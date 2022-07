Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zwei neue Förster für den Privatwald in Sonderriet

Ortschaftsrat: Lars Kaller und Martin Rösler haben sich am Mittwochabend vorgestellt

Wertheim 07.07.2022 - 11:37 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Martin Rösler und Lars Kaller sind die neuen zuständigen Revierförster für den Privatwald in Wertheim-Sonderriet. Foto: Birger-Daniel Grein

Für den Bereich zwischen der Grenze zu Wessental und der L 508 ist nun Revierförster Lars Kaller zuständig. Für den Bereich auf der anderen Seite der Landesstraße zeichnet Martin Rösler verantwortlich. Beide stellten sich in der Ortschaftsratssitzung am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle vor.

Kaller ist unter anderem seit 20 Jahren Revierleiter in Freudenberg. Rösler ist seit 15 Jahren Revierleiter und neben dem Teil von Sonderriet unter anderem für die Gebiete Dörlesberg, Sachsenhausen, Mülldeponie und Reicholzheim zuständig. »Ich bin mehr Privatwaldförster und mache dies gerne«, erklärte er. Beide freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern.

Kaller erklärte, Waldbesitzer die Flächen auf beiden Seiten der Landesstraße haben, hätten nun zwei Ansprechpartner. Man habe aber eine Grenze festlegen müssen, verwies er auf die Verteilung der Arbeitsbelastung unter den Revierförstern des Forstamts. Im Großen und Ganzen das Waldgeschäft wie gewohnt weiter.

Beide waren sich einig, aufgrund ihres großen Zuständigkeitsgebiets könnten sie nicht sofort auf Zuruf zu jedem einzelnen Waldbesitzer kommen. Sie baten darum, bei Bedarf Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Man koordiniere die Termine dann entsprechend. Zudem baten sie um Beachtung und Einhaltung der formalen Vorgaben bei forstwirtschaftlichen Verfahren.

Kaller verwies auf die sehr schnelle Veränderung im Holzmarkt. Informationen zu Abnahme und Preise seien nach wenigen Wochen schon nicht mehr aktuell. Einig waren sich die Beiden, dass sich die Waldbesitzer vorab informieren sollen, welcher Einschlag Sinn mache. Dazu berate man gerne.

Sonderriets Patenstadtrat Johann Vogeltanz wies auf das generelle Problem mit Holzdiebstählen hin. Er bat, die Augen offen zu halten und gebietsfremde Fahrzeuge in Wald und Holzlagerbereichen zu notieren.

Brennholz immer wichtiger

Lars Kaller betonte, die Bedeutung von Brennholz werde zunehmen und damit auch die mögliche Gefahr von Diebstählen. Heute sei es zumeist so, dass die Vermessung des Holzes erst im Werk erfolgt. Bis dahin bleibt das Risiko für Diebstähle beim Waldbesitzer.

Beide betonten, sie seien für die Waldbesitzer ansprechbar. Rösler bat darum, den neuen Revierförstern einige Monate Zeit zu geben, die Gewannnamen zu lernen. Ortsvorsteher Udo Kempf brachte erneut die Idee ins Spiel, Gewannschilder zur Orientierung aufzustellen. Diese seien auch gute Informationen für Spaziergänger. Die Kontaktdaten der Revierförster sind im Infokanal auf Sonderriets Internetseite zu finden.

BIRGER-DANIEL GREIN