedene" gehabt habe. "Anmeldepflichtig", so habe das damals "bei Kirchens" geheißen, sagt Uwe Sulger. "Aber mir war das schnuppe." Sulger stammt aus Mannheim, ist eher kirchenfern aufgewachsen, der Vater Arbeiter und Gewerkschafter gewesen. Zur anstehenden Konfirmation habe der seinem Sohn die Wahl gelassen - Konfirmation, oder das Geld für die Feier selbst einstreichen. "Das hätte Stress mit der Oma gegeben", sagt Sulger.

Zur Kirche habe er dennoch gefunden, allerdings erst einmal über Jugendfreizeiten und Disco-Partys. Im Kirchenrahmen habe er viel Wertschätzung erfahren. "Das lief mir unglaublich rein", sagt er. Er sei in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, Kirche habe ihm dort geholfen, sich gegen Versuchungen zu behaupten und stattdessen etwas aus sich zu machen.

Die Eltern hätten nach dem Abitur auf Ausbildung gedrängt. Sulger hat mitgemacht. In der Verwaltung gelernt, aber parallel eine kirchliche Karriere als Jugendfunktionär gemacht. "Bis hin zur EKD-Ebene", sagt er. Dann habe er die persönliche Entscheidung für die Kirche getroffen. "Der Glaube kam später", sagt er auch und nennt einen vagen Punkt irgendwo "nach dem zweiten Staatsexamen". Jeder habe da so seine eigene Frömmigkeit, der Glauben verändere sich auch mit den Lebensumständen und den Lebensaltern, sagt Sulger.

Es ist wohl nicht immer ganz eindeutig: "Zweifel ist der Zwilling des Glaubens", sagt der 63-Jährige. Seine Aufgaben in Wertheim sind mit jeweils 50 Prozent in Eichel und Waldenhausen zunächst noch vage formuliert. Sulger macht deutlich, dass ihn der Stadtteil Wartberg mit seinen besonderen Anforderungen interessiert. Der Wartberg passt zu seiner Biografie und zu seinem daraus erwachsenen sozialen Engagement. "Auch spannend", sagt er.

Michael Geringhoff