Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Dertingen: Zwei Chöre, ein Herbstkonzert

Vocalis Dertingen und Gemischter Chor aus Remlingen

Wertheim 04.10.2022 - 11:42 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gute Unterhaltung beim Herbstkonzert: Beide Chöre aus Dertingen und Remlingen auf der Bühne in der Mandelberghalle. Foto: Holger Watzka

»Solang' man Träume noch leben kann«, unter diesem Titel und der Leitung von Hanna Stollberger haben die beiden Chöre Lieder aus verschiedenen Kategorien präsentiert. Aufgeteilt in fünf Blöcke, wurden »traumhafte« Lieder, so das Motto dieses Nachmittags, in deutscher und englischer Sprache gesungen. Charaktervolle Stimmen gefielen mit Chorstücken von zeitloser Schönheit. Die Moderation wurde von den beiden Vorsitzenden Steffen Simny (Dertingen) und Simon Vogel (Remlingen) sowie weiteren Chormitgliedern abwechselnd und unterhaltsam gestaltet.

»Hallo, wie geht´s« war zum Auftakt zu hören. Während des knapp zweistündigen Programms standen Sänger der beiden Chöre teils gemeinsam, dann wieder nur Dertingen oder nur Remlingen oder auch mal nur die Männer oder nur die Frauen der beiden Chöre auf der Bühne. Das kam gut an, und das Publikum sparte nicht mit Applaus. Mit »What a wonderful world«, damit nahmen die Sänger die Zuhörer mit auf eine Traumreise.

Es ging »Überm See« und zum Ohrwurm der Münchner Freiheit: »Solang' man Träume noch leben kann«. Als »Hymne des Widerstands« war die »Gedanken sind frei« angekündigt und passend zum »Tag deutschen Einheit«. »Freiheit« von Marius Müller-Westernhagen gefiel hier ebenso wie »Ebony and Ivory«, ein Lied, das vom friedlichen Zusammenleben aller Menschen handelt.

Mit »Only time« begann eine Zeitreise, und der Moderator merkte charmant und mit Humor an, dass alles wieder besser wird: Liebeskummer, Corona und die Gasrechnung. Aufhorchen ließ auch die instrumentale Begleitung, mal am Piano, dann mit der Gitarre.

Nostalgische Reise

Der Hauch eines italienischen Sonnenuntergangs kam bei einer nostalgischen Reise ans Mittelmeer auf. Frohe Gesichtsmimik und Stimmung in den Zuhörerreihen zündete bei »So schön war die Zeit« und bei »Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein«. »Spanische Nächte« wurde nur von den Männern beider Chöre vorgetragen, und die Toreros wurden von den Damen mit bunten Blumen überschüttet. Nach dem lustigen Blumenregen brillierten die Frauen beider Chöre mit »From a distance«, und zum Finale hin gab es innig vorgetragen die Europahymne »Freude schöner Götterfunken«. »Spirit of brotherhood«, der Geist der Brüderlichkeit ergänzte im fünften Block den großen Wusch: »Alle Menschen werden Brüder«.

»Schad' is«, erklang zum Abschied und da war was dran! Klar war allen Konzertbesuchern, dass beide Chöre zusammen ein Gewinn waren. So gab es am Ende viel Beifall für die über 70 mitwirkenden Sänger und Blumen für Dirigentin Hanna Stollberger. Zur Zugabe erhoben sich alle Konzertbesucher von den Stühlen und sangen »Freude schöner Götterfunken«.

hw